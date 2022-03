von der Politikredaktion

Sanktionen, Flugverbot, alle Kontakte gekappt: Russland bekommt die Reaktionen des Westens auf den Einmarsch in die Ukraine zu spüren. Kremlchef Wladimir Putin sei „isolierter von der Welt als je zuvor“, sagte US-Präsident Joe Biden in seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Kapitol in Washington. Wirklich? Russlands Verbindungen zum Westen sind zwar weitgehend eingefroren.

Aber in anderen Teilen der Welt beurteilen viele Regierungen das Vorgehen Moskaus anders. Die arabische Welt schaut abwartend, fast gleichgültig auf das Blutvergießen in Europa. Ebenso Afrika, das andere Sorgen hat. Unter den autokratischen Regierungen Lateinamerikas wiederum genießt Putin Sympathien, unabhängig davon, ob sie sich als links oder rechts verorten. Die größte Unbekannte ist China. Die Machthaber in Peking haben die Invasion der Ukraine bisher nicht verurteilt. Weil das gemeinsame Feindbild USA beide Länder verbindet? Oder weil China in Taiwan Ähnliches vorhat? Nachfolgend ein Überblick über die Situation.

UN verurteilen Russlands Krieg

Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt und Moskau zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, nur 5 lehnten den Beschluss ab.

Vor dem größten Gremium der Vereinten Nationen mit 193 Mitgliedern wollten die westlichen Verbündeten die internationale Isolation des russischen Präsidenten Wladimir Putin sichtbar machen. Zu der insgesamt drei Tage dauernden Dringlichkeitssitzung war auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in die USA gereist. Sie hatte dort die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, sich hinter der Erklärung mit der Überschrift „Aggression gegen die Ukraine“ zu versammeln. In dem verabschiedeten Text heißt es, die Vollversammlung „verurteilt“ die Militäroperation Russlands in der Ukraine und auch den Befehl Putins, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen.

Das Gremium „fordert, dass die Russische Föderation unverzüglich ihre Gewaltanwendung gegen die Ukraine einstellt und von jeder weiteren rechtswidrigen Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen einen Mitgliedstaat absieht“. Weiter heißt es, man sei in ernster Besorgnis über Berichte von Angriffen auf zivile Einrichtungen wie Wohnhäuser, Schulen und Krankenhäuser. Russland machte dabei deutlich, dass es seinen Kurs trotz der Abstimmung nicht ändern wolle: „Dieses Dokument wird uns nicht erlauben, militärische Aktivitäten zu beenden“, sagte UN-Botschafter Wassili Nebensja. Es könne vielmehr „radikale Kräfte“ und „Nationalisten“ in Kiew ermutigen, behauptete er. Moskau stellt die demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine als illegitim und extremistisch dar. (Jan Dirk Herbermann)

China unterdrückt Kritik an Russland

Es kommt selten vor, dass die Rede eines ausländischen Staatsoberhaupts viral geht. Doch Putins Rechtfertigung für seinen Einmarsch in die Ukraine wurde am Donnerstag über eine Milliarde Mal angeklickt – und von vielen Nutzern euphorisch gefeiert. Die Ansprache hat unter Chinesen offensichtlich einen Nerv getroffen. Denn auch sie fühlen sich, wie Putin es schildert, von den USA in die Ecke gedrängt.

Tatsächlich ist das chinesische Internet voll von pro-russischen Postings und teils nationalistischen Beleidigungen gegen die Ukraine. Doch gleichzeitig lässt sich darauf nur bedingt auf die repräsentative Meinung innerhalb der Bevölkerung schließen. Denn China besitzt den am stärksten entwickelten Zensurapparat der Welt.

Fakt ist: Wladimir Putin wird durchaus seit Längerem bereits von vielen Chinesen bewundert. Seine demonstrative Stärke und Zurschaustellung muskulöser Männlichkeit kommen in einigen Bevölkerungsteilen gut an. Wenig überraschend positionieren sich viele Influencer auf den sozialen Medien eindeutig auf die Seite Russlands. Doch nicht alle teilen diese Ansichten. Insbesondere in intellektuellen Kreisen wird die chinesische Anbiederung an Moskau kritisch hinterfragt. Mehrere renommierte Professoren haben in einer öffentlichen Stellungnahme die russische Invasion als „ungerechtfertigten Krieg“ gegen einen souveränen Staat bezeichnet.

Angesichts der engen Partnerschaft Pekings gegenüber Moskau sind solch kritische Worte eine heikle Angelegenheit. Wenig überraschend schritten dann auch die Zensoren umgehend ein: Die Online-Stellungnahme wurde nach kurzer Zeit aus dem Netz gelöscht. Wann immer sich erhitzte Debatten im chinesischen Netz entfalten, ruft Xi Jinping seine Zensurbehörden auf den Plan. (Fabian Kretschmer)

Türkei will es allen recht machen

Die türkische Regierung lehnt es ab, auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit Sanktionen zu antworten. Staatschef Erdogan möchte es in dem Konflikt allen recht machen. Aber das wird immer schwieriger. Russland ist nach der Sperrung des Luftraums der EU, Großbritanniens, der USA und Kanadas im internationalen Flugverkehr immer stärker isoliert. Aber auf dem Istanbuler Flughafen war am Mittwoch von Strafmaßnahmen wenig zu merken: Russische Fluggesellschaften verbinden die Metropole mit Moskau und Sankt Petersburg.

