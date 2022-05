Meinung vor 4 Stunden

Persönlichkeit schlägt Partei, ein Sieg auch für Merz: Lehren aus der Wahl in Schleswig-Holstein

Die Wahl in Schleswig-Holstein brachte Resultate hervor, die es so schon lange nicht mehr gegeben hat. Doch nicht alles ist so wie es mit Blick auf die Zahlen scheint. Fünf Lehren aus der Wahl.