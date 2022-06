Berlin vor 9 Stunden Steinmeier für Einführung eines Pflichtdiensts für alle jungen Menschen Der Vorstoß von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Einführung eines Pflichtdienstes für alle junge Menschen in Deutschland ist auf geteilte Reaktionen gestoßen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier möchte die Einführung eines Pflichtdienstes für alle junge Menschen in Deutschland. Dies stößt auf geteilte Reaktionen. Auf dem Bild spricht er an seinem dritten Besuchstag in Rottweil mit Kommunalpolitiker-innen im Alten Rathaus. | Bild: Silas Stein/dpa