Herr Schlegl, haben Sie seit Ihrem Einsatz auf der „Sea-Eye 4“ mal wieder einen Fuß auf ein Schiff gesetzt?

In Hamburg gibt es eine kleine Fähre, die ein Bus- und U-Bahn-Ersatz ist. Damit bin ich tatsächlich gefahren – übrigens zu Stefan, dem Arzt, mit dem ich auf der „Sea-Eye 4“ zusammengearbeitet habe. Wir hatten uns an der Elbe verabredet, mit einem Bierchen in der Hand.

Fühlt es sich heute anders an, auf dem Wasser unterwegs zu sein?

Es ist nicht so, dass dann plötzlich Bilder hochkommen, sondern eher so, dass es sich vertrauter anfühlt. Ich bin ja damals auch ein Risiko eingegangen, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt seetauglich bin. Und dann ist das höchst Unangenehme passiert: Ich war der Erste an Bord, der sich übergeben musste.

Aber der Körper gewöhnt sich nach drei Tagen an alles, selbst die Seekrankheit habe ich hinter mir gelassen. Und ich muss sagen: Es zieht mich wieder hinaus. Als ich die Fähre betreten habe, habe ich gemerkt, dass ich den Einsatz gern wiederholen möchte.

Warum?

Die Atmosphäre auf dem Schiff war einfach ganz besonders, die Crew hat zu nichts Nein gesagt. So viele hilfsbereite Menschen habe ich noch nie erlebt. Es gab noch nicht einmal Streit, das habe ich auch noch nie erlebt, wenn man auf so engem Raum zusammenlebt. Und was wir da gemacht haben, das ist ehrlicherweise an Relevanz nicht zu überbieten. Das will man einfach wieder erleben. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das Deck irgendwann wieder betreten werde.

Zur Person Tobias Schlegl (44) wurde noch vor dem Abitur als Moderator beim Musiksender Viva bekannt. Fernsehzuschauer kennen ihn auch aus dem politischen Satire-Magazin „extra 3“ (NDR) und der Kultursendung „aspekte“ (ZDF). Er hat sich auch als Schauspieler versucht und hatte u.a. Gastrollen in Reihen wie „Wilsberg“ und „Um Himmels Willen“. Schlegl tritt immer wieder auch als Musiker in Erscheinung. 2016 begann er eine Ausbildung zum Notfallsanitäter, die er 2020 abschloss. In dem Beruf arbeitet er weiterhin parallel zu seiner Karriere als Moderator und Podcaster. Schlegls Debütroman „Schockraum“ über einen jungen Notfallsanitäter erschien 2020 und schaffte es auf die „Spiegel“-Bestsellerliste. Dort landete auch das Sachbuch „See. Not. Rettung. Meine Tage an Bord der Sea-Eye 4“ (Piper-Verlag, 224 Seiten, 16 Euro), das Schlegl über seinen Einsatz im Frühjahr 2021 schrieb.

Sie erwähnen in Ihrem Buch eine WhatsApp-Gruppe. Gibt es die noch? Haben Sie noch Kontakt zur Crew und vielleicht auch zu Geretteten?

Es gibt zwei Leute aus der Crew, die den Kontakt aufrechterhalten. Für mich persönlich muss ich sagen: Ich glaube, es tut der seelischen Gesundheit ganz gut, nicht den Lebens- beziehungsweise Leidensweg jedes Geretteten zu verfolgen, auch weil die Menschen, denen wir geholfen haben, allein dadurch ja noch lange nicht angekommen sind. Wir kennen die Bilder aus den europäischen Flüchtlingslagern … Einige werden wahrscheinlich auch zurückgeschickt, andere werden vielleicht obdachlos. Deshalb will man das gar nicht immer so genau verfolgen, weil es einen dann selbst auffrisst.

Aber die WhatsApp-Gruppe der Crew, die gibt es noch. Ich bekomme auch immer wieder positive Nachrichten. Zum Beispiel, dass wir mehr Menschen gerettet haben als gedacht, weil wir auch schwangere Frauen an Bord hatten und nach dem Einsatz mehrere Kinder geboren wurden. Wir sind jetzt bei 412 Geretteten! Und ein Syrer, der sehr gut Englisch spricht und oft für uns übersetzt hat, ist wohl in Deutschland gelandet. Er hat es geschafft, das ist natürlich großartig. Ich wünsche ihm und allen anderen von Herzen, dass sie ihren Weg gehen können.

