Die Amerikaner lieben Rankings. Es gibt kaum etwas, was in den USA nicht gerankt – also auf einer Rangliste angeordnet – werden kann: Etwa alle Filme des Hollywoodstars Tom Cruise, alle Teile der Serie „Games of Thrones“, selbstredend die berühmten Elite-Hochschulen wie Harvard, Stanford oder Yale und natürlich die erfolgreichsten Baseball-Teams aller Zeiten.

Gefürchtet: Die biggest Looser

Da ist es nur selbstverständlich, dass die Amerikaner auch messen können, wie gut oder schlecht ein Präsident war und die biggest Looser (größten Verlierer) oder die Besten im Amt in einer Liste führen. Die „presidential rankings“ sind sehr beliebt und Teil einer Art politischer Popkultur. In diesen Rankings werden alle 44 ehemaligen Präsidenten in eine Rangliste gesetzt, je nachdem wie gut oder schlecht sie jeweils regiert haben.

Forscher vermessen Präsidenten

Unserer Top-Ten-Liste der schlechtesten Präsidenten liegt die Studie des Siena College Research Institute (SCRI) von 2010 zugrunde. Sie kann Anspruch an wissenschaftliche Seriosität erheben. 200 Forscher nahmen für diese Studie sämtliche Präsidenten der USA unter die Lupe.

Um eine Rangliste zu erstellen, bewerteten sie sechs persönliche Attribute wie Integrität und Intelligenz und fünf Fähigkeiten wie Kompromissgabe oder Redegewandtheit. Zusätzlich analysierten sie die Stärke und Schwäche der Amtsinhaber auf acht Feldern wie Wirtschafts- oder Außenpolitik. Die gewonnenen Daten ergaben eine Rangliste der Präsidenten, die als fundiert gelten kann. Hier die 10 größten Schwachleister der USA seit 1776 von hinten nach vorn:

Platz 10

Benjamin Harrison, der 23. Präsident der USA (1889-1893), Republikaner) | Bild: Library of Congress

Benjamin Harrison: Der letzte US-Präsident, der einen Vollbart trug, entstammte einer alten Politiker-Dynastie, in der es auch sein Großvater William Henry zum Präsidenten schaffte. Tiefe politische Fußabdrücke hinterließ der nur 1,68 Meter große „Little Ben“ nicht, sondern sorgte für hohe Zölle und Steuern. Er kandidierte für seine Wiederwahl, da seine Frau aber schwer erkrankte (und kurz vor der Wahl starb), verzichtete er auf den Wahlkampf. Immerhin das kann ihm als Bonus angerechnet werden.

Platz 9

William Harrison, der 9. Präsident der USA (1841-1841), Whig Party | Bild: wikipedia gemeinfrei

William Harrison: Als erster US-Präsident reiste der vormalige Senator und Farmer zur Amtseinführung mit der Eisenbahn nach Washington. Dort machte er allerdings einen Fehler: Er hielt dort die mit zwei Stunden längste Antrittsrede und das bei Eisregen. Weil der 68-Jährige seine Fitness unter Beweis stellen wollte, verzichtete er auf einen Mantel und fing sich eine Lungenentzündung ein. An der starb der Pechvogel vier Wochen später. Es war die kürzeste Amtszeit aller US-Präsidenten.

Platz 8

Herbert Hoover, der 31. Präsident der USA (1929-1933), Republikaner | Bild: wikipedia gemeinfrei

Herbert Hoover: Ein berühmt-berichtigtes Zitat wies den gelernten Bergbauingenieur und Minenbesitzer als Zyniker aus: „Ein Mann, der bis 40 keine Million verdient hat, ist nichts wert.“ Obwohl politisch erfolgreich, kam er mit dem Börsenkrach im Oktober 1929 an seine Grenzen. In der beginnenden Weltwirtschaftskrise mit ihrer Massenverarmung bliebt er tatenlos und brachte nicht einmal ein Ernährungsprogramm auf den Weg. So hatte er bei der Präsidentschaftswahl 1932 keine Chance gegen Franklin D. Roosevelt.

Platz 7

John Tyler, der 10. Präsident der USA (1841-1845), Whig Party | Bild: wikipedia gemeinfrei

John Tyler: Er war der erste nicht gewählte Amtsinhaber, weil er für den nach vier Wochen verstorbenen William Harrison als Vize nachrückte. Da er als Vize nur aufgestellt worden war, um die Südstaaten auf die Seite Harrison zu ziehen, fehlte es dem Aristokraten und Sklavenbesitzer an Rückhalt. Immerhin stellte er als Vater einen noch heute bestehenden Präsidenten-Rekord auf und zeugte 15 Kinder. Nachdem er für eine zweite Wahl nicht mehr aufgestellt worden war, soll er gesagt haben: „I am going. Perhaps it is best.“ – Ich gehe, vielleicht ist es das Beste.

