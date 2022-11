Der russische Geschäftsmann und Kreml-Vertraute Jewgeni Prigoschin hat eine „Einmischung“ in US-Wahlen zugegeben. „Wir haben uns eingemischt, wir tun es und wir werden es weiter tun“, wurde Prigoschin am Montag im Online-Netzwerk seines Unternehmens Concord zitiert. Die Erklärung erfolgte einen Tag vor den Kongress-Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, die Moskau seit Jahren Einmischung in Wahlen vorwerfen und deswegen Sanktionen gegen Prigoschin verhängt haben.

Prigoschin erklärte, die Einmischungen seien „mit Vorsicht, Präzision, chirurgisch“ vorgenommen worden, „auf eine Art und Weise, die zu uns passt“. Dem Geschäftsmann, der auch „Putins Koch“ genannt wird, wird vorgeworfen, mit seiner „Troll-Fabrik“ Wahlen in mehreren westlichen Ländern manipuliert zu haben. (AFP)