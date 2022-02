Wladimir Putin hat diesen Gegner offenbar unterschätzt. Der russische Vormarsch im Nachbarland gerät ins Stocken, die ukrainische Armee erweist sich als unerwartet zäh, die Zivilbevölkerung denkt nicht ans Zurückweichen. Für den verblüfften Angreifer wachsen die Verluste. Nur so ist es zu erklären, dass Kriegstreiber Putin plötzlich Verhandlungen anbietet.

Putin will nun den maximalen Druck aufbauen

Nach einer echten Friedenshoffnung klingt das leider nicht, sondern eher nach einer der üblichen Finten des Kremlchefs. Putin geht es darum, maximalen Druck auf die Ukraine aufzubauen – militärisch, politisch, psychologisch.

Deshalb winkt er mit der Atombombe und versetzt seine Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Es ist der durchsichtige Versuch, die Welt in Schockstarre zu versetzen und die Ukraine so zur Kapitulation zu zwingen.

Auch wenn niemand weiß, wozu dieser Präsident noch fähig ist, lässt sich Regierung in Kiew wohlweislich nicht beirren. Wer Putin nachgibt, so ihre Erfahrung, erntet Krieg, nicht Frieden.