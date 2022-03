Kaum eine Parteifarbe passt derzeit so gut zur CDU wie die Farbe Schwarz. Düster ist es bei Wahlergebnissen, finster bleibt es beim Blick nach vorne. Da passt der rabenschwarze Wahltag im Saarland zur Gesamtlage. Es ist sehr selten, dass es einen amtierenden Ministerpräsidenten so aus dem Amt fegt wie den CDU-Spitzenmann Tobias Hans. Eigentlich gilt der Amtsbonus als komfortable Ausstattung, um weiterregieren zu können. Den aber hat Hans verspielt – irgendwo zwischen wankelmütigem Krisenmanagement in der Corona-Pandemie und schwachem Wirtschaftsprofil.

Tatsächlich sind die Wirtschaftsdaten des Saarlands nicht gut, der Rückstand zu den anderen alten Bundesländern wird immer größer. Das ist zweifelsfrei nicht allein Hans` Verschulden – aber die Wähler trauen ihm und der CDU auch nicht zu, das Ruder wieder rumzureißen. Bei Umfragen vor der Wahl ist die CDU bei der Wirtschaftskompetenz jedenfalls stark eingebrochen.

Wählerbotschaft im Saarland gilt auch der Bundes-CDU

Hier ergibt sich für den neuen Bundesparteichef Friedrich Merz auch die größte Gefahr. Angetreten ist er, das Thema Wirtschaft wieder wahrnehmbar zu besetzen, gelungen ist das noch nicht. Die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr geht jedenfalls krachend schief. Selbstverständlich eilten sich am Abend die Verantwortlichen mit der Aussage, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe – aber diese Folklore kann man getrost zur Seite schieben. Selbstverständlich ist die Wählerbotschaft an der Saar auch eine für die Parteispitze an der Spree.

Rehlinger profitiert von der neuen Stärke der SPD

Genauso hat der Höhenflug der Bundes-SPD der strahlenden Siegerin Anke Rehlinger geholfen. Rehlinger profitierte von der neuen Stärke und münzte das mit klugen Auftritten und klaren Botschaften um. Sie holt nach 23 Jahren wieder die meisten Stimmen.

Strahlende Gewinnerin: die SPD-Kandidatin Anke Rehlinger. | Bild: Boris Roessler/dpa

Wenig Stimmen erhielten dagegen alle kleinen Parteien zusammen. Das hat im Saarland zwar Tradition, aber dieses Mal war besonders, dass diese Parteien mehr mit sich selbst als mit dem politischen Gegner kämpften. Allen voran Die Linke. Hier hatte Oskar Lafontaine das Ziel, mit seinem Austritt seine Partei mit in den Abgrund zu ziehen. Und das ist ihm spektakulär gelungen.