Platz 6

Millard Fillmore, der 13. Präsident der USA (1850-1853), Whig-Party | Bild: wikipedia gemeinfrei

Millard Fillmore: Auch bei ihm gilt das alte Gesetz, dass US-Vizepräsidenten, die plötzlich ins Amt geraten, meist als Nieten in die Geschichte eingehen. Der gelernte Jurist Fillmore kam ins Weiße Haus, weil Amtsinhaber Taylor einer Magen-Darm-Grippe erlag. Spott und Verachtung handelte sich der Präsident ein, weil er ein Gesetz billigte, das verlangte, dass in den Norden geflohene Sklaven zu ihren Besitzern im Süden zurückzubringen seien (“Bluthundegesetz“). Seine Partei stellte Fillmore nicht für die Wiederwahl auf.

Platz 5

George W. Bush, der 43. Präsident der USA (2001-2009), Republikaner | Bild: wikipedia gemeinfrei

George W. Bush: In zwei Dingen ist dieser Amtsinhaber eine Ausnahme unter den schlechtesten Präsidenten: Er ist der Einzige, der nach 1945 regierte und der einzige Schwachleister, der wiedergewählt wurde. Ob „Dabbeljuh“ im November 2000 überhaupt rechtmäßig gewählt wurde, ist umstritten. Drei Katastrophen belasten sein Konto: Der „War on Terror“ gegen Saddam Hussein, der fast 5000 US-Soldaten und Hunderttausenden Zivilisten das Leben kostete; die Auswirkungen des Hurricans „Kathrina“ und die Weltfinanzkrise von 2008, ausgelöst durch Zocker-Banken wie Lehman Brothers in New York.

Platz 4

Franklin Pierce, der 14. Präsident der USA (1853-1857), Demokrat | Bild: wikipedia gemeinfrei

Franklin Pierce: Dieser Präsident ist von Tragik umwölkt, denn alle seine drei Söhne starben. Doch er griff zur Flasche, und das machte es nicht besser. Sein „Kansas-Nebraska-Gesetz“ hob das Verbot der Sklaverei in diesen Bundesstaaten auf und es kam zu gewaltsamen Unruhen. Im Nachhinein kann man sagen, dass dies den Weg in den blutigen Bürgerkrieg (1861-1865) bereitet hat. Pierce war am Ende in seiner eigenen Partei so unbeliebt, dass sie ihm eine zweite Kandidatur verweigerte.

Platz 3

Warren Harding, der 29. Präsident der USA (1921-1923), Republikaner | Bild: wikipedia gemeinfrei

Warren Harding: Der erstmals auch von Frauen gewählte Politiker war ein Freund heimlicher Affären – zuerst mit der Frau eines Freundes, dann mit der Tochter eines Freundes. Der Präsident verhalf Freunden und Bekannten, die sich teilweise als korrupt erwiesen, in politische Ämter. Daraus entstanden während seiner kurzen Amtszeit Korruptionsaffären wie die „Ohio-Gang“, der „Daugherty-Burns-Skandal“ und der „Teapot-Dome“. Harding war der sechste Präsident, der im Amt starb – an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Seine Witwe verweigerte eine Autopsie.

Platz 2

James Buchanan, der 15. Präsident der USA (1857-1861), Demokrat | Bild: wikipedia gemeinfrei

James Buchanan: Der frühere Senator und Außenminister schneidet nicht deshalb so schlecht ab, weil er als bisher einziger US-Präsident unverheitet war. Der Grund ist: Buchanan machte Fehler auf Fehler, nachdem die Südstaaten South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi und Texas aus den Vereinigten Staaten ausgetreten waren. Das führte unter seinem Nachfolger Abraham Lincoln zum Bürgerkrieg. Daher kommt Buchanan in fast allen Ratings auf den letzten oder vorletzten Platz der schlechtesten Präsidenten aller Zeiten.

Platz 1

Andrew Johnson, der 17. Präsident der USA (1865-1869), Demokrat | Bild: wikipedia gemeinfrei

Andrew Johnson: Auch diese Niete wurde nicht gewählt, sondern kam durch die Ermordung von Abe Lincoln ins Amt. Der Ex-Senator und Gouverneur war der erste Präsident, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde, das er nur mit einer Stimme Mehrheit überstand. Anlass: Johnson war ein Rassist und überzeugt, dass ein friedliches Zusammenleben auf Augenhöhe zwischen Weißen und Schwarzen nicht möglich sei. Aus diesen Grund kämpfte er gegen alle Gesetze, die die Stellung der Schwarzen und ehemaligen Sklaven verbessern sollten. Für eine zweite Amtszeit stellten ihn die Demokraten nicht mehr auf.

Platz ?

Donald Trump, der 45. Präsident der USA (seit 2017), Republikaner | Bild: AFP

Donald Trump: Der Unternehmer und Milliarden-Erbe befindet sich noch nicht in den Ranglisten, da seine Amtszeit noch währt. Das Siena College Research Institute (SCRI) befand zunächst, dass es der Skandal-Präsident Trump nicht unter die Top Ten schaffen werde, vorausgesetzt, es passiere keine Katastrophe. Die aber ist mit Corona und der neuen Massenarbeitslosigkeit eingetreten. Wenn ihm die Wiederwahl nicht gelinge, so das SCRI, werde sich Trump wohl einen Platz unter den schlechtesten zehn Präsidenten sichern. Dann wäre George W. Bush als einziger Vertreter der Nach-Weltkriegs-Riege jedenfalls nicht mehr allein.