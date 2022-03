von J. Müller-Meiningen

Der italienische Premierminister Mario Draghi hatte als Reaktion des Einmarsches Russlands in die Ukraine vorgeschlagen, nicht nur weiterer Druck auf die russische Zentralbank auszuüben, sondern vor allem ein öffentliches Register zu schaffen, in denen alle russischen Oligarchen mit einem Vermögen über zehn Millionen Euro festgehalten werden.

Der frühere Chef der europäischen Zentralbank und Finanzfachmann Draghi setzte sich damit an die Spitze der Forderungen, wie Russland und die den Präsidenten Wladimir Putin umgebenden Milliardäre am effektivsten getroffen werden könnten. Der Westen ist noch nicht so weit, wie Mario Draghi es gerne hätte. Das öffentliche Oligarchen-Verzeichnis existiert weiterhin nicht. Es hat hingegen eine Art Wettlauf bei der Beschlagnahme von Immobilien und Luxusjachten begonnen, zumindest aus italienischer Perspektive. Journalisten in Rom werden von Regierungssprechern gefüttert mit Fotos und Videoaufnahmen, wie die italienische Finanzpolizei die Superjachten und Villen einiger Oligarchen beschlagnahmt.

Russische Oligarchen flüchten vor europäischen Steuerbehörden

Am Freitag kamen die vorerst letzten Bilder per WhatsApp. Auf ihnen war zu sehen, wie Beamte der Guardia di Finanza im Hafen von Triest die 530 Millionen Euro teure Superjacht des russischen Geschäftsmannes Andrei Melnichenko beschlagnahmen. Dem Milliardär gehören der Düngemittelhersteller EuroChem Group sowie das Kohleunternehmen SUEK, er trat vergangene Woche aus dem Aufsichtsrat beider Unternehmen zurück.

Der hypermoderne und vom Architekten Philippe Starck entworfene 143 Meter lange Dreimaster „Sailing Yacht A“ wurde 2017 vom deutschen Schiffsbauer Nobiskrug in Rendsburg nahe Kiel fertiggestellt. „Sie zieht die Blicke der ganzen Welt auf sich wie keine andere Superjacht zuvor“, heißt es auf der Nobiskrug-Webseite. Inzwischen ist aber eine Gegenbewegung zu beobachten. Die Superjachten der russischen Oligarchen versuchen, sich angesichts der Sanktionen dem Zugriff europäischer Steuerbehörden zu entziehen.

Italien greift jetzt hart durch

Als vor Tagen bekannt wurde, dass Roman Abramowitsch Sanktionen aus Großbritannien unterliegen würde, nahm seine im Hafen von Barcelona liegende 500-Millionen-Euro-Yacht „My Solaris“ plötzlich Kurs auf Montenegro. Laut dem Schiffsortungsdienst Vesselfinder lag das Schiff am Montag vor dem Hafen von Tivat. Montenegro gehört nicht zur EU und beteiligt sich nicht an Sanktionen. Auch die „Galactica Super Nova“ des Milliardärs Wagit Alekperow verließ vor Tagen Barcelona und liegt inzwischen in Montenegro. Alekperow, gegen den noch keine Sanktionen gelten, ist Chef des russischen Mineralölkonzerns Lukoil. Abramowitschs Zweitschiff „Eclipse“ (Wert: rund 400 Millionen Euro) kreuzte am Wochenende vor der Küste Algeriens. Auch aus dem italienischen Adria-Hafen Pesaro sollen Oligarchen-Jachten zuletzt überstürzt abgelegt haben. Italien ist an seinem Ruf gelegen, hart durchzugreifen.