Ihr Einsatz ist jetzt knapp zehn Monate her. Mit diesem Abstand: War es die richtige Entscheidung, auf die „Sea-Eye 4“ zu gehen?

Definitiv. Nach dem Einsatz konnte ich lange nicht darüber reden und habe auch keine Interviews gegeben, weil ich die Antwort auf diese eine simple Frage – „Wie war das eigentlich an Bord?“ – nicht auf den Punkt bringen konnte. Da haben so viele unterschiedliche Aspekte ineinandergegriffen, so viele unterschiedliche Erfahrungen, Bilder, Stimmungen. Das konnte ich nicht zusammenfassen. Es fällt mir auch jetzt noch schwer, aber jetzt ist das Buch die Antwort. Es sind mehr als 220 Seiten, aber wer wirklich erfahren will, wie es war, der muss das lesen.

Es war für mich auch ein harter Kampf zu entscheiden, ob ich das Buch überhaupt veröffentlichen will, weil es doch sehr privat ist. Es geht ja auch um meine Ängste, um Befürchtungen und Zweifel. So etwas Persönliches habe ich noch nie veröffentlicht. Aber ich glaube, das Emotionale ist ganz wichtig, weil man so eher begreift, was auf dem Mittelmeer passiert. Dadurch entsteht im besten Fall Empathie, das wäre mein größter Wunsch.

Über seinen Einsatz hat Tobias Schlegl ein Buch geschrieben: „See. Not. Rettung. Meine Tage an Bord der Sea-Eye 4“. | Bild: Piper-Verlag

Das Buch zu veröffentlichen, fühlt sich jetzt also richtig an?

Ja, und zwar auch deshalb, weil wir auf der Reise großes Glück hatten. Wenn Menschen vor unseren Augen ins Wasser gesprungen und ertrunken wären, wenn Panik entstanden wäre – ich weiß nicht, wie es der Crew jetzt gehen würde. Stichwort: Traumatisierung. Die Menschen, die wir gerettet haben, hatten an Bord zum ersten Mal nach langer Zeit wieder so etwas wie einen geschützten Raum.

Sie haben gemerkt, da kümmert sich jemand um uns, da sind Menschen, denen wir nicht egal sind, die unsere Bedürfnisse sehen. Das hat dazu geführt, dass viele auch aufgeblüht sind. Tragik und Komik liegen ja teilweise näher beieinander, als man denkt. Selbst auf der „Sea-Eye 4“ sind so auch sehr schöne und lustige Situationen entstanden. Das gehört einfach dazu.

Im Einsatz auf der „Sea-Eye 4“ (von links): Marlene ist Intensivkrankenschwester, Stefan Internist in Rente, Tobias Schlegl Notfallsanitäter. | Bild: Guillaume Duez/Sea-Eye

Was war denn zum Beispiel so eine schöne Situation?

Das Allerschönste war für mich, von einem Syrer gepackt und auf den Schultern getragen zu werden, nachdem wir einen sicheren Hafen gefunden hatten. Das war einfach verrückt. Was mich sehr amüsiert hat, war, dass alle ganz heiß auf große Mengen unserer Wundheilsalbe waren. Viele hatten Sonnenbrand und haben viel zu viel von der Salbe benutzt, sodass plötzlich lauter weiße Gesichter an Bord waren. Die Menschen sahen aus, als wären ihre Gesichter in eine Torte gedrückt worden.

Und dann war da noch Muri aus Ägypten, dem ich jeden Tag ein deutsches Wort beigebracht habe. Ich hatte eine diebische Freude daran, besonders schwierige Wörter auszusuchen, so wie „Eichhörnchen“. Er hat aber alles gegeben und hat es auch fast perfekt ausgesprochen.

Es gibt aber sicher auch weniger schöne Erinnerungen.