Bisher hat die Türkei keinerlei Sanktionen gegen Russland verhängt, und sie plant es auch nicht: „Allgemein beteiligen wir uns nicht an solchen Sanktionen, und wir haben auch nicht die Absicht, das in diesem Fall zu tun“, erklärte Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Ähnlich hatte sich die Türkei bereits 2014 bei der russischen Besetzung der Krim verhalten: Sie verurteilte zwar die Annexion, nahm aber nicht an den Sanktionen des Westens teil.

Die Haltung Erdogans gleicht einem Dreiecks-Spagat: Er will weder die Ukraine im Stich lassen, noch Moskau verärgern. Zugleich soll kein Zweifel an der Bündnistreue als Nato-Mitglied aufkommen. Wie schwierig dieser Balanceakt ist, zeigt das Hin und Her um die Schifffahrt im Bosporus. Die Regierung verkündete zwar die Schließung der Meerenge für ausländische Kriegsschiffe. Aber auch in dieser Frage will die Türkei Moskau nicht verstimmen. Russland ist wichtiger Gas- und Öllieferant und liefert zwei Drittel der türkischen Weizenimporte. (Gerd Höhler)

Uneinigkeit im Nahen Osten

Für Ajatollah Ali Khamenei ist die Sache einfach. Am russischen Krieg gegen die Ukraine sei Amerika schuld, sagt der iranische Revolutionsführer. Die USA schürten ständig neue Krisen, „und die Ukraine ist Opfer dieser Politik“, schrieb der 82-Jährige auf Twitter. Damit liegt Khamenei auf einer Linie mit dem syrischen Staatspräsidenten Baschar al-Assad, der den russischen Angriff auf die Ukraine als „historische Korrektur“ begrüßt. Auch die Hisbollah im Libanon steht an Russlands Seite. Selbst Partner des Westens im Nahen Osten bringen Verständnis für Putins Angriffskrieg auf. Dahinter stecken wirtschaftliche und politische Überlegungen.

Dass erklärte Feinde des Westens wie Khamenei, Assad und die Hisbollah die russische Haltung unterstützen, ist nicht überraschend. Doch auch wichtige US-Verbündete in der Golf-Region wollen sich nicht in die anti-russische Front einreihen. Der starke Mann der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed, sagte Putin vor Tagen in einem Telefonat, eine Lösung des Konflikts müsse die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten gewährleisten. Vorige Woche enthielten sich die VAE im UN-Sicherheitsrat der Stimme, als es darum ging, den russischen Angriff zu verurteilen. Auch Katar ruft alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Saudi-Arabien hält sich ebenso raus. Das Kabinett in Riad erklärte nur, das Königreich unterstütze „internationale Bemühungen um eine Deeskalation“. Saudi-Arabien und die VAE lehnen die US-Forderung ab, mehr Öl zu fördern, um den weltweiten Preisanstieg zu dämpfen. Die Saudis und die Emirate arbeiten mit Russland in der Gruppe der weltweit wichtigsten Ölproduzenten zusammen. Dass Partner des Westens in der Region so nachsichtig auf den russischen Angriff reagieren, liegt zum Teil am Rückzug der USA aus dem Nahen Osten. (Thomas Seibert)

Putins Freunde in Lateinamerika

Selten sind Telefonanrufe in Moskau so herausgehoben worden wie in diesen Tagen: Der Kreml teilte mit, Venezuelas Präsident Nicolas Maduro habe nochmals seine Unterstützung für die russischen Entscheidungen in der Ukraine ausgedrückt. Überhaupt ist Maduro einer der wichtigsten, weil medial präsentesten Unterstützer Putins in diesen Tagen. Er reiht sich damit ein in die Reihe der als Linksdiktaturen bezeichneten Länder Venezuela, Nicaragua und Kuba, die sich eindeutig hinter Putin stellen. Moskau hat Venezuelas Machtapparat in den letzten Jahren kontinuierlich aufgerüstet. Millionen Menschen sind auf der Flucht.

In Nicaragua zeigte sich der Präsident der Duma, Wjatscheslaw Wolodin, für die Unterstützung der sandinistischen Regierung erkenntlich: „Wir danken dem Präsidenten von Nicaragua Daniel Ortega, der als einer der ersten die Wichtigkeit der Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksregionen Donezk und Luhansk zur Gewährleistung der Sicherheit des Volkes erklärt hat.“ Ortega und Maduro sind für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich und bauen zwecks Machterhalt auf Moskaus Unterstützung. Traditionell eng sind die Beziehungen zwischen Kuba und Russland. Sie stammen aus der Zeit der Sowjetunion, seitdem vertritt Kuba US-kritische Positionen.

Bislang neutral positioniert sich Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro, der nach einem jüngsten Moskau-Besuch offen mit Putin sympathisierte und für Neutralität warb. Hintergrund sind die engen wirtschaftlichen Beziehungen der brasilianischen Agrar-Industrie mit Russland. Die offizielle Position der brasilianischen Regierung ist eine andere: Sie verurteilt die Invasion. El Salvadors Präsident hat es bislang vermieden, eine klare Position zu beziehen, ebenso Boliviens sozialistische Regierung. (Tobias Käufer)