Nach dem Kabinettsbeschluss zu den neuen Vorgaben für Heizungen hat die CDU/CSU entschiedenen Widerstand gegen das neue Gebäudeenergiegesetz angekündigt.

Die Union werde „alles dafür tun, dass dieses Gesetz so nicht kommt“, sagte Fraktionsvize Jens Spahn am Mittwoch in Berlin. Jede in diesem Jahr anstehende Wahl sei auch „eine Abstimmung über dieses Gesetz“. Problematisch sei insbesondere, dass der Gesetzentwurf „nur auf die Wärmepumpe setzt“, sagte Spahn.

Mangelnde Technologieoffenheit vorgeworfen

Auch der klimaschutz- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), warf der Bundesregierung mangelnde Technologieoffenheit vor.

„Wir fordern gleiches Recht für alle Öko-Heizungen“, sagte er. Beim Wasserstoff seien die Anforderungen so hoch, dass die Energieversorger sie nicht erfüllen könnten.

Beim Holz seien die Anforderungen noch einmal verschärft worden, im Neubau werde Holz komplett ausgeschlossen.

Minimale Förderung bei maximalen Kosten befürchtet

Die beiden Unionspolitiker forderten zudem Klarheit bei der geplanten Förderung für den Heizungsumbau. Es sei zu befürchten, dass es „minimale Förderung bei maximalen Kosten“ geben werde, sagte Spahn.

Den Regierungsplänen zufolge sollen Öl- und Gasheizungen ab 2024 nur noch in Ausnahmefällen eingebaut werden dürfen. Neue Heizungen sollen dann „möglichst“ zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Klassische Gas- und Ölheizungen können das nur erreichen, wenn sie etwa in Kombination mit einer Wärmepumpe betrieben werden.

Es sind zahlreiche Ausnahmeregelungen vorgesehen, etwa für über 80-jährige Hausbesitzer.

Grüne begrüßen Kabinettsbeschluss zu Wärmewende

Die Grünen haben den Kabinettsbeschluss für die Energiewende im Gebäudebereich begrüßt. „Heute ist ein guter Tag fürs Land und ein guter Tag fürs Klima“, sagte Parteichefin Ricarda Lang.

Hiermit sowie auch mit dem Energieeffizienzgesetz und dem Bundes-Immissionsschutzgesetz gehe die Ampel-Koalition „gleich drei zentrale Schritte für mehr Klimaschutz“.

„Damit wird Heizen zukünftig erneuerbar und wir machen uns auch dort unabhängig von fossilen Energien“, hob Lang mit Blick auf das neue Gebäudeenergiegesetz hervor. Dies bringe den Klimaschutz in Deutschland im Gebäudesektor voran und sorge zugleich für bezahlbare Preise in der Zukunft.

Habeck und Geywitz: Pläne zum Heizungstausch sind großer Schritt Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz haben die Pläne der Bundesregierung zum Heizungstausch als großen Schritt bezeichnet. Die SPD-Politikerin sprach am Mittwoch vom Einstieg in den Ausstieg aus Gas- und Ölheizungen. Das Gesetz werde nicht dazu führen, dass Menschen gezwungen seien, ihr Haus zu verkaufen, weil sie sich nicht an die Anforderungen halten könnten. Es gebe großzügige Übergangsfristen und Ausnahmen. Der Grünen-Politiker Habeck sagte: „Wir haben Handlungsbedarf.“ Der Wärmebereich stehe für 30 Prozent des Energieverbrauchs. Davon stamme 80 Prozent aus fossilen Energieträgern. Deutschland fange mit dem Umsteuern vergleichsweise spät an. Andere Länder etwa in Skandinavien seien viel weiter.

„Klimaschutz und soziale Sicherheit gehören zusammen“, betonte die Grünen-Chefin. Daher nehme die Regierung „Milliarden in die Hand, um Menschen auf dem Weg zu sauberer und sicherer Wärme finanziell zu unterstützen“ und ihnen den Umstieg zu erleichtern.

