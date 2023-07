Wir leben in einem modernen, weltlichen Land. Die Kirchen, der Glaube spielen eine immer geringere Rolle in unserem Leben, das mit Zerstreuungen und Aufgaben gut gefüllt ist. Das „Opium des Volkes“ (Karl Marx) liefern längst andere. Das zeigt der Rekord bei den Kirchenaustritten, der in dieser Woche veröffentlicht wurde, mehr denn je. Ohne Zweifel spielt der fortgesetzte Missbrauchsskandal dabei eine wichtige Rolle, aber er ist längst nicht der bestimmende Grund für die Austrittswelle.

Sprich: Auch mit besserem Krisenmanagement wäre das Problem nicht gelöst. Gewagte These? Angesichts der Schlagzeilen, die der Kölner Erzbischof Woelki in dieser Woche wieder produzierte, vielleicht. Aber es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Nachrichten übers systemische Versagen vor allem der katholischen Kirche in Sachen Missbrauch oft nur der letzte Anstoß sind, die Mitgliedschaft zu kündigen.

Auch die Protestanten verabschieden sich

Wäre dies anders, müssten die Protestanten eigentlich bei der Stange bleiben. Was in den vergangenen Jahren an missbräuchlichem Verhalten ans Licht kam, betraf zumeist die katholische Kirche. Bis in die höchsten Ebenen hinauf, bis zum früheren Papst Benedikt, zieht sich das System von Wegschauen und Vertuschen.

Möglicherweise nehmen die Christen im Land die evangelische Kirche in Sippenhaft und treten deshalb ebenso massenhaft aus. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass sich hier wie dort etwas anderes bemerkbar macht: eine schleichende Entfremdung zwischen moderner Lebenswelt und kirchlicher Sphäre und eine nachlassende Bindekraft zwischen Gemeinden und Mitgliedern.

Glaube bedeutet nicht mehr Gemeinschaft

Die nachlassende Bindekraft lässt sich nirgendwo besser ablesen als an den Kirchenbesuchern. Nur 5,7 Prozent der Katholiken feiern noch regelmäßig den Gottesdienst mit. Ein Teil der übrigen 94 Prozent wird trotzdem in der einen oder anderen Form am Gemeindeleben teilnehmen. Für den übergroßen Anteil der Katholiken aber bedeutet der Glaube schon seit Langem nicht mehr Gemeinschaft und sozialer Kitt, wie das vor 50 Jahren noch gang und gäbe war.

Als Kind war man Ministrant, ging zur KJG, verbrachte die Ferien im kirchlichen Zeltlager, als Erwachsener half man bei Feiertagen, sang im Kirchenchor, selbst beim Sport gab es kirchliche Angebote, die viele wahrnahmen. Für viele Menschen der älteren Generation ist und war die Kirche immer ein sozialer Raum, der ihr Leben bestimmte jenseits von irgendwelchen metaphysischen Fragen. Das ist in diesem Ausmaß aber Geschichte.

Wohin führt der synodale Weg?

Die Entfremdung zeigt sich vielleicht am besten beim Synodalen Weg. Katholische Laien kämpfen seit Jahren darum, dass die Kirche moderner werden muss. Dass Frauen am Altar nicht erwünscht sind, dass Homosexuelle als moralisch verwerflich abgewertet werden, sind Relikte aus einer fernen Vergangenheit, die viele Menschen in Deutschland nicht mehr hinnehmen wollen.

Wer sich in Deutschland überhaupt noch für Kirchenbelange interessiert, den tangieren die Querelen, die der Synodale Ausschuss produziert, nämlich durchaus. Da wiegt die Enttäuschung über Papst Franziskus, in den viele Hoffnung gesetzt haben, schwer.

Will man bei einem solchen Verein noch mitmachen? Immer mehr sagen dazu Nein. Die Folge ist eine Kernschmelze bei den Mitgliederzahlen. 522.821 Katholiken haben 2022 ihren Kirchenaustritt erklärt. Dazu kommen Sterbefälle. Übrig bleiben 20,9 Millionen Mitglieder, weniger als ein Viertel der Bevölkerung. Damit hat hierzulande erstmals der ADAC mehr Mitglieder als die katholische Kirche. Heilig‘s Blechle statt heiliger Geist!

Und nun? Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Wer wollte übrigens schon die völlig unkritische Verehrung von Geistlichen zurück? Die dunkle Kehrseite kirchlicher Übermacht. Die Menschen gehen ins Fitnessstudio und kommen miteinander über soziale Netzwerke und beim Ausgehen in Kontakt.

Das muss nicht schlecht sein. Auch wenn die Einsamkeit heute ein größeres Problem darstellt als in früheren Generationen: Die Kirche allein könnte ohnehin nicht auffangen, was unsere heutige Gesellschaft an Lücken hinterlässt.

Keine kirchlichen Pflegedienste mehr?

Konsequenzen wird der Bedeutungsverlust der Kirchen auf einer viel praktischeren Ebene haben. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller rechnet damit, dass die großen Kirchen in den nächsten Jahren aus den zahlreichen staatlichen Aufgaben aussteigen werden, die sie in den vergangenen Jahrzehnten übernommen haben, und in die sie – je nach Bundesland – auch viel eigenes Geld stecken.

Kitas, Pflegedienste, Altenbetreuung in kirchlicher Trägerschaft sind nicht selbstverständlich. Kirchenaustritte bedeuten nicht nur miese Beliebtheitswerte, sie machen die Kirchen auch im materiellen Sinn ärmer, schlicht weil die Kirchensteuer ausbleibt.