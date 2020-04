Konstanz vor 49 Minuten

Noch immer herrscht Chaos an der Grenze: Bundespolizei setzt neue Regeln nur zum Teil um

Es könnte so schön sein: Paare und Familien sollten es leichter haben an der deutschen Grenze. Dafür hatten sich drei südbadische Bundestagsabgeordnete stark gemacht – mit Erfolg. Doch die neuen Einreisebestimmungen werden noch immer nicht vollständig umgesetzt. Offenbar sind sie noch nicht bei der Bundespolizei in Südbaden angekommen.