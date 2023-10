7.30 Uhr: Blutiger Häuserkampf in Gaza befürchtet

Israel setzt sein Bombardement in Gaza fort. Experten rechnen mit einem bevorstehenden blutigen Häuserkampf zwischen der Armee und der Hamas. „Es wird viele Kollateralschäden geben“, sagte der Militärhistoriker Danny Orbach von der Hebräischen Universität Jerusalem. Gemeint sind Opfer unter der Zivilbevölkerung. Israels Militär hat deshalb die Bevölkerung im nördlichen Gazastreifen wiederholt aufgefordert, das Gebiet Richtung Süden zu verlassen - doch dort gibt es für die Vertriebenen keine Versorgung. Israels Verteidigungsminister Joav Galant rechnet mit möglicherweise monatelangen Kämpfen. „Es kann einen Monat dauern, zwei oder drei, aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben“, sagte Galant am Sonntag in Tel Aviv.

Das waren die Entwicklungen am Sonntag, 22. Oktober:

21.18 Uhr: Israel warnt Hisbollah und verstärkt Luftangriffe auf den Gazastreifen

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die libanesische Hisbollah mit drastischen Worten vor einem Angriff auf sein Land gewarnt: Damit würde die Schiitenmiliz „den größten Fehler ihres Lebens“ begehen, sagte Netanjahu am Sonntag. Zugleich verstärkte Israel seine Luftangriffe auf den Gazastreifen, in dem am Wochenende die ersten internationalen Hilfslieferungen eintrafen. Die USA kündigten ihrerseits an, ihre Militärpräsenz in der Region zu erhöhen.

20.36 Uhr: Israels Verteidigungsminister: Krieg gegen Hamas kann Monate dauern

Israels Verteidigungsminister Joav Galant rechnet im Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit möglicherweise monatelangen Kämpfen. „Es kann einen Monat dauern, zwei oder drei, aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben“, sagte Galant am Sonntag in Tel Aviv. Bevor die Hamas auf israelische Streitkräfte am Boden treffe, werde „der Feind“ zunächst mit Luftschlägen konfrontiert werden. Die nächste Etappe werde „bald kommen“.

20.13 Uhr: Israels Militär: Soldat während Razzia im Gazastreifen getötet

Ein israelischer Soldat ist nach Angaben der Armee während eines Einsatzes im Gazastreifen getötet worden. Drei weitere Soldaten seien verletzt worden, teilte die Armee am Sonntagabend mit. Militante Palästinenser hatten demnach eine Panzerabwehrrakete auf einen israelischen Panzer sowie ein technisches Fahrzeug abgefeuert.

Der Vorfall ereignete sich dem Militär zufolge während einer Razzia in der Nähe der israelischen Ortschaft Kissufim. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, „Terrorinfrastruktur zu zerschlagen, das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern und vermisste Personen und Leichen zu finden“, hieß es in der Mitteilung weiter. Das Militär sprach der Familie des getöteten Soldaten ihr Beileid aus.

20.01 Uhr: Sprecher: 200.000 Israelis haben seit Kriegsbeginn Zuhause verlassen

Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben nach israelischen Angaben schätzungsweise mehr als 200 000 Menschen in Israel ihr Zuhause verlassen. „Stand heute Morgen haben mehr als 200 000 Israelis ihre Häuser zurückgelassen, um sich vor den Raketen der Hisbollah und der Hamas in Sicherheit zu bringen“, sagte Regierungssprecher Eylon Levy am Sonntagabend.

Die Hälfte davon seien aus mindestens 105 Gemeinden in der Nähe der Grenzen zum Gazastreifen und zum Libanon. Sie seien von der Regierung aufgefordert worden, das Gebiet zu verlassen. „Die andere Hälfte verließ die frontnahen Gebiete aus eigenem Entschluss“, sagte Levy. In Israel leben rund 10 Millionen Menschen.

