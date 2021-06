In diesen Tagen kann man nur über drei Dinge reden: Fußball, die deutsche EM-Mannschaft und Jogi Löw. Aufschlussreich sind die Kommentare der TV-Experten, die das Spiel auf dem Bildschirm begleiten (weitere 81,6 Millionen Fachleute und Chefskeptiker sitzen zu Hause).

An Wortwitz und verbalen Fallrückziehern sind Sportreporter kaum zu überbieten. Ein wichtiges Stilmittel sind dabei die Wiederholungen. So wird Mats Hummels zum x-ten Mal als „Mann mit dem Eigentor“ genannt. Man fragt sich, ob der Besserwisser im Plauderstudio nicht mehr zu sagen hat, dass er so lange an alten Kamellen kaut.

Ein Etikett, das zäh kleben bleibt

Mats Hummels wird damit leben müssen – wie auch jene alte Institution, auf die stets dasselbe Etikett geklebt wird: die katholische Kirche. Seit 2010 arbeitet sie sich am Missbrauch in ihren Reihen ab. Kommissionen wurden gegründet, Entschädigungen eingeleitet, Therapien werden angeboten.

Es geschieht etwas, die Zeit des Wegsehens ist definitiv vorbei. Hohe Geistliche, die Verantwortung trugen, bieten ihren Rücktritt an. Außer Kardinal Rainer Woelki haben alle den Schuss von der Kanzel gehört.

Mats Hummels hat ein Eigentor in einem EM-Spiel geschossen Na und? Ist das Grund genug, ihn dauernd als Eigentorschützen zu zitieren? | Bild: Alexander Hassenstein

In die mediale Öffentlichkeit scheint dieser ungeheure Kraftakt nicht zu dringen. Geradezu lustvoll wird die katholische Kirche reflexhaft mit dem giftigen Aufkleber „Missbrauchsskandal“ beklebt. Diese Gemeinschaft, so Eindruck, steht unter Dauerverdacht und permanenter Beobachtung.

Fällt euch nicht mehr dazu ein?

Im Magazin „Spiegel“ hat der Antiklerikalismus seit Jahrzehnten eine solide geistige Heimat. Verschärfte Kirchenkritik gehört dort zum guten Ton. Die katholische Kirche wird in die Zwangsjacke der Reaktionäre und Pädophilen gesteckt. So wie Mats Hummels immer der Mann mit dem Eigentor sein wird. Heilige Einfalt! Wie geistlos, wenn Zeitgenossen nicht mehr einfällt.

Da lohnt sich ein Blick in eine gewöhnliche Pfarrergemeinde vor Ort. Nichts ist aufregender als ein Rendezvous mit der Wirklichkeit. Wie geht es wirklich vor Ort zu? Wie gestaltet sich Seelsorge in den künftigen großformatigen Bezirken, die in der Erzdiözese Freiburg geschaffen werden? Was läuft in den Sakristeien, bei der Anmeldung einer Taufe, womit beschäftigt sich eine Predigt am Sonntag?

Eine ganze Berufsgruppe diskriminiert

Das sind die Fragen, die gewöhnliche Gläubige umtreiben. Jede Katholikin kennt einen Pfarrer, der ihr zuwider ist. Und sie kennt drei oder fünf, die tüchtig sind, mehrere Gemeinden versorgen und keinen abnormen sexuellen Praktiken verfallen sind.

Diese Männer unter Generalverdacht zu stellen, ist unredlich. Es diskriminiert eine Berufsgruppe, die, einmal abgesehen von den Gottesdiensten, viel Wertvolles leistet.

Wie die evangelische Kirche wird auch ihre katholische Schwester wesentlich von Laien getragen. Ohne die Mütter für den Kommunionsunterricht, ohne Lektoren, Organistinnen und Diakone wären viele Aktivitäten gar nicht möglich. Auch sie sind natürlich Teil des Ganzen, das nicht alleine von Papst und heiligen Märtyrern definiert wird.

Der Himmel ist weit

Längst haben sich diese Mitarbeiter freigeschwommen von Bevormundung. Was beim Synodalen Weg in Frankfurt noch Kopfzerbrechen bereitet, ist in Baden längst angekommen. Männer und Frauen ohne Weihe agieren selbstbewusst. Kluge Pfarrer lassen sie gewähren, wohl wissend, dass sich der Himmel nicht weiter öffnet, wenn man Theologie studiert hat.

Noch etwas bleibt in der Diskussion deutlich unbelichtet: Sexuelle Gewalt ist keine Eigenheit von kirchlichen Verhältnissen, die nur zwischen Sakristei und Zeltlager anzutreffen ist. Sie tritt vor allem dort auf, wo Männer die Gelegenheit haben, unkontrolliert Macht über die Zöglinge auszuüben. Das kann in einer Pfarrgemeinde der Fall sein, aber auch im Leistungssport, in einem Internat.

Eltern vertrauen ihre Kinder an, aber nicht nur der Kirche

Der Hinweis, dass man an eine Kirche besondere Ansprüche stellt, weil sie selbst für Moral steht, ist richtig. Aber nur zur Hälfte. Denn Eltern, die ein hochbegabtes Kind ins Sport-Internat schicken, tun dies auch im Gutglauben. Vertrauen ist kein christliches Sonderformat.

Was wunder, wenn ein Würdenträger den Bettel hinwirft. Kardinal Marx ging es so, er sprach von einem toten Punkt, an dem er und seine Diözese angekommen seien. „Toter Punkt“ heißt auch, auf reichlich abgehangene Fragen stets dieselben Antworten geben zu müssen – im Wissen, dass sie ohnehin nicht akzeptiert werden. Das ermüdet. Das Bewegen im Hamsterrad ist keine Fortbewegung. So wenig wie ein Eigentor.

„An einem toten Punkt“: Kardinal Reinhard Marx ist der immer gleichen Fragen müde. Er hat seinen Rücktritt angeboten, der vom Papst aber abgelehnt wurde. | Bild: Peter Kneffel

Vielleicht kann sich der Kardinal einen Schuss Optimismus aus der tollhäusigen Welt des Fußballs leihen. Leon Goretzka, Echttorschütze, wurde nach seinen Aussichten für das nächste EM-Spiel gefragt. Sagt Goretzka: „Zweifel ham‘mer nich‘“.