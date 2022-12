Dateiname : Rückblick Papstwahl: Heiliger Vater gesucht Datum : 28.12.2022 Download : Jetzt herunterladen

Wer wird neuer Papst? Zu Beginn des päpstlichen Konklave gibt es keine Favoriten, aber häufig genannte Namen, berichtet SÜDKURIER-Redakteur Uli Fricker vor der Papstwahl aus Rom. Seinen Artikel vom 19. April 2005 unter dem Titel "Heiliger Vater gesucht" können Sie hier nachlesen.Habemus Papam: Weißer Rauch ist aufgestiegen, doch um 18.10 Uhr an diesem Tag sind Name und Gesicht des neuen Oberhaupts der katholischen Kirche den Menschen auf dem Petersplatz unbekannt. Um 18.41 Uhr tritt Kardinal Jorge Arturo Medina Estevez auf den Balkon und verkündet mit unbewegter Mine das Unglaubliche. Der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger wird neuer Papst. Für den SÜDKURIER berichtete Uli Fricker damals aus Rom über die Atmosphäre auf dem Petersplatz, diesen Artikel vom 20. April 2005 lesen Sie hier.Und so titelte der SÜDKURIER damals:Was bedeutet die Wahl des Kardinals aus Bayern für die katholische Kirche? Und wie wird Joseph Ratzinger als Oberhaupt einer global tätigen Glaubensgemeinschaft handeln? In diesem Kommentar ordnete Uli Fricker am 21. April 2005 die Papst-Wahl ein.Wer eigentlich ist Joseph Ratzinger? Das fragen sich vor allem die Katholiken in den Ländern, die den neuen Papst nur als gelegentlichen Reisebegleiter von Johannes Paul II. oder als strengen Glaubenshüter kennen. "Ein Richter und ein Denker", diese Worte schreibt Uli Fricker am 21. April 2005 zu seinem Porträt über den neuen Papst.Am 24. April 2005 wird Benedikt XVI. in Rom vor 350.000 Menschen feierlich in sein Amt eingeführt. Uli Fricker schreibt in seinem Leitartikel dazu: "In seinen ersten Predigten machte Benedikt deutlich, dass er sich nicht als braver Verwalter sieht, der alte Predigten kopiert. Die Vorhersage sei gewagt: Der neue Papst will kein Mann des verhuschten Übergangs sein, sondern der Überraschungen." Den kompletten Leitartikel lesen Sie hier.