19.50 Uhr: Israelische Armee feuert "versehentlich" auf ägyptischen Posten

Ein israelischer Panzer hat nach Angaben der Armee "versehentlich" eine ägyptische Stellung im Nachbarland beschossen. Der Vorfall in Grenznähe sei "bedauernswert", es werde eine Untersuchung eingeleitet, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall im Gebiet Kerem Schalom.

Kerem Schalom ist ein Grenzübergang für Waren, der sich im Grenzdreieck zwischen Israel, Ägypten und dem Gazastreifen befindet. Er liegt südlich des Rafah-Terminals zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, über das seit Samstag Lastwagen mit humanitärer Hilfe in das palästinensische Gebiet fahren.

18.51 Uhr: Bundestagspräsidentin Bas: Mehr zum Schutz von Juden nötig

Zum Schutz von Jüdinnen und Juden sowie ihren Einrichtungen muss nach den Worten von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas mehr in Deutschland getan werden. „Da braucht es dringend mehr Polizeipräsenz“, sagte Bas am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Auch präventiv müsse mehr getan werden, weil antisemitische Übergriffe zugenommen hätten. Die SPD-Politikerin nannte neben dem Kampf gegen Rechtsextremismus auch Aufklärungsarbeit für Zugewanderte, die vielleicht ein verzerrtes Bild von Israel hätten. Auf die Frage nach importiertem Antisemitismus sagte Bas, die Politik sei vielleicht zu sorglos gewesen. „Vielleicht waren wir auch naiv“, räumte sie ein.

18 Uhr: US-Außenminister: Israel will Gazastreifen nicht selbst regieren

Israel will nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken nach dem Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas nicht die Kontrolle über das Küstengebiet übernehmen. Nach allem, was er von den Israelis gehört habe, hätten sie „absolut nicht die Absicht“ oder den Wunsch, den Gazastreifen selbst zu regieren, sagte Blinken am Sonntag dem Fernsehsender NBC. Er betonte aber, nach dem Krieg könne es keine Rückkehr zum Status quo geben. „Sie können nicht in einer Position sein, in der sie ständig einer Bedrohung durch die schrecklichsten Terroranschläge aus dem Gazastreifen ausgesetzt sind“, sagte Blinken mit Blick auf die Israelis.

Es müsse also eine Lösung gefunden werden, die sicherstelle, dass die Hamas eine derartige Attacke auf Israel nicht wiederholen könne. „Es gibt verschiedene Ideen, was folgen könnte“, sagte Blinken. Aber all das müsse noch ausgearbeitet werden. „Und es ist etwas, an dem gearbeitet werden muss, auch wenn Israel mit der aktuellen Bedrohung zu tun hat.“

17.39 Uhr: 12.000 Menschen demonstrieren in Brüssel für Waffenruhe in Gaza

An einer pro-palästinensischen Demonstration im Brüsseler Europaviertel haben sich am Sonntag nach Polizeiangaben rund 12.000 Menschen beteiligt. Bei der Protestaktion forderten die Teilnehmer die EU unter anderem dazu auf, sich für einen Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Abriegelung des Gazastreifens einzusetzen. Auf Plakaten waren Aufschriften wie „Stoppt den Völkermord“, „Beendet die Angriffe“ oder „Befreit Palästina“ zu lesen.

In Reaktion auf einen großangelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas hat Israel zuletzt Hunderte Ziele in dem dicht besiedelten Gazastreifen angegriffen. Die Zahl der getöteten Palästinenser in dem Küstengebiet stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums am Wochenende auf mehr als 4650. Die Zahlen waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen. Infolge des Überfalls und der Massaker der Hamas starben in Israel mehr als 1400 Menschen.

16.55 Uhr: Tausende demonstrieren für Israel - Bündnis gegen Antisemitismus

Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin auf einer emotionalen Großkundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. Mit eindringlichen Worten schilderten Angehörige von Geiseln der Hamas ihren Schmerz und forderten die Befreiung der Verschleppten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief auf der Demonstration zum Schutz des jüdischen Lebens in ganz Deutschland auf.