Die eindrücklichsten Bilder waren für mich, als die Geretteten an Bord gekommen sind. Ich stand in der ersten Reihe und habe die Triage gemacht. Ich musste entscheiden: Ist jemand in einem kritischen Zustand oder nicht? Wenn dann jemand bewusstlos zusammenbricht, ein Baby hohes Fieber hat oder ein Junge stark unterkühlt ist und kaum noch Herzschlag hat, dann weiß man: Hätten wir diese Menschen nicht an Bord genommen und schnell versorgt, wären sie gestorben.

Das Leid in den Augen der Menschen zu sehen oder plötzlich ein dreijähriges Mädchen in den Arm gedrückt zu bekommen, das sich festkrallt und anfängt zu schreien – das sind Bilder, die sich einbrennen, die man nicht mehr vergisst. Einerseits ist man froh, dass sie sicher an Bord sind, dass man sich um sie kümmern kann. Andererseits will man seine Wut laut rausschreien: Wie ist es möglich, dass hier so eine Tragödie stattfindet? Ich begreife das nicht. Es kann doch nicht sein, dass Europa zur Abschreckung tagtäglich Menschen ertrinken lässt! Das ist ein Unding.

Wenn man das einmal mit eigenen Augen sieht, kann man das, was an Europas Außengrenzen passiert, nicht mehr verdrängen. Als ausgebildeter Notfallsanitäter will ich jemandem, der in Not ist, helfen. Ich frage nicht, wo die Menschen herkommen und wie sie in diese Situation geraten sind. Und ich bin froh, dass ich durch mein Buch etwas dazu beitragen kann, dass man nicht vergisst, was auf dem Mittelmeer passiert. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, was für Privilegien wir in Deutschland haben. Deshalb empfinde ich nach dem Einsatz vor allem Demut.

Tobias Schlegl versorgt an Bord der „Sea-Eye 4“ ein geflüchtetes Kind. | Bild: Guillaume Duez/Sea-Eye

Sie sprechen sich für eine professionelle europäische Seenotrettung aus. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass in dem Bereich nichts passiert?

Ich kann es einfach nicht verstehen. Und ich will auch nicht über die möglichen Gründe nachdenken. Für mich ist klar, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken. Sie brauchen Hilfe – und die können Hilfsorganisationen, die auf Spenden angewiesen sind, nicht permanent und lückenlos leisten. Es ist nicht immer ein Schiff draußen. Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, Menschen in Seenot zu helfen. Es gibt Gesetze, es gibt das See-Recht der Vereinten Nationen, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention. Und ausgerechnet die Europäische Union, die Friedensnobelpreisträger ist, hält sich nicht an die Menschenrechte.

Flüchtlinge sitzen auf einem überfüllten Boot – ob es seetauglich ist? | Bild: dpa

Sehen die EU in erster Linie in der Pflicht?

Jeder, der sagt, das müssen wir europäisch lösen, weiß eigentlich auch, dass das nichts wird, weil sich die EU bei diesem Thema niemals einigen kann. Da müssen einzelne Länder vorangehen. Es gibt in Deutschland über 270 Kommunen und Städte, die sich für die Seenotrettung aussprechen und sagen: „Wir haben Platz. Wir können Menschen aufnehmen.“ Deutschland soll ja gar nicht alle Menschen aufnehmen, sondern einfach mehr als bisher.

Mich beglückt es allerdings gerade sehr, wenn ich sehe, wie groß die Hilfsbereitschaft und Solidarität gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine ist. Wir dürfen aber die anderen Fluchtbewegungen nicht völlig vergessen. Jeder Mensch auf der Flucht hat das Recht, dass ihm in der Not geholfen wird. Deshalb brauchen wir eine staatliche Seenotrettung.

Sie kritisieren in Ihrem Buch das Vorgehen der italienischen Behörden, die die „Sea-Eye 4“ erst sehr lange haben warten lassen und bei der Kontrolle des Schiffs dann alles Mögliche bemängelt haben, um – so wirkt es – die Weiterfahrt zu verzögern. Sie haben es Schikane genannt. Ist es das, worüber Sie sich beim Thema Seenotrettung am meisten ärgern?

