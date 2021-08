Afghanistans Hauptstadt Kabul steht vor dem Fall an die radikalislamischen Taliban. Am Sonntag rückten die Islamisten bis an den Stadtrand von Kabul vor. Afghanistans Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal kündigte eine „friedliche Machtübergabe“ an eine „Übergangsregierung“ an. Westliche Staaten arbeiteten unter Hochdruck an der Rückführung ihres zivilen Personals aus Afghanistan. Russland kündigte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Lage in Afghanistan an.

Ein Taliban-Sprecher schrieb im Onlinedienst Twitter, die Kämpfer der Miliz hätten Anweisung, an den Stadttoren von Kabul Halt zu machen und nicht in die Stadt vorzudringen. Bewohner von Außenbezirken Kabuls sagten der Nachrichtenagentur AFP jedoch, Taliban-Kämpfer seien bereits im Stadtgebiet. „Es gibt bewaffnete Taliban-Kämpfer in unserer Nachbarschaft, aber es wird nicht gekämpft“, sagte ein Bewohner eines östlichen Vororts der Hauptstadt.

Innenminister: „Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben“

Innenminister Mirsakwal sagte in einer aufgezeichneten Rede, die Bevölkerung solle sich „keine Sorgen“ machen: „Es wird keinen Angriff auf die Stadt geben.“ Auch der Stabschef von Präsident Aschraf Ghani, Matin Bek, schrieb im Onlinedienst Twitter: „Keine Panik! Kabul ist sicher.“

Noch am Samstag hatte Präsident Aschraf Ghani in einer Rede an die Nation von einer „Remobilisierung“ der afghanischen Streitkräfte gesprochen. Zugleich sprach er von einer möglichen „politischen Lösung“ in dem Konflikt. Der Kabuler Experte Sajed Naser Mosawi hatte Ghanis Äußerung als Bereitschaft zur Kapitulation gewertet. Die Botschaft des Präsidenten klinge nicht als sei er bereit, „bis zum Ende zu kämpfen“, sagte er.

Zuvor hatten die Taliban die Großstädte Dschalalabad im Osten am Sonntagmorgen (Ortszeit) sowie Masar-i-Scharif im Norden am Samstagabend eingenommen. In Masar-i-Scharif war bis vor wenigen Wochen ein großes Feldlager der Bundeswehr, seit Ende Juni sind die deutschen Soldaten aus dem Krisenstaat abgezogen. Die Bundeswehr hatte zuletzt afghanische Sicherheitskräfte im Zuge der Nato-Mission „Resolute Support“ ausgebildet. Masar-i-Scharif war seit rund einer Woche immer wieder von den Islamisten angegriffen worden, am Ende fiel sie praktisch kampflos. Kabul war damit die letzte noch verbliebene Bastion der Regierungstruppen.

Evakuierung deutscher Staatsbürger beginnt Montag

Angesichts des rasanten Taliban-Vormarschs will die Bundeswehr an diesem Montag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul beginnen. Fallschirmjäger der Bundeswehr fliegen in Militärtransportern nach Kabul. Am selben Tag trifft nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein sogenanntes Krisenunterstützungsteam (KuT) aus Experten verschiedener Ministerien in der afghanische Hauptstadt ein. In der usbekischen Kapitale Taschkent soll ein zweites KuT eine Drehscheibe („Hub“) für die Rettung von Menschen vor den Islamisten organisieren. Es geht um den bislang wohl größten Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.

Außenminister Heiko Maas sagte der „Bild am Sonntag“, dass nun die zügige Evakuierung deutscher Diplomaten und anderer Mitarbeiter das Wichtigste sei. „Wir werden nicht riskieren, dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen. Wir sind für alle Szenarien vorbereitet.“ Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Samstag erklärt, sie könne zu operativen Details des Einsatzes keine Auskunft geben. Diese Linie wurde am Sonntag nochmals vom Ministerium bestätigt.

In Taliban-nahen Online-Netzwerken verbreiteten Nutzer Videos, in denen oft junge und schwer bewaffnete Taliban-Kämpfer bei der Einnahme von Städten zu sehen waren. Aus Masar-i-Scharif berichtete der Bewohner Atikullah Ghayor, die Islamisten hätten eine Parade auf ihren Fahrzeugen veranstaltet und zum Zeichen des Sieges Schüsse in die Luft abgefeuert.

Die Geschwindigkeit des Taliban-Vormarsches seit dem Beginn des Abzugs der Nato-Truppen im Mai sorgte international für Fassungslosigkeit. Unter Hochdruck arbeiten westliche Staaten derzeit an der Rückführung von Botschaftspersonal sowie der Ausreise von afghanischen Ortskräften aus Kabul.

Biden: Aufstockung der US-Soldaten

US-Präsident Joe Biden kündigte vor dem Hintergrund der verschlechterten Sicherheitslage am Samstag eine Aufstockung der US-Soldaten an, die bei der Evakuierung der US-Botschaft helfen sollen. Es würden tausend weitere US-Soldaten zur Absicherung der Diplomaten-Ausreise nach Kabul geschickt, erklärte Biden. Ursprünglich war vorgesehen, dass die tausend noch in Afghanistan befindlichen US-Soldaten sowie 3000 zusätzlich entsandte Armeeangehörige die Rückführungsaktion absichern.

Laut Russland soll sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Afghanistan befassen. Samir Kabulow vom russischen Außenministerium erklärte zugleich, anders als andere Staaten plane Russland nicht die Evakuierung seiner Botschaft in Kabul. Es gebe „direkte Gespräche“ zwischen dem Kreml und dem russischen Botschafter in Kabul. Die Botschaftsmitarbeiter gingen ihrer Arbeit weiterhin „in Ruhe“ nach.