Bereits wenige Stunden zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Einweihung einer neu erbauten Synagoge im anhaltischen Dessau-Roßlau betont: „Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil Deutschlands. Es gehört hierher.“ Deutschland werde alles tun, um jüdisches Leben zu schützen und zu stärken. Es empöre ihn zutiefst, wie „antisemitischer Hass und menschenverachtende Hetze“ sich seit den Terrorattacken der Hamas auch in Deutschland Bahn brächen, sagte Scholz, der bei der Veranstaltung eine Kippa trug.

16.17 Uhr: Israel bereitet mit verstärkten Luftangriffen Bodenoffensive vor

Hilfslieferungen für die Menschen im von Israel abgeriegelten Gazstreifen kommen nur langsam voran. Die israelische Armee lässt keinen Zweifel daran, dass eine Bodenoffensive bevorsteht.

Die israelische Luftwaffe hat über das Wochenende die Angriffe auf den Gazastreifen nochmals verstärkt, um eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas vorzubereiten. Israels Generalstabschef Herzi Halevi kündigte an: „Wir werden den Gazastreifen für eine operative, professionelle Mission betreten: zur Zerstörung von Hamas-Aktivisten und der Infrastruktur.“ Die Zahl der Toten und Verletzten im Gazastreifen stieg unterdessen weiter an.

16.00 Uhr: Zweiter Konvoi bringt Hilfsgüter aus Ägypten in den Gazastreifen

Die Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen gehen in sehr kleinen Schritten voran. Ein zweiter Konvoi aus 17 Lastwagen fuhr am Sonntag von Ägypten aus in den Transitbereich der gemeinsamen Grenze, um dringend benötigte Hilfsgüter in die Küstenenklave zu bringen, wie der Ägyptische Rote Halbmond mitteilte und wie auf Bildern im staatlichen Fernsehen zu sehen war. Die Laster haben demnach unter anderem Arzneimittel, Essen und andere Hilfsgüter geladen. Weitere 155 Lastwagen mit etwa 3000 Tonnen Gütern warteten nach wie vor auf Durchfahrt.

Vor der Lieferung in den Gazastreifen werden die Hilfsgüter von Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA kontrolliert.

14.50 Uhr: Steinmeier ruft Bürger zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Schutz des jüdischen Lebens im Land aufgerufen. Dieser Schutz sei Staatsaufgabe, „aber er ist auch Bürgerpflicht“, sagte Steinmeier am Sonntag vor Tausenden Menschen bei einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor in Berlin. „Ich bitte wirklich alle Menschen in unserem Land, diese Bürgerpflicht auch anzunehmen.“

14.30 Uhr: Tausende demonstrieren für Israel

Tausende Menschen haben am Sonntag in Berlin gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert. „Wir sind erschrocken über dieses grausame Massaker“, sagte der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, gut zwei Wochen nach dem Beginn der Attacken der Hamas auf Israel. „Wie trauern über die Toten und wir bangen mit den Geiseln“, so Beck vor dem Brandenburger Tor. „Wir stehen hier, weil wir Israel unsere Solidarität zeigen wollen.“ Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung. Im Anschluss wollte unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Menschen sprechen. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte ein breites Bündnis verschiedener Organisationen.

14.20 Uhr: Erneut 17 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren

Im Bemühen um eine Linderung der katastrophalen Notlage der Menschen im Gazastreifen sind am Sonntag erneut 17 Lastwagen mit internationalen Hilfsgütern in das Palästinensergebiet gelangt. Die Lkw überquerten laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah. Dies ist der einzige Zugang zu dem Palästinensergebiet, über den im Moment Hilfsgüter transportiert werden können.

13.50 Uhr: Iran warnt Israel und die USA vor unkontrollierbarer Eskalation der Lage in Nahost

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hat Israel und die USA davor gewarnt, dass die Lage im Nahen Osten infolge des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas-Miliz außer Kontrolle geraten könnte. Die gesamte Region sei derzeit "wie ein Pulverfass", sagte Amir-Abdollahian am Sonntag auf einer Konferenz mit seiner südafrikanischen kollegin Naledi Pandor in Teheran.