Ach, da gab es viele Momente. Wir hatten mehr als 400 Menschen an Bord, auch Menschen in kritischem Zustand. Und wir wussten, das Wetter wird umschlagen, es wird ein Sturm kommen. Wir brauchten dringend einen sicheren Hafen und dann einfach hingehalten. Das hat mich dazu getrieben, aus Verzweiflung darüber, dass es nicht vorwärts ging, an den damaligen Außenminister Heiko Maas zu twittern. Ich habe natürlich nie eine Antwort bekommen.

Als wir dann schließlich in Palermo an Land gegangen sind, wurden wir vom Bürgermeister Leoluca Orlando zu Ehrenbürgern gemacht und durften uns ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Gleichzeitig wurde das Schiff festgesetzt, weil wir angeblich zu viele Menschen gerettet hatten und zu viele Rettungswesten an Bord waren. Das ist völlig absurd und definitiv Schikane.

Die Sea-Eye 4 Das etwa 50 Jahre alte Offshore-Versorgungsschiff „Sea-Eye 4“ wird von der Organisation Sea-Eye seit 2021 als Seenotrettungsschiff im Mittelmeer eingesetzt. Zuvor wurden u.a. eine Krankenstation und zwei Einsatzboote nachgerüstet, die per Kran zu Wasser gelassen werden können. Die Kosten für Kauf, Umbau und Überführung beliefen sich auf rund eine Million Euro. Die 53 Meter lange und zwölf Meter breite „Sea-Eye 4“, die mit bis zu 26 Crew-Mitgliedern unterwegs ist, löste die kleinere „Alan Kurdi“ ab. Am 8. Mai 2021 nahm sie ihren Einsatz auf.

Warum glauben Sie, wird es Migranten so schwer gemacht?

Es gibt Vorbehalte. Und es gibt Menschen, die Migration verhindern wollen. Das erfahre ich immer wieder in den sozialen Medien. Wenn man sich dort die Seenotrettung ausspricht, wird man sehr stark angegangen und beschimpft. Ich musste schon sehr, sehr viele Menschen blockieren. Menschen, mit denen ich nicht diskutieren kann, weil wir uns nicht mal darauf einigen können, dass man niemanden im Mittelmeer ertrinken lässt. Man kann in der Migrationspolitik viel diskutieren – aber wenn man sich nicht auf diese kleinste gemeinsame, menschliche Basis einigen kann, dass Menschen in Not versorgt werden müssen …

Bei Ihrem Einsatz im vergangenen Jahr wurden mehr als 400 Menschen gerettet, ein paar Monate später hatte die „Sea-Eye 4“ am Ende 800 Menschen an Bord. Können Sie sich das vorstellen?

Nein. Das muss der absolute Ausnahmezustand gewesen sein. Es war schon mit 400 Leuten so, dass ich manchmal nicht wusste, wo ich hintreten sollte, wenn ich aus der Kabine gekommen bin. Die Container waren voll, also lagen die Menschen zum Schlafen auf Isomatten draußen auf dem Boden. Ich musste aufpassen, dass ich nicht auf Arme, Beine oder Köpfe trete. Wir haben es schon kaum geschafft, zu dritt 400 Menschen medizinisch zu versorgen. Trotzdem habe ich mir immer die Frage gestellt: Hätten wir nicht noch mehr retten können?

Das war natürlich ein irrationaler Gedanke, weil wir in der Zeit keine weiteren Notrufe empfangen haben. Aber er hat mich auch nachts wachgehalten und beschäftigt. Und man sieht ja: Es ist noch mehr möglich. Das waren natürlich ganz andere Umstände, weil bei dem Einsatz im November viel mehr Flüchtlingsboote in kurzer Zeit gesichtet wurden. Aber eins ist klar: Egal, wie voll das Schiff ist, wenn ein Notruf kommt von einem Boot in Seenot, dann fährt man nicht vorbei, egal wie eng es an Bord ist.

Das Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ legt in Rostock ab, um in Richtung Mittelmeer zu fahren. | Bild: Bernd Wüstneck/dpa

Auch abgesehen von der hohen Zahl der Gäste, wie Sie die Geretteten nennen, war das Leben an Bord für die Crew sicher nicht einfach. Sie mussten auf vieles verzichten. Wirkt das im Alltag nach? Leben Sie jetzt bewusster?

Was man auf jeden Fall mitnimmt, ist Gelassenheit. Man regt sich nicht mehr über Kleinigkeiten auf. Ich habe mich bei Twitter vorher öfter mal auf kleine innenpolitische Debatten eingelassen. Das mache ich nicht mehr, weil mich vieles gar nicht mehr aufregt. Aber was Müllvermeidung oder zum Beispiel auch vegetarische Ernährung angeht – da war ich schon immer ganz gut dabei.

Eins hat sich beim Essen aber tatsächlich geändert: Ich lasse nichts mehr auf dem Teller. Auf dem Schiff standen die Töpfe auf dem Tisch und jeder konnte sich was nehmen und auch nachnehmen. Aber es war ein Riesen-Tabu, etwas auf dem Teller zu lassen, aus zwei Gründen. Erstens sind die Lebensmittel an Bord unsagbar wertvoll, weil wir die Vorräte unterwegs ja nicht aufstocken können. Zweitens muss der Müll bis zum Schluss an Bord bleiben. Ich habe mir einmal zu viel genommen und etwas auf dem Teller gelassen, wie man das in unserer Gesellschaft eben so macht. Dafür habe ich sehr kritische Blicke geerntet … Das können Sie mir glauben: Seitdem esse ich immer auf.

Meßkirch Thomas Nuding aus Meßkirch sammelt weiter Spenden, um Flüchtende vor dem Ertrinken zu retten Das könnte Sie auch interessieren

Seit 2014 sind laut den Vereinten Nationen mehr als 20.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Angesichts dieser Zahl – könnten Sie am Mittelmeer noch Urlaub machen?

Es ist super schwer, diese Zahl auszublenden. Das Mittelmeer wird für mich immer mit diesen Bildern verbunden sein. Ich glaube, das werde ich nie vollständig aus dem Kopf kriegen. Auf der anderen Seite: Als wir nach dem Einsatz vor den Toren Siziliens auf dem Schiff in Quarantäne waren, sind wir alle ins Meer gesprungen. Das ist ein Ritual, um sich das Erlebte sozusagen abzuwaschen, um wieder aufzuwachen und zu realisieren, dass man es geschafft hat.

Das Eintauchen ins Meer hatte eine ganz besondere Kraft und Wucht. In dem Moment habe ich die Schönheit des Meers gesehen. Aber ich kenne eben auch die andere Seite. Gerade nachts ist das Wasser eine riesige glucksende Materie, die nur Angst verbreitet. Ich würde es nicht komplett ausschließen wollen, aber gerade kann ich mir nicht vorstellen, Urlaub am Mittelmeer zu machen. Und ich kann mir erst recht nicht vorstellen, auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein – das wäre die Königsklasse der Verdrängung.

Um an so einem Einsatz teilzunehmen, braucht man vermutlich nicht nur verständnisvolle Chefs, sondern auch Fachkenntnisse, die Sie als Notfallsanitäter haben. Wer das nicht hat und trotzdem helfen will – was kann man tun?

Grundsätzlich ist man, wenn man viele Sprachen spricht oder im Rettungsdienst arbeitet, gern an Bord gesehen. Oder wenn man sich zutraut, für viele Leute zu kochen. Aber wir brauchen natürlich auch viele Menschen, die uns finanziell unterstützen, weil die Seenotrettung auf Spenden angewiesen ist. Jeder Euro hilft.

„Sea-Eye“ hat auch Land-Crews in vielen Städten, man kann bei Demonstrationen mitmachen, Veranstaltungen organisieren, Spenden eintreiben. Jeder kann in den sozialen Medien Beiträge teilen und kommentieren, um das Thema Seenotrettung sichtbarer zu machen.

Und noch eine Sache gibt es: Man kann zur Sprechstunde seines Bundestagsabgeordneten gehen und fragen, warum das Flüchtlingsdrama an den europäischen Außengrenzen so erfolgreich ignoriert wird und warum sich daran nichts ändert. Ich glaube, das persönliche Gespräch mit einem Politiker kann ganz viel bewirken.