Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von den G7-Staaten eine Kraftanstrengung gefordert, um den Krieg in seinem Land noch in diesem Jahr zu beenden. Per Videogespräch rief Selenskyj am Montag die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe auf, „alles zu tun“, um dieses Ziel zu erreichen, wie es aus G7-Kreisen bei dem Gipfel auf Schloss Elmau hieß. Die Fortsetzung des Krieges durch den Winter würde sein Land vor große Probleme stellen.

Die Gipfelteilnehmer Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden , Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, Fumio Kishida, Premierminister von Japan, Ursula von der Leyen, EU- Kommissionspräsidentin, Charles Michel, EU- Ratspräsident, Mario Draghi, Premierminister von Italien, Justin Trudeau, Premierminister von Kanada und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, sitzen bei der Arbeitssitzung, während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videokonferenz zugeschaltet ist. | Bild: Michael Kappeler/dpa

Um den Krieg zu beenden, müssten die G7-Staaten die Sanktionen gegen Russland weiter verschärfen, sagte Selenskyj den Angaben zufolge. Der Präsident war dem G7-Gipfel in den bayerischen Alpen per Videoleitung zugeschaltet.

Selenskyj habe den Gipfelteilnehmern eine „sehr starke Botschaft“ übermittelt, hieß es aus den Kreisen. Die G7-Gruppe müsse Russland weiterhin mit „massiven“ Strafmaßnahmen belegen und dürfe „den Druck nicht verringern“.

(AFP)