Sollten die USA und "ihr Handlanger" Israel dem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit und dem Völkermord im Gazastreifen nicht sofort ein Ende setzen", sei "jederzeit alles möglich" und die gesamte Region könne "außer Kontrolle" geraten, sagte der iranische Außenminister weiter.

12 Uhr: Israel-Flaggen in Sigmaringen und Fellbach gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in Sigmaringen und in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine Israel-Flagge gestohlen. Die Flagge in Sigmaringen war an einem Fahnenmast vor dem Landratsamt gehisst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat passierte demnach in der Nacht zum Samstag.

Nach Polizeiangaben wurde in der an Stuttgart angrenzenden Stadt Fellbach zum zweiten Mal eine israelische Flagge gestohlen. Demnach wurde die Flagge in der Nacht zum Sonntag vom Fahnenmast auf dem Kirchplatz vor der Lutherkirche entwendet. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Seit dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es in Baden-Württemberg immer wieder zu antisemitischen Vorfällen gekommen. In vielen Fällen wurden israelische Flaggen von Fahnenmasten gerissen oder angezündet.

9.45 Uhr: USA kündigen Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im "gesamten" Nahen Osten an

Die USA haben eine Verstärkung ihrer militärischen Präsenz im Nahen Osten angekündigt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin gab am Samstag (Ortszeit) die Verlegung von Verteidigungssystemen und zusätzlichen Truppen in die "gesamte" Region bekannt. Austin erklärte, dies erfolge als Reaktion auf die "jüngste Eskalation" des Iran und seiner Verbündeten. Wie viele zusätzliche US-Truppen in der Region stationiert werden sollen, sagte Austin nicht.

Demnach sollen ein Raketenabwehrsystem vom Typ THAAD sowie mehrere Batterien Patriot-Boden-Luft-Raketen in der Region stationiert werden. Die Maßnahme solle der Abschreckung dienen, den Schutz der US-Streitkräfte in der Region erhöhen und zur Verteidigung Israels beitragen, hieß es weiter. Der Pentagon-Chef erklärte, er habe die Entscheidung nach Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden getroffen.

9 Uhr: UN-Organisationen: Humanitäre Lage im Gazastreifen "katastrophal"

Die humanitäre Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist nach Ansicht von fünf UN-Organisationen "katastrophal". "Mehr als 1,6 Millionen Menschen im Gazastreifen sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen", erklärten die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Welternährungsprogramm, das Kinderhilfswerk Unicef, das Entwicklungsprogramm UNDP und der Bevölkerungsfonds UNFPA am Samstag. "Kinder, schwangere Frauen und ältere Menschen sind nach wie vor am stärksten gefährdet."

"Nahezu die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens sind Kinder", hieß es in der Erklärung weiter. Die humanitäre Lage in dem schmalen Küstenstreifen sei "schon vor den jüngsten Feindseligkeiten verzweifelt" gewesen. Am Samstag waren 20 Hilfstransporter aus Ägypten im Gazastreifen eingetroffen. Anschließend war der Grenzübergang Rafah wieder geschlossen worden. Zudem kündigte die israelische Armee an, ihre Angriffe im Gazastreifen ab sofort zu verstärken, um den Druck auf die radikalislamische Hamas zu erhöhen.

8.30 Uhr: Armee: Mindestens 210 Geiseln werden im Gazastreifen festgehalten

Die Zahl der Geiseln im Gazastreifen liegt nach Angaben der israelischen Armee bei mindestens 210. Dies sei die Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien, bestätigte ein Militärsprecher am Sonntag. Unter den am 7. Oktober von Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas Entführten sind auch Deutsche. Zwei Geiseln waren am Freitag freigelassen worden. Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und im Grenzgebiet ein Massaker angerichtet. Israel hat dabei und in den Tagen danach mehr als 1400 Tote zu beklagen, der Großteil davon Zivilisten. Die Identifikation der Leichen dauert noch an.

