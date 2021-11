Da ist es wieder, das Schreckenswort vom Lockdown. Parteiübergreifend haben Politiker hoch und heilig versichert, nie wieder werde im Kampf gegen Corona in Deutschland das öffentliche Leben eingefroren und die Wirtschaft gegen die Wand gefahren. Jetzt schießen bundesweit die Coronazahlen hoch, viele Intensivstationen geraten ans Limit. Jeder sieht: Im Kampf gegen dieses Virus lässt sich gar nichts ausschließen. Wenn die Bundesrepublik nicht umgehend eine Kehrtwende schafft, steht sie in wenigen Wochen dort, wo Österreich und einige Landkreise in Bayern heute schon stehen – und alle Rollläden werden erneut heruntergelassen.

Das Ächzen darüber ist verständlich. Was ist schiefgelaufen in Deutschland? Hat die Politik die Gefahr nicht gesehen? Warum reagiert sie so spät, warum so widersprüchlich, als hätte sie nichts dazugelernt? Was die Bürger sehen, ist ein Chaos, das an das Frust-Frühjahr 2021 erinnert. Schon wieder reihen sich vor den Impfstationen Schlangen von Impfwilligen. Nicht alle kommen an die Reihe. Bayern sagt die Weihnachtsmärkte ab, in Baden-Württemberg wird weiter Glühwein ausgeschenkt. Immer noch stolpern Bund und Länder durch die Krise und zerstören so Vertrauen. Alle Appelle, man möge sich doch endlich impfen lassen, nützen nichts, solange die Bürger in der Arztpraxis keinen Termin bekommen.

Spanien und Portugal machen es besser

Den Vorwurf, blind in die vierte Welle gelaufen zu sein, müssen sich die Regierenden daher schon gefallen lassen. Was Deutschland in der Pandemiebekämpfung versäumt hat, zeigt sich beim Vergleich mit anderen Ländern. Überall in Europa gehen seit Wochen die Infektionszahlen hoch – in manchen Ländern mehr, in anderen weniger. Am besten stehen Italien, Spanien und Portugal da. Mediziner sagen: Weil sie eine deutlich höhere Impfquote haben und weil die Bevölkerung disziplinierter ist. Diese Länder haben zu Beginn der Pandemie einen weit höheren Preis bezahlt als Deutschland, das damals recht gut durch die Krise kam. Ihnen steckt eine Erfahrung in den Knochen, die den meisten Menschen in der Bundesrepublik fremd ist. Die Gleichgültigen haben es dort schwerer als anderswo, erst recht die Querdenker.

Dagegen hat sich Deutschland zu lange im Glauben ausgeruht, das Schlimmste sei mit Beginn der Impfungen überstanden. Im Sommer gab es bundesweit noch 6000 Impfpraxen, inzwischen sind es nur noch 3500. Ähnlich die Entwicklung in den Kliniken: Trotz Pandemie stehen heute weniger Intensivbetten zur Verfügung als vor einem Jahr, weil die Fachkräfte fehlen. Vor allem aber: Jeder Dritte in Deutschland läuft weiterhin ungeschützt durch die Gegend, sei es aus Angst vor Nebenwirkungen, ideologischer Verbohrtheit oder Gleichgültigkeit. Der Druck auf die Unentschlossenen unter ihnen hätte viel früher kommen müssen. Stattdessen leistete sich die Republik den Luxus, monatelang über die Frage zu diskutieren, ob eine Impfpflicht für Pflegeberufe zumutbar sei. In Österreich kommt sie jetzt für alle.

Nicht nur die Impfgegner sind schuld

Aber es sind nicht nur die Ungeimpften, die die Pandemie treiben. Auch Geimpfte geben dem Virus immer neue Nahrung, weil viele von ihnen alle Vorsichtsregeln über Bord werfen – in der irrigen Annahme, sie hätten alles hinter sich. Am 11. 11. tanzten die Jecken in Köln in dichten Scharen auf der Straße. Maske? Abstand? Wozu denn? Wir sind doch geimpft oder genesen! Inzwischen weiß man: Der Impfschutz lässt, je nach Hersteller, schon nach vier Monaten nach. Wer dann nicht andere anstecken oder selbst angesteckt werden will, sollte im Alltag vorsichtig bleiben und sich im Übrigen beizeiten um die Drittimpfung kümmern – so er einen Termin bekommt.

Einsicht und Weitsicht

Um die vierte Welle brechen zu können, braucht es daher beides: die Einsicht der Bevölkerung und die Weitsicht der Politiker. Deutschland hat einen Sommer hinter sich, in dem seine Führung vieles verschlief, sei es aus falscher Zuversicht oder der Angst, harte Maßnahmen könnten im Wahlkampf Stimmen kosten. Alle Parteien fürchteten die Corona-Müdigkeit in der Wählerschaft, allen voran die FDP, die gezielt auf diesen Unmut setzte und das alte Lied von der großen Freiheit anstimmte – was sich am Wahltag auch auszahlte.

Heute zeigen sich in aller Härte die Folgen. Selbst die Briten müssen dank ihrer hohen Zahl an Impfauffrischungen keinen Lockdown fürchten, Deutschland hingegen sehr wohl. Mit Versprechungen und Appellen lässt sich eine umfassende Kontaktsperre nicht abwenden, sondern nur mit einer Politik, die das Virus konsequent unter Kontrolle hält und die vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt. Die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern sind ein Anfang auf diesem Weg, aber sicher nicht dessen Ende.