Das russische Militär hat mehrere Städte in der Ukraine angegriffen. Viele Einheimische versuchen, vor dem Konflikt zu fliehen. An Geldautomaten, Tankstellen und Bahnhöfen zeigen sich tumultartige Szenen.

Zerstörung in der Ostukraine

Bild: Aris Messinis

Mehrere Menschen stehen außerhalb eines zerstörten Gebäudes im Umland von Charkiw. Die Angriffe haben für zerstörte Fenster und Trümmer vor dem Gebäude gesorgt.

Bild: ARIS MESSINIS

Feuerwehrmänner versuchen in der ostukrainischen Stadt Chuguiv einen Brand zu löschen nach den russischen Angriffen

Schlangen vor Geldautomaten

Bild: DANIEL LEAL, AFP

Angst in der Ukraine: Nach den Angriffen des russischen Militärs haben sich vor Geldautomaten Schlangen gebildet, so wie hier in Kiew. Ukrainer mit gepackten Koffern heben Teile ihres Guthabens ab.

Ukrainer auf dem Weg zum Bahnhof

Bild: DANIEL LEAL

Nach dem Angriff sind in der Hauptstadt die Warnsirenen erklungen. Menschen haben sich mit gepackten Koffern zum Pasazhyrskyi-Bahnhof im Zentrum von Kiew aufgemacht.

Bild: Daniel Leal, AFP

Frauen und Männer telefonieren am Pasazhyrskyi-Bahnhof. Währenddessen warten sie mit ihren Koffern und Taschen auf ihre Züge.

Bild: DANIEL LEAL

Eine Frau und ihr Kind laufen mit einem Koffer zu einer Metro-Station in Kiew

Bild: DANIEL LEAL

Gebete in Kiew nach dem russischen Angriff

Schlangen an den Zapfsäulen

Bild: Efrem Lukatsky

Nach den Explosionen am Morgen haben viele Ukrainer Tankstellen aufgesucht, so wie hier in Kiew. Aufgrund des großen Andrangs haben sich Schlangen an den Zapfsäulen gebildet.

Bild: Emilio Morenatti

Autos stauen sich, während die Menschen die Stadt Kiew verlassen.

Zerstörung in Kiew

Bild: SERGEI SUPINSKY

Eine zerstörte Reklametafel in einer Straße in Kiew: Nach den Angriffen am Donnerstagmorgen haben sich Schaulustige um den abgesperrten Ort des Angriffs gesammelt.

Bild: Efrem Lukatsky, AFP

Rauch und Flammen steigen in der Nähe eines Militärgebäudes in Kiew nach einem offensichtlichen russischen Angriff auf.

Bild: Sergei Supinsky

Kiewer fotografieren hinter der Absperrung mit ihren Handys eine Raketenhülse, die am Morgen dort eingeschlagen ist.

Bild: Efrem Lukatsky

Eine Frau räumt vor einem Geschäft in Kiew Glasscherben nach dem russischen Beschuss auf die ukrainische Hauptstadt auf. Die Frau betrachtet fassungslos die Auswirkungen des Raketenangriffs während Leute vorbeilaufen.

Militär an der ukrainisch-russischen Grenze

Bild: Sergei Grits

Ukrainische Soldaten fahren in einem Militärfahrzeug in Mariupol, nahe der ukrainisch-russischen Grenze.