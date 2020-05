Corona vor 20 Stunden

Über Sucharit Bhakdi und seine Corona-Kritik sprechen viele Medien. Wir haben mit ihm gesprochen – über seine Motivation, Verschwörungstheorien und unnütze Masken

Der ehemalige Professor Sucharit Bhakdi zählt zu den schärfsten Kritikern der Anti-Corona-Maßnahmen. Er wittert darin Manipulation und ist enttäuscht, dass die meisten Deutschen so schnell in die Knie gehen. Doch auch er selbst steht in der Kritik, für Interviews mit fragwürdigen Personen und Verschwörungstheoretikern. Was sagt er selbst dazu?