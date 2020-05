Meinung vor 8 Stunden

Sehr geehrter Herr Lindner, die FDP braucht weniger Getöse und mehr Scharfsinn!

Jedes Wochenende schreibt ein Redakteur unserer Zeitung einen Brief an einen Adressaten, der Schlagzeilen machte, der Diskussionen auslöst, über den man den Kopf schüttelt – meist an eine Person des öffentlichen Lebens, an eine Institution oder an ein Unternehmen.