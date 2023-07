Niederlande vor 2 Stunden Niederländische Regierung unter Ministerpräsident Rutte tritt zurück Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat den Rücktritt seiner Regierung angekündigt. Die Positionen zum Thema Migration in der Vier-Parteien-Koalition seien „unversöhnlich“, sagte Rutte am Freitagabend.

Premierminister Mark Rutte hält eine Pressekonferenz im Anschluss an eine Kabinettssitzung am 7. Juli 2023 in Den Haag. | Bild: Phil Nijhuis/AFP