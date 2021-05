Organspende Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Organspende automatisch? Was in Deutschland abgebügelt wurde, soll in der Schweiz Realität werden

Organspenden gibt es immer zu wenige, weil zu viele Menschen nicht bestimmt haben, was nach ihrem Tod mit ihren Organen passiert. Das will die Schweiz nun ändern – und aus der aktiven Zustimmung, die bislang nötig ist, damit Organe nach dem Ableben entnommen werden dürfen, einen aktiven Widerspruch machen: Was hinter dem geplanten Gesetz steht, das noch zur Volksabstimmung gestellt werden soll.