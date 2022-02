So berechtigt die Kritik an China ist, eigentlich sollten sich die Proteste gegen diese Spiele vor der Zentrale des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne abspielen. Natürlich ist es richtig, die Missstände in einem Land aufzudecken, in dem die Rechte des Einzelnen kaum etwas gelten und in dem der Umweltschutz so ernst genommen wird wie Patentrechte. Aber die Zustände in China sind nicht neu, sie haben sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert. Dennoch haben die Herren der Ringe jenes Land auserwählt, das den eigenen Idealen der olympischen Idee so gar nicht entspricht. Und jetzt jammern wir Europäer ob dieses Spektakels, dessen Rahmenbedingungen so gar nicht zu unseren Vorstellungen passen.

Barcelona, Krakau, München, St. Moritz und Stockholm scheiterten

Zur Wahrheit, warum diese Spiele in Peking stattfinden, gehört aber auch die Tatsache, dass mit Barcelona, Krakau, München, St. Moritz und Stockholm gleich mehrere europäische Städte im Bewerbungsverfahren scheiterten – wegen der hohen Kosten oder weil die Spiele bei Bürgerbefragungen durchfielen. Übrig blieben so nur noch das kasachische Almaty und eben Peking.

Snowboard-Training im Genting Snow Park. Ein Freestyle-Snowboarder in Aktion. | Bild: Angelika Warmuth, dpa

Viele Kritiker sind davon überzeugt, dass das den Sportgewaltigen in Lausanne so entgegenkam wie den chinesischen Ausrichtern die Pandemie-Kontaktbeschränkungen. Olympische Winterspiele sind im Vergleich zu den Sommerspektakeln ohnehin schwerer zu vermarkten. In den meisten Ländern mit einstelligen Durchschnittstemperaturen lassen sich durchaus Sommerdisziplinen ausüben, Wintersportler sind am Äquator dagegen seltener zu finden, wenn man mal von Bobfahrern aus Jamaika absieht. Und der Markt in Europa bietet kaum noch Expansionspotenzial. Sollte der Klimawandel fortschreiten, wird vielmehr mancher Skiort auch wegen steigender Energiekosten seine Kunstschneeanlagen stilllegen müssen. Natürlich ist das auch den Sportwächtern in der Schweiz bewusst.

Schlaflose Nächte vor Vorfreude

Und ein Blick in die Bewerbungsunterlagen Pekings, verbunden mit einer Marktanalyse, wird klar aufgezeigt haben, was passieren könnte, wenn man bei den Sportsfreunden in Asien eine gewisse Begeisterung für den Wintersport wecken könnte. Dass Bob fahren oder Skikurse massentauglich werden, darf trotz aller Anstrengungen bezweifelt werden. Aber wenn nur ein Bruchteil der 1,4 Milliarden Einwohner im TV zuschauen, zu Wettkämpfen gehen oder Merchandising-Artikel kaufen würden – da bekommen Ökonomen schlaflose Nächte vor Vorfreude.

Olympische Spiele Diese acht Sportler aus unserer Region starten bei Olympia Das könnte Sie auch interessieren

Was das mit Breitensport zu tun hat, mit der olympischen Idee? Nichts! Die Winterspiele verkommen wie die Fußball-WM und andere Meisterschaften zu einem Wanderzirkus, dessen Leitgäule Scheuklappen tragen. Nicht nach links schauen, nicht nach rechts, am besten stur auf den einen Meter vor sich, der bestens gereinigt und präpariert ist. Die Funktionäre und viele Sportler machen das mit, lassen sich durch die Manege führen, denn das Geld, das so verdient wird, ist sicher ungleich mehr, als wenn die Spiele eben in Barcelona, Krakau, München, St. Moritz oder Stockholm stattgefunden hätten.

Keine Spur von Reformen

Hätten die Europäer aber ihren Einfluss auf das IOC ausgeübt, wäre eine glaubwürdige Reform zu weniger pompösen Spielen längst umgesetzt. Stattdessen ist weiter Gigantismus angesagt. In Peking soll alleine die neu gebaute Bobbahn 2,2 Milliarden Euro gekostet haben. Das durchschnittliche Jahreseinkommen beträgt in China übrigens weniger als 13 300 Euro.

Sind uns die Spiele fremd geworden?

Aber ist es wirklich nur das Geld? Oder sind Olympische Spiele dem Europa unserer Zeit fremd geworden, weil sie nur noch eine Veranstaltung wie jede andere sind? Ist es schon zu spät für eine Renaissance? Es wäre schade, denn ein unbeschwertes Treffen der Jugend, ein friedliches Miteinander aller Nationen und Ethnien voller Respekt vor der Leistung des anderen – dafür lohnt es sich, zu kämpfen. Gerade in Zeiten, in denen solche Werte selten geworden sind.