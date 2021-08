Bundestagswahl vor 6 Stunden

Politik-Experte Frank Brettschneider bescheinigt Armin Laschet die falsche Strategie – und empfiehlt der Union auch jetzt noch den Kandidatenwechsel auf Söder

Für die Union geht es in den Umfragen derzeit stetig bergab. Das liegt zum großen Teil auch am Spitzenkandidaten Armin Laschet, sagt Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Hohenheim. Mit Markus Söder wäre die Union besser dran, so Brettschneider im SÜDKURIER-Interview. Sogar jetzt noch hält Brettschneider einen Spitzenkandidatenwechsel für sinnvoll.