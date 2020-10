Sarah O. Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sarah O. steht seit einem Jahr vor Gericht – wie steht es um den Prozess?

Der Name der früheren Konstanzer Gymnasiastin ging durch die Bundesrepublik, als sie mit 15 Jahren nach Syrien reiste. Sechs Jahre später, im Oktober 2019, begann ihr Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Weil die Verhandlung nicht öffentlich läuft, wurde es schnell still um den Fall. Der SÜDKURIER ist dran geblieben: So geht es Sarah O. heute.