Ukraine-Krieg vor 2 Stunden Russland stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien – die Ereignisse der Nacht im Überblick Russland macht Ernst: Polen und Bulgarien bekommen kein russisches Gas mehr. Direkte Auswirkungen auf die deutsche Versorgungssicherheit haben diese Schritte wohl nicht. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht.

Ein belarussischer Arbeiter arbeitet an einer Gasverdichterstation der Jamal-Europa-Pipeline in der Nähe von Njaswisch. Russland will nicht nur Polen, sondern nach Angaben der Regierung in Sofia auch Bulgarien ab dem 27.04.2022 nicht mehr mit Erdgas beliefern. | Bild: Sergei Grits/AP/dpa