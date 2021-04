Die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse bei mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen wurde von den Ministerpräsidenten nicht konsequent gezogen. Jetzt will sie die Bundesregierung im Infektionsschutzgesetz verbindlich für alle festschreiben. Schon am Dienstag will das Bundeskabinett den Gesetzentwurf beraten, in den Folgetagen der Bundestag. Nach dem Entwurf, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, sind folgende Regeln geplant:

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen

Überschreitet die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander, werden private Treffen auf das bereits bekannte Minimalmaß reduziert. Treffen dürfen sich Mitglieder eines Haushalts dann nur noch mit maximal einer Person, wobei eine Höchstzahl von insgesamt fünf Personen gilt. Zum Haushalt gehörende Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Zudem soll es nächtliche Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 bis 5 Uhr geben. Die Wohnung darf dann nur aus besonderen Gründen, etwa wegen medizinischer Notfälle oder zur Berufsausübung verlassen werden.

Geschäfte müssen schließen – Ausnahmen für Lebensmittelhandel

Ladengeschäfte und „Märkte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksangebote“ wie zum Beispiel Baumärkte dürften in den Corona-Hotspots nicht mehr öffnen. Der Lebensmittelhandel ebenso wie Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien und Tankstellen blieben von den Maßnahmen ausgenommen.

Geschlossene Schwimmbäder, Zoos, Museen und Theater

Freizeiteinrichtungen wie Schwimmbäder oder auch Clubs dürfen nicht öffnen. Auch Zoos, Theater, Kinos und Museen müssen schließen.

Nur Take-Away in Restaurants – kein Tourismus

Restaurants und Betriebskantinen dürfen dann keine Gäste mehr empfangen. Die „Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken“ ist aber erlaubt. Urlaubsreisen sind nicht möglich: „Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt“, heißt es in der „Formulierungshilfe“ der Bundesregierung.

Maskenpflicht

Beim Ziehen der Notbremse gilt automatisch eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bei körpernahen Dienstleistungen und im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr. Sie schützt am besten vor einer Ansteckung mit den Coronavirus, das durch Aerosole – sehr kleine Atembestandteile – übertragen wird.

Kitas und Schulen

Auch Kitas und Schulen können bei hohen Infektionszahlen geschlossen werden. Grundsätzlich soll Präsenzunterricht untersagt und nur Distanzunterricht zulässig sein, sofern die zuständigen Behörden nicht eine Notbetreuung eingerichtet haben. Diese darf aber nur 20 Prozent der „regulär Betreuten oder Beschulten“ umfassen.

Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Sonderregelung, die durch Tests mehr Präsenzunterricht ermöglichen kann: Dieser ist demnach zulässig, wenn ein nicht länger als 36 Stunden zurückliegender negativer Corona-Test vorliegt. Diese Möglichkeit fällt aber bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 200 an drei aufeinander folgenden Tagen weg.

Sport

Grundsätzlich wird Sport untersagt. Ausgenommen ist laut des Vorschlags lediglich „die Ausübung von Individualsportarten, die allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands“ ausgeübt werden. Profisport darf stattfinden, allerdings weiterhin ohne Zuschauer.

Gottesdienste

Für religiöse Zusammenkünfte ändert sich durch die neue Notbremse nichts. Sie bleiben weiter möglich. Die Begründung des Gesetzesentwurfs verweist allerdings, dass bisherige Regelungen, die beispielsweise Personenbeschränkungen vorsehen, weiter inkraft bleiben. Zudem haben auch die Religionsgemeinschaften Hygienekonzepte mit den staatlichen Stellen abgestimmt.

Möglichst im Homeoffice arbeiten

Möglichst viele Menschen sollen zu Hause arbeiten. Der Arbeitgeber muss dies dem Vorschlag der Regierung zufolge ermöglichen, „wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen“.

(dpa)