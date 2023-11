Der mit seiner Büffelhorn-Fellmütze bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 als „QAnon-Schamane“ bekannt gewordene Jacob Chansley will für den US-Kongress kandidieren. Chansley reichte im Bundesstaat Arizona eine Absichtserklärung für eine Kandidatur für die Libertäre Partei ein. Die nächsten Kongresswahlen finden in rund einem Jahr, am 5. November 2024, parallel zu der Präsidentschaftswahl statt.

Gesicht des Überfalls auf das US-Kapitol

Chansley hatte am 6. Januar 2021 gemeinsam mit anderen Anhängern des abgewählten Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt. Bilder Chansleys mit nacktem Oberkörper voller Tätowierungen, bemaltem Gesicht, einer Fellmütze mit Büffelhörnern und einem Speer mit US-Flagge gingen um die Welt.

Der selbsternannte „Schamane“ und Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie wurde damit zu einem der bekanntesten Kapitol-Angreifer – und zu einem Gesicht der Gewalt vom 6. Januar.

Der als „QAnon-Schamane“ bekannt gewordene Chansley möchte für den Bundesstaat Arizona in den US-Kongress gewählt werden. | Bild: Saul Loeb/AFP

Chansley wurde im November 2021 wegen der Behinderung eines offiziellen Vorgangs zu knapp dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er kam aber im Frühjahr vorzeitig auf freien Fuß. Sein Anwalt hatte argumentiert, der Mitte Dreißigjährige leide seit langer Zeit unter psychischen Problemen. (AFP)