8 Uhr: Israel räumt 14 weitere Ortschaften im Norden des Landes

Israel will angesichts der Eskalation der Angriffe durch die libanesische Hisbollah-Miliz weitere Ortschaften im Norden des Landes räumen. Verteidigungsminister Joav Galant habe die Evakuierung 14 weiterer Gemeinden gebilligt, teilte sein Büro am Sonntag mit. Vor einer Woche hatte Israel bereits eine Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon erklärt.

Israel hatte nach den Massakern am 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas massive Luftangriffe auf den Gazastreifen begonnen. Auch an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es seitdem immer häufiger zu gewaltsamen Zwischenfällen. Dabei gab es auf beiden Seiten bereits Tote. Israel hat die Hisbollah davor gewarnt, noch weiter in den Konflikt einzusteigen.

Das waren die Entwicklungen am Samstag, 21. Oktober:

21.30 Uhr: Türkischer Präsident spricht mit Hamas-Chef über Lage im Gazastreifen

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat mit dem Chef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, telefoniert und sich mit diesem über die Lage im Gazastreifen ausgetauscht. Wie der Pressedienst der türkischen Regierung am Samstag auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte, betonte Erdogan dabei, dass sich die Türkei weiter für eine baldmögliche Waffenruhe in der Region einsetzen werde. Auch wollte sich Erdogan um weitere humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bemühen. In seinem Gespräch mit Hanija bekräftigte Erdogan nach türkischen Angaben seine Sicht, dass eine dauerhafte Friedenslösung in Nahost nur mit einem Palästinenserstaat in den Grenzen von 1967 mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt möglich sei. Die Türkei wolle sich auf internationaler Bühne weiter für eine dauerhafte Friedenslösung einsetzen.

20.22 Uhr: UN: Menschen im Gazastreifen brauchen viel mehr Hilfe

Die humanitären UN-Organisationen warnen nach der ersten Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen seit zwei Wochen vor einer weiter drohenden Verschlechterung der Lage dort. Sie forderten am Samstagabend eine Feuerpause und ungehinderten Zugang für humanitäre Helfer und Hilfsgüter. Die Zahl der Todesfälle könne wegen Krankheitsausbrüchen und mangelnder Versorgung sprunghaft steigen, warnten das UN-Welternährungsprogramm (WFP), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere UN-Organisationen. „Mehr als 1,6 Millionen Menschen brauchen dringend humanitäre Hilfe“, hieß es in ihrem Aufruf. „Es gibt eine alarmierende Sterberate unter Kindern, und ihnen wird das Recht auf Schutz, Essen, Wasser und Gesundheitsversorgung verwehrt.“

19.54 Uhr: Israel will Luftangriffe auf Gazastreifen ab sofort verstärken

Israel will seine Luftangriffe auf den Gazastreifen ab sofort verstärken. „Von heute an verstärken wir die Angriffe“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend auf einer Pressekonferenz. Damit solle der Druck auf die radikale Palästinenserorganisation Hamas erhöht werden. „Wir müssen in die nächste Phase des Krieges unter bestmöglichen Bedingungen eintreten“, sagte Hagari. Die Luftangriffe auf das Palästinensergebiet sind Israels Reaktion auf den am 7. Oktober erfolgten Großangriff der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Zugleich bereitet die israelische Armee eine Bodenoffensive vor.

19.32 Uhr: Baerbock weist Kritik an Hilfe für Menschen in Gaza scharf zurück

Außenministerin Annalena Baerbock hat Forderungen strikt zurückgewiesen, weitere deutsche Hilfe für die Menschen im Gazastreifen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel zu stoppen. „Humanitäre Hilfe für Menschen in Not ist ein Gebot der Menschlichkeit“, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag nach dem Nahost-„Friedens-Gipfel“ in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Baerbock ergänzte: „Es geht hier nicht um abstrakte Debatten am grünen Tisch, sondern es geht um Menschen. Ja, es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod.“ Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte kürzlich eine rasche Entscheidung über Finanzhilfen an Palästinenser verlangt. „Der Terror ist erschütternd. Auf ihn sollten wir nicht nur mit Worten reagieren“, sagte der „Bild am Sonntag“. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verlangte auch die Chefin des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, eine Überprüfung aller Hilfen für den palästinensischen Gaza-Streifen. Die CDU-Spitze forderte, alle direkten und indirekten Zahlungen Deutschlands und der EU an Organisationen der Palästinenser bis auf Weiteres einzustellen. „Natürlich müssen wir alles dafür tun, dass davon nichts in die Hände der Hamas fällt“, sagte Baerbock. „Deshalb überprüfen wir unsere Hilfe immer wieder, auch schon in der Vergangenheit, im Detail.“ Deswegen werde die deutsche humanitäre Hilfe auch über die Vereinten Nationen, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und andere Unterorganisationen der Vereinten Nationen geleistet, „so wie wir das auch in jeder anderen humanitären Katastrophe an anderen Orten der Welt machen“. Sie habe im Übrigen bei ihren politischen Gesprächen in Israel „niemanden gehört, der ernsthaft verlangt hat, dass wir Lieferungen von Wasser jetzt stoppen sollten“, betonte Baerbock. Sie ergänzte: „Auch für Israel ist klar, der Kampf gilt der Hamas, nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung.“

19.18 Uhr: Nach ersten zwei Freilassungen Katar optimistisch für weitere Geiseln

Nachdem zwei US-Geiseln aus der Gewalt der Hamas freigekommen sind, ist das in dem Konflikt als Vermittler operierende Katar optimistisch hinsichtlich weiterer Freilassungen. "Wir sind auf einem Weg, der sehr bald zur Freilassung der Geiseln, insbesondere der Zivilisten, führen wird", sagte der katarische Außenamtssprecher Majed al-Ansari der "Welt am Sonntag". Zugleich betonte er aber: "Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass dies heute oder morgen oder übermorgen geschehen wird." Die Freilassung der beiden Frauen aus den USA bestätige die prinzipielle Bereitschaft der Hamas, Geiseln freizugeben, sagte al-Ansari. Dies bestärke Katar und seine Partner in der Meinung, dass die Vermittlung zielführend sei und fortgesetzt werden müsse. "Wir arbeiten derzeit an einer Vereinbarung, nach der zunächst alle zivilen Geiseln freigelassen werden sollen", sagte al-Ansari. "Natürlich wollen wir, dass alle Geiseln so schnell wie möglich bei ihren Familien sind. Aber die Priorität liegt bei den Zivilisten, den Frauen, den Kindern und den Menschen, die mit diesem Konflikt nichts zu tun haben."

18.34 Uhr: Israels Armee dringt in Heimatort von Hamas-Vizechef im Westjordanland ein

Die israelische Armee ist am Samstag in das Heimatdorf des Vizechefs der radikalen Palästinenserorganisation Hamas im besetzten Westjordanland eingedrungen. Es seien etwa 20 Menschen festgenommen und dutzende weitere befragt worden, berichteten Augenzeugen aus Arura. Aus dem Dorf etwa 20 Kilometer nördlich von Ramallah stammt Saleh al-Aruri, die im Libanon lebende Nummer Zwei der Hamas. Die israelische Armee nahm nach Angaben der Behörden und von Augenzeugen bei der Razzia im Morgengrauen unter anderem den Bruder sowie neun Neffen des Hamas-Vizechefs fest. Die Armee bestätigte ihrerseits einen Einsatz in Arura. Es seien "dutzende Hamas-Mitglieder festgenommen und befragt worden".

18.15 Uhr: Hamas: Verhandlungen über entführte Soldaten erst nach Kriegsende

Über eine Freilassung israelischer Soldaten unter den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln will die islamistische Hamas nach Angaben eines Sprechers erst nach dem Krieg verhandeln. „Über dieses Thema wird nicht gesprochen, bis die israelische Aggression gegen den Gazastreifen und das palästinensische Volk allgemein beendet ist“, sagte Osama Hamdan, der im Libanon lebt. Die Hamas will eine Freilassung palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen erreichen. In der Frage ziviler Geiseln - die er als „Gäste“ bezeichnete - sei die Hamas im Kontakt mit verschiedenen Ländern, darunter Ägypten, Katar, der Iran, die Türkei, China und Russland, sagte Hamdan. Die Hamas habe ein Interesse an der Rückkehr der Entführten in ihre Heimatländer, sagte Hamdan. Dies hänge jedoch von „Sicherheitsumständen“ ab. Während des Massakers von Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas waren am 7. Oktober auch mehr als 200 Menschen aus dem israelischen Grenzgebiet in das Palästinensergebiet verschleppt worden. Darunter sind auch Frauen, Kinder und ältere Menschen. Auch ausländische Staatsbürger sind betroffen, darunter auch Deutsche.

16.50 Uhr: Geschäftsinhaber in Berlin lassen Läden aus Protest gegen Israel geschlossen

Im von vielen Migranten bewohnten Berliner Stadtteil Neukölln sind zahlreiche Geschäftsinhaber einem Streikaufruf aus Protest gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen gefolgt. In der normalerweise belebten Geschäftsstraße Sonnenallee seien rund 80 Prozent der Ladengeschäfte geschlossen geblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor hätten "Personengruppen" in der Straße Flyer verteilt, die Geschäftsinhaber aufforderten, ihre Geschäfte zum Zeichen des Protests geschlossen zu lassen. In der Neuköllner Sonnenallee sind viele Läden, Werkstätten und Gastronomiebetriebe angesiedelt, die von Menschen aus dem arabischen Raum betrieben werden. Die Allee trägt den arabischen Beinamen "Scharja al-Arab" - "Straße der Araber". Viele Palästinenser leben und arbeiten in der Straße. In den vergangenen Tagen war in ihr immer wieder zu anti-israelischen Protesten zum Teil mit gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Im gesamten Berliner Stadtgebiet war die Polizei nach eigenen Angaben von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen mit rund 850 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Bei mehreren Kundgebungen seien vereinzelt israelfeindliche Parolen laut geworden. Auch seien an mehreren Gebäuden im Stadtgebiet "Farbschmierereien mit pro-palästinensischem Inhalt" festgestellt worden. Die Berliner Polizei sei von Kräften aus den Ländern Brandenburg und Sachsen sowie von der Bundespolizei unterstützt worden.

15.49 Uhr: Wieder Beschuss aus dem Libanon - Israels Armee trifft „Terrorzellen“

Israels Armee hat nach erneutem Beschuss aus dem Libanon eigenen Angaben zufolge zwei „Terrorzellen“ im Süden des Nachbarlands angegriffen. Dabei habe es „Treffer“ gegeben, teilte das Militär am Samstag mit. Ob es Tote oder Verletzte im Libanon gab war zunächst unklar. Aus dem Libanon waren den Angaben nach mehrere Raketen auf verschiedene Gegenden in Israel abgefeuert worden. Israelische Medien meldeten unter Berufung auf den Rettungsdienst Magen David Adom zwei Verletzte durch Granatsplitter. Die beiden 35 Jahre alten thailändischen Staatsgangehörigen wurden den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Der von der pro-iranischen Hisbollah geführte libanesische Fernsehsender Al-Manar meldete den Beschuss auf israelische Ziele aus dem Libanon heraus. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu den Angriffen, die in der Regel sowohl von der Hisbollah-Miliz als auch von militanten Palästinensern im Libanon ausgehen.

15.11 Uhr: Israel setzt Vorbereitungen für Bodenoffensive in Gaza fort

Die israelische Armee setzt nach eigenen Angaben die Vorbereitungen für die „nächