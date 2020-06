von M. Schulze Berndt

Die Stimmung in den Tiroler Hotels scheint nach der Öffnung der Grenzen gut. „Jeden Tag kommen mehrere Buchungen aus Deutschland, Tschechien und den Niederlanden“, heißt es im Sporthotel in Elmau. „Es wird eine gute Sommersaison werden“, meint Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol-Werbung. Auf Aufgüsse in Saunen wird in Hotels verzichtet, ansonsten sei alles beim Alten.

Mitte der Woche gab es in Tirol offiziell noch neun Covid19-Infizierte. Eine davon ist Serviererin in der Umgebung von Kitzbühel. Sie fiel auf, weil seit dieser Woche das Personal der Tourismus-Betriebe auf Corona getestet wird. Die betreffende Kellnerin wurde sofort isoliert. Da sie keinen engen Kontakt zu Gästen und anderen Mitarbeitern gehabt habe, sei es nicht notwendig gewesen, das Hotel zu schließen, so die Tiroler Landesregierung. Bei 33 Gästen und Mitarbeitern des Hotels seien die Tests negativ ausgefallen. Täglich werden die jetzt wiederholt.

Gäste kommen trotz infizierter Bedienung

Ankommende Gäste müssen laut Bezirkshauptmannschaft über die aktuelle Situation informiert werden. Dass daran gezweifelt wird, ob dies tatsächlich geschieht, ist verständlich. Denn das Tiroler Après-Ski-Zentrum Ischgl wurde im März zum Superspreader für Corona. Warnungen waren im März über eine Woche lang ignoriert worden. Vermutlich, um die Saison nicht vorzeitig beenden zu müssen. Bis alle Betriebe und Seilbahnen am 15. März geschlossen wurden, verbreiteten Skitouristen das Virus in ganz Europa.

Das Landeskriminalamt ermittelt, wie ernst die Lokale die Warnungen der Behörden genommen haben. Details aus einem 1000 seitigen Zwischenbericht der Polizei zeigen, dass dies nur sehr lückenhaft geschehen ist.

Ermittlungen in Tirol

Der Tiroler neige dazu, „die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, sei „grundsätzlich nicht gern auf andere angewiesen“ und „verteidige das Vaterland am liebsten selbst“, sagte Landeshauptmann Günther Platter einmal über den Tiroler Nationalheld Andreas Hofer.

Diese Sturheit dürfte sich auch gezeigt haben, als am 10. März die Bezirkshauptmannschaft Landeck verordnete: „der Après-Ski-Betrieb ist unverzüglich einzustellen“. Denn dass in den Lokalen weitergefeiert wurde, dafür gibt es zahlreiche Belege. Am 11. März erging eine weitere Anweisung des Bezirks, Après-Ski-Lokale um 16 Uhr zu schließen.

Polizei schritt nicht ein

Laut Polizeibericht stellten Beamte fest, dass der Betrieb zum Teil ins Freie verlegt wurde. Bei einem Ortstermin schritten sie nicht ein, sondern erklärten in ihrem Bericht, dass „eine zwangsweise Durchsetzung der Verordnung aufgrund des wetterbedingt starken Personenverkehrs und dem Umstand, dass damit lediglich eine Verlagerung der Menschenansammlungen erzielt würde, nicht verhältnismäßig erschien.“

Unbeantwortet bleibt im Polizeibericht die Frage, warum nur in Ischgl und nicht auch im benachbarten St. Anton die Lokale geschlossen wurden, obwohl den Behörden bekannt war, dass ein Wirt Covid-19-infiziert auf der Intensivstation lag. In St. Anton feierten Hunderte weiter, ohne dass die Polizei einschritt, so der Bericht. Erst am 13. März, als über das Paznaun-Tal und St.Anton eine Quarantäne verhängt wurde, schlossen auch dort die Bars.

Hotelbetreiber setzt kranken Mann vor die Tür

Unter welch großen Druck die Quarantäne Urlauber und Wirte setzte, zeigt ein Fall aus Sölden, den der Zwischenbericht des Landeskriminalamtes dokumentiert. Ein 72-jähriger Mann aus Usbekistan war am 13. März positiv auf Corona getestet worden. Die Bezirkshauptmannschaft ordnete zwei Wochen Quarantäne für ihn und seine Frau im Hotelzimmer an. Doch der Hotelbetreiber weigerte sich und setzte die Gäste auf die Straße. Die Gemeinde fand schließlich ein Alternativquartier.

Details aus dem Zwischenbericht der Polizei untermauern die Vorwürfe des Vereins für Konsumentenschutz, der eine Strafanzeige bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien eingebracht hat. Darin werden zwei zentrale Fehler thematisiert. Die Saison hätte eine Woche früher, schon am 7. März beendet werden müssen, da die Infektionen isländischer Reisender bereits seit 3.März bekannt waren.

Fragwürdige Handhabung

Außerdem sei das Ausreisemanagement am 13. März mangelhaft gewesen. Hoteliers hätten Gäste und Mitarbeiter vor der Quarantäne noch schnell nach Hause geschickt. Viele legten dann einen Zwischenstopp in Innsbrucker Hotels ein. Auch deshalb führen österreichische Behörden 58 Prozent der Corona Fälle im eigenen Land auf Ischgl zurück. Das deutsche Institut für Weltwirtschaft geht in einer Studie davon aus, dass 48 Prozent aller Corona-Fälle in Deutschland zwischen Mitte März und 9. Mai von Ischgl ausgegangen sind.