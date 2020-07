Als die Grenzen zwischen Deutschland und Österreich geschlossen waren und die Gastronomie händeringend auf Öffnung drängte, ging es idyllisch zu auf den Straßen des österreichischen Bundeslands Tirol. Das ist jetzt vorbei. Ab dem kommenden Samstag (1. August) gelten für Transitreisende am Wochenende wieder Fahrverbote, teilte die Tiroler Landesregierung gestern in Innsbruck mit. Als Erstes betroffen sind Reisende auf der Fernpassstraße (B 179) im Bezirk Reutte. Andere Transitrouten könnten folgen.

Polizisten kontrollieren Fahrzeuge auf einer Bundestraße. Bereits vom 22. Juni bis 15. September 2019 waren in Tirol diverse Bundesstraßen entlang der Inntal- und Brennerautobahn für den Umgehungsverkehr gesperrt. | Bild: Angelika Warmuth, dpa

Am vergangenen Wochenende sei es wieder heiß hergegangen in der Region Reutte, begründete der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Fahrverbote. Starker Reiseverkehr auf der Fernpassstrecke habe für intensiven Ausweichverkehr auf das niederrangige Straßennetz und die Verstopfung der umliegenden Orte gesorgt. „Der Stau-Ausweichverkehr ist eine Gefahr für die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den Regionen und Ortschaften entlang der Hauptreiserouten“, so Platter.

Vom 1. August bis 13. September

In der Zeit vom 1. August bis 13. September dürfen daher Fahrzeuge auf der Durchreise jeweils von Samstagmorgen bis Sonntagabend die Fernstraße zwischen Reutte-Nord und Vils in beiden Richtungen nicht mehr verlassen, ordnete die Tiroler Landesregierung an. Der Quell- und Anliegerverkehr bleibe ausgenommen. Bereits im vergangenen Winter habe sich gezeigt, dass damit ein Verkehrskollaps in den Ortschaften vermieden werden könne. Im vergangenen Sommer wurden nach Angaben der Tiroler Polizei etwa 16 400 Autofahrer im Bezirk Reutte am Verlassen der Fernpassstraße gehindert.

Von ähnlichen Fahrverboten bedroht sind auch wieder Reisende auf der Inntal- und Brennerautobahn. Bisher habe sich für die Bereiche um Kufstein und Innsbruck noch kein Handlungsbedarf ergeben, teilten die Verkehrsbehörden Tirols mit. Sollte es aber auch dort zu massiven Beeinträchtigungen kommen, könnten ähnliche Fahrverbote „umgehend aktiviert“ werden. Man beobachte die Situation genau.