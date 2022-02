Wer Führung bestellt, bekommt sie bei mir, soll Olaf Scholz einmal gesagt haben, als er noch Regierender Bürgermeister in Hamburg war. Jetzt ist der SPD-Mann Bundeskanzler und die Bewährungsprobe kommt schneller als erwartet.

Impfdebatte, Ukraine, jetzt auch noch Inflation und Preisschock: Krise folgt auf Krise, doch der Kanzler wirkt wie abgetaucht. Wo ist sie denn, die bestellte Führung? In einem Moment, da viele Wähler auf klare Ansagen aus dem Kanzleramt hoffen, hält sich der Regierungschef zurück und lässt andere machen.

Souveränität war einmal

Es ist eine Methode, die funktionierte, um an die Macht zu kommen. Die beiden anderen Kandidaten rackerten sich ab, verrannten sich, machten Fehler. Scholz versuchte es mit Pokermiene und diszipliniertem Abwarten: bloß nicht provozieren lassen, bloß nicht hektisch werden. Kanzler wurde der SPD-Politiker, weil er in der Hitze des Wahlkampfs stets souverän wirkte und sich nie aufs Glatteis locken ließ.

Jetzt, vier Monate nach der Bundestagswahl, gelten andere Gesetze. Von einem Bundeskanzler erwartet die Bevölkerung eine klare Haltung, Entscheidungsfreude, entschlossenes Handeln. Scholz aber zögert. Das führt zu dem fatalen Eindruck, er schweige zu den drei großen Krisen „Preise, Putin, Pandemie“, wie die CSU es ausdrückt. Man muss kein Mitglied in Markus Söders Fanclub sein, um einzuräumen, dass an dem Vorwurf etwas dran ist.

Entschlossenes Handeln? Fehlanzeige. Bundeskanzler Olaf Scholz tut sich stattdessen durch Zögern hervor. | Bild: Michael Sohn/AFP

Daran ändert auch die eilig angekündigte Moskau-Reise des Kanzlers nichts. Im Streit um den Ukraine-Konflikt hat Scholz so lange geschwiegen, bis der Schaden für das Ansehen Deutschlands und sein eigenes Image nicht mehr zu übersehen war. Jetzt rafft er sich doch noch auf, aber es wirkt, als habe er zu dem Treffen mit dem Kreml-Chef gedrängt werden müssen.

Tatsache ist: Scholz hat in der Russland-Politik zu lange Rücksicht auf die Putin-Freunde in seiner Partei genommen – allen voran Gerhard Schröder. Was der Altkanzler in Sachen Ukraine vom Stapel ließ, ist indiskutabel, sicherlich auch in den Ohren der meisten Sozialdemokraten. Die Verantwortlichen im Kanzleramt und im Willy-Brandt-Haus machten es ihm aber leicht, weil sie zu leise und zu unschlüssig waren.

Führungsrolle in Paris statt Berlin

Leisetreter werden in Moskau aber nicht gehört. Scholz hat zwar einen Termin im Kreml, doch die Frage bleibt, ob sein Gewicht ausreicht, um dort etwas zu bewegen. Manche Osteuropa-Experten behaupten, unter Angela Merkel hätte sich Wladimir Putin diese Kampfansage an den Westen nicht herausgenommen, weil er sie zu gut kannte und zu sehr fürchtete.

So weit muss man nicht gehen. Es lässt sich aber nicht leugnen, dass der Regierungswechsel in Berlin die Gewichte in der europäischen Russland-Politik massiv verschoben hat. Die europäische Führungsrolle im Umgang mit Moskau liegt seit Merkels Abschied nicht mehr Berlin, sondern in Paris – und die EU-Partner in Osteuropa haben Zweifel, ob die neue Bundesregierung in diesem Konflikt wirklich auf ihrer Seite steht. Hier hat der Kanzler in der Tat etwas klarzustellen.

Geschichte Wie groß ist die geschichtliche Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine? Das könnte Sie auch interessieren

So verfestigt sich der Eindruck, in Deutschland herrsche seit dem Start der Ampelkoalition zwar Aufbruchstimmung, doch der Aufbruch sei nicht koordiniert, weil es ihm ganz oben an einer ordnenden Hand fehlt.

In der Corona-Politik hat sich seit dem Regierungswechsel nichts Spürbares gebessert: Bund und Länder bleiben auf ihrem alten Zickzackkurs, statt Merkel beißt sich jetzt Scholz die Zähne an den 16 Ministerpräsidenten aus. Auch bei der Impfpflicht kann der Kanzler nicht so, wie er möchte. In der eigenen Koalition fehlt ihm die Mehrheit, weil die FDP quertreibt. Scholz braucht daher Stimmen aus dem Oppositionslager – Scheitern nicht ausgeschlossen.

Die klare Linie fehlt

Ähnlich das Bild auf den anderen Feldern der Regierungspolitik: Eine klare Regierungslinie der Ampel ist nicht zu erkennen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck streicht überraschend Zuschüsse für Bauherren, Bauministerin Klara Geywitz von der SPD wird kalt erwischt. Dazu kommt der Inflationsschock, den im Moment viele Bundesbürger spüren – an der Supermarktkasse, bei der Stromrechnung, an der Zapfsäule. Die Union fordert bereits einen Inflationsgipfel, aus dem Kanzleramt hört man dazu nichts.

Ein Kanzler muss nicht im Basta-Stil daherkommen, seit Gerhard Schröder hat sich vieles geändert. Aber etwas Führung darf schon sein, um den Bürgern Sicherheit zu vermitteln. Scholz lässt seinen Ampel-Ministern viel Freiraum: So steht es im Koalitionsvertrag, so ist die Geschäftsgrundlage der drei Parteien, die ihn tragen. Doch die Richtlinien der Politik bestimmt laut Grundgesetz der Bundeskanzler. Wenn Scholz seine Autorität zurückgewinnen will, darf er daran keinerlei Zweifel lassen – nicht in seinen Worten, nicht in seinen Taten.