Meinung vor 10 Minuten

Richard David Precht, sind Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst?

Unser Brief zum Wochenende geht an Richard David Precht. Er steht in der Kritik, weil er im Podcast „Lanz und Precht“ antisemitische Klischees zum Besten gab. Der Fehler liegt dabei im System.