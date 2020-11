Je besser es für den Demokraten Joe Biden bei der Auszählung der Wahlzettel in den USA aussieht, desto zahlreicher schießen unter den Anhänger von Donald Trump die Verschwörungstheorien ins Kraut. Genährt werden sie teilweise auch von der Präsidenten-Familie. Wie am Mittwochabend, als Trump-Sohn Eric bei einer Pressekonferenz in Philadelphia (Pennsylvania) ein kurzes Video präsentierte, das einen angeblichen Wahlbetrug zeigen sollte. Zu sehen war, wie ein Bündel von Stimmzetteln in einer Tonne verbrannt wurden. Wenig später stellte sich heraus: Es waren Muster-Stimmzettel für eine Schulung, die niemals in Wählerhand geraten waren.

Trump-Team hat bereits mehrere Klagen eingereicht

Auch die Klagen, die das Trump-Team mittlerweile in mehreren Bundesstaaten gegen das Auszählungsverfahren eingereicht hat, befeuern die Ansicht unter seinen Fans, sie würden um den Sieg betrogen – eine Meinung, die Trump bereits in der Wahlnacht bei seinem viel kritisierten Auftritt verbreitet hatte. Dort hatte er von einem „großen Betrug an der Öffentlichkeit“ gesprochen – eine unbewiesene Behauptung, die dennoch schnell auf fruchtbaren Boden fiel. Was keine Überraschung ist. Schließlich hatte Trump die vergangenen fünf Jahre damit verbracht, von Wahlmanipulationen gegen ihn zu fantasieren, die Medien als Mittäter und Feinde des Volkes zu bezeichnen und daran zu glauben, dass ein „Staat im Staate“ – geführt von Anhängern Barack Obamas – gegen ihn intrigiere.

Das hat Folgen. Als es beispielsweise spät in der Wahlnacht in einigen Bundesstaaten Pausen bei der Meldung über ausgezählte Stimmen gab, weil Stimmen sortiert und geprüft werden mussten, witterten Anhänger des Präsidenten schnell Verrat. In sozialen Medien wie Facebook fanden sich zahlreiche Meinungen, die der von Liz Montalvo aus dem Bundesstaat Texas ähnelten: „Sie haben das Zählen gestoppt, weil Trump und die Republikaner gewinnen. Es gibt keinen anderen logischen Grund dafür“.

Angeblich falscher Filzschreiber

Im umkämpften Bundesstaat Arizona verbreitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer, Tausende von Stimmen für Trump seien disqualifiziert worden, weil das Kreuzchen mit einem im Wahllokal zur Verfügung gestellten Filzschreiber gemacht worden war. Doch was bei der Verbreitung dieses „Skandals“ auf konservativen Web-Portalen und Twitter nicht gemeldet wurde, ist dies: Es war den Bürgern sogar empfohlen worden, diese Stifte zu nutzen. Arizonas Staatssekretärin Katie Hobbs meldete sich zu Wort, um die Spekulationen – die mit der auf Video festgehaltenen falschen Behauptung einer Trump-Anhängerin begonnen hatten – zu zerstreuen. Alle mit diesem Stift ausgefüllten Stimmzettel würden gezählt, sagte sie. Und falls die Maschinen sie nicht lesen könnten, würde dies manuell erledigt. Es gebe keinerlei Grundlage für eine Verschwörung.

„Ihr könnt uns nicht zum Schweigen bringen“ und „Das Volk hat gesprochen“: Biden-Anhänger protestieren in Washington dafür, dass alle Stimmen ausgezählt werden. | Bild: Alex Edelman/AFP

Dennoch fanden sich in der Nacht in Arizona Dutzende von teilweise bewaffneten Trump-Unterstützern vor Wahllokalen ein, um in Sprechchören zu fordern: „Zählt die Stimmen!“ Kurios dabei: Die Stimmenzählung lief ohnehin weiter, und Trump holte dabei sogar etwas auf. Es waren teilweise chaotische Szenen, die an das Wahljahr 2000 und das Florida-Nachzähldrama erinnerten. Damals gab es beim Duell des Republikaners George W. Bush gegen den Demokraten Al Gore von der Partei organisierte Proteste der Konservativen vor den Wahllokalen, um den Druck auf die Behörden zu maximieren.

Gefundene Stimmzettel?

Auch in Michigan, Nevada und Pennsylvania wurde wie in Arizona demonstriert. Eine der häufigsten Beschwerden aus dem Lager Trumps war dabei, was der Präsident schon über Twitter beklagt hatte: Dass es plötzlich – nachdem Trump weit vorn gelegen habe – vor allem in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin „Blöcke“ von Stimmen für Biden gegeben habe, die „gefunden“ worden seien. Dabei wurde bewusst übersehen, dass diese Stimmzettel oft per Brief schon vor dem Wahltag angekommen waren – aber die jeweilige Bundesstaats-Volksvertreter, von den Republikanern kontrolliert, eine sofortige Zählung dieser Briefwahlstimmen nach dem Eintreffen untersagt hatte. Und: Vor allem Wähler von Demokraten-Kandidaten nutzten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Briefwahl-Option.

Geladene Waffen

Auch auf Seite der Trump-Gegner wurde demonstriert. Dort heißt die Parole „Zählt jede Stimme!“ In mehreren Städten kam es zu teilweise gewaltsamen Protesten, so in Portland im Bundesstaat Oregon, wo Schaufensterscheiben zerstört wurden. Die Polizei sprach von geladenen Waffen und Feuerwerkskörpern, die auf Polizisten geworfen worden seien. In New York City kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizeibeamten. Die Polizei meldete, sie habe mehr als 20 Personen festgenommen, die einen friedlichen Protest hätten kapern wollen. Auch in Chicago und Philadelphia wurden Proteste gemeldet.

In Detroit versammelte sich eine Gruppe von Trump-Anhängern vor einem Auszählungsbüro und skandierte „Stoppt die Auszählung“. Auch in Phoenix im Bundesstaat Arizona versammelten sich mehrere Dutzend Demonstranten vor einem Behördengebäude, in dem Stimmen ausgezählt wurden. Einige in der Menge forderten den Stopp der Auszählung, andere wiederum wollten, dass alle Stimmen gezählt werden. Bedenklich dabei: Einige Demonstranten hatten Waffen dabei.

Die gewalttätigen Proteste in Portland riefen auch die Polizei – mit Schlagstöcken und Visier – auf den Plan. | Bild: Kathryn Elsesser/AFP

Eines steht bei dieser Präsidentschaftswahl bereits fest: Die Anhängerschaft von Amtsinhaber Donald Trump ist aktiver denn je und deutlich treuer als erwartet. Unabhängig davon ob der Republikaner die Wahl gewinne oder nicht, die Trump-Bewegung bleibe, sagt US-Politikexpertin Sophia Nelson. John Feehery von der Lobbygruppe EFB Advocacy erklärt: „Ich glaube, zum Teil liegt es daran, dass er so authentisch ist. Er sagt, was ihm durch den Kopf geht. Und die Leute hören das gerne.“ Zudem treffe er mit seinen Äußerungen einen Nerv bei jenen Wählern, die ein „Verlangen nach Nationalismus“ haben. Er wäre nicht überrascht, sagt Feehery, wenn Trump sich in vier Jahren erneut zur Wahl stellen würde.