Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will auch künftig die Landes-CDU führen. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, kündigte der 61-Jährige am Freitagabend in Gremiensitzungen der Südwest-CDU in Stuttgart an, sich beim Parteitag am 13. November wieder für den Landesvorsitz bewerben zu wollen. Allerdings wolle er beim Bundesparteitag im Januar nicht mehr für den stellvertretenden Bundesvorsitz kandidieren, hieß es in Teilnehmerkreisen.

Kritik an der Führung

Nach den historisch schwachen Ergebnissen bei Landtags- und Bundestagswahl gibt es auch in der Südwest-CDU heftige Kritik an der Führung und den Ruf nach personeller Erneuerung. Ob Strobl bei der Wahl zum Landeschef einen Gegenkandidaten haben wird, ist noch offen.

(dpa)