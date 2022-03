Seit fast zwei Wochen hält der Ukraine-Krieg die Welt in Atem. Während tausende Flüchtlinge aus dem Land geflohen sind, hat der Konflikt weltweit tausende Menschen auf die Straßen gebracht.

Bild: VANO SHLAMOV

Ein Demonstrant in Tiflis (Georgien) hält bei einer Anti-Krieg-Demonstration ein Banner hoch mit dem Satz: „Putin töten Ukrainer – wer ist als nächstes dran?“ (7. März)

Bild: JOHN MACDOUGALL

Menschen demonstrieren vor der russischen Botschaft in Berlin (8. März).

Bild: MANDEL NGAN

Protestierende stehen vor der russischen Botschaft in Washington D.C. (USA) vor Straßenschild mit dem Namen „President Zelensky Way“. Ein Aktivist hatte das Schild außerhalb der Botschaft angebracht, die Straße heißt eigentlich anders (8. März).

Bild: Ramon Van Flymen

Musiker spielen bei einer Anti-Krieg-Demonstration in Amsterdam auf ihren Instrumenten (6. März).

Bild: KENZO TRIBOUILLARD

In Brüssel protestieren Menschen in der Nähe der Gebäude der Europäischen Union (8. März).

Bild: FREDERICK FLORIN

In Straßburg (Frankreich) demonstrieren Menschen während einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (8. März).

Bild: VYACHESLAV OSELEDKO

In Bishkek (Turkmenistan) haben Menschen am Weltfrauentag die Möglichkeit genutzt und für das Ende des Kriegs in der Ukraine demonstriert (8. März).

Bild: Sri Loganathan

Im Rahmen des Weltfrauentags ist eine Mitarbeiterin des Colleges Chennai (Indien) in den Landesflaggen der Ukraine gekleidet (8. März).

Bild: MARIO TAMA

Eine Tankstelle in Los Angeles (Kalifornien): Nicht nur in Deutschland sind die Spritpreise als Folge des Ukraine-Kriegs gestiegen (7. März).

Bild: DENIS LOVROVIC

Eine Schlange wartender Autofahrer vor einer Tankstelle in der kroatischen Hauptstadt Zagreb (7. März).

Bild: PHILIPPE LOPEZ

Eine Frau näht in einer Flaggenfabrik in Bordeaux (Frankreich) ukrainische Flaggen: Seit Kriegsbeginn ist die Nachfrage nach dem blau-gelben Textilstück rasant gestiegen (8. März).

Bild: LOUISA GOULIAMAKI

Eine Frau spielt mit ihrem Kind in einer Flüchtlingsunterkunft nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Um sie herum schlafen geflüchtete Kinder auf den Feldbetten (8. März).

Bild: DANIEL MIHAILESCU

Flüchtlinge aus der Ukraine sitzen auf einer Fähre an der ukrainisch-rumänischen Grenze (8. März).

Bild: LOUISA GOULIAMAKI

In der polnischen Grenzstadt Przemysl stehen ukrainische Flüchtlinge vor einem Flixbus, der sie anschließend nach Deutschland bringt (8. März)

Bild: Tobias Hase

Eine geflüchtete Frau aus Kramatorsk (Ukraine) zeigt in einer Flüchtlingseinrichtung in München ein Foto, auf dem ihr teilweise zerstörtes Wohnhaus zu sehen ist (8. März)

Bild: LOUISA GOULIAMAKI

Eine Frau erhält an der polnischen Grenzstadt Przemysl als Begrüßungsgeschenk eine Tulpe von einem polnischen Priester (8. März).

Bild: LOUAI BESHARA

Ein Banner in Damaskus (Syrien) zeigt den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad neben dem Vladimir Putin (8. März).

Bild: SimonHastegard

Die ukrainische Langläuferin Oksana Shyshkova mit Guide Andriy Marchenko nach ihrem Sieg auf dem Podest der Paralympics: Während in ihrem Heimatland der Krieg tobt, siegten sie bei den Paralympics (7. März).

Bild: Risto Bozovic

In Podgorica in Montenegro macht ein Mann ein Selfie vor einer Wand mit dem Konterfei von Kiews Bürgermeister Vladimir Klitschko und Ukraines Präsident Selenskyj. Die beiden sind in den vergangenen zwei Wochen zu den Gesichtern des ukrainischen Widerstands geworden (8. März).

Bild: Bart Maat

An einem Gebäude in Vilnius (Litauen) hängt ein Banner mit der Aufschrift „Putin, Den Haag wartet auf Sie“. Damit wird auf den Internationalen Strafgerichtshof angespielt, wo Kriegsverbrecher angeklagt werden (8. März).

Bild: Charlotte Wilson

Das Stadion der Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur in London: Die Sportstätte ist in gelber und blauer Farbe bestrahlt. Viele Sportveranstaltungen begannen zuletzt mit Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine oder Gedenkminuten (8. März).

Bild: Christian Charisius

Das Deutsches Schauspielhaus in Hamburg wird während der Solidaritätsveranstaltung „#StandWithUkraine“ in den Farben der ukrainischen Flagge bestrahlt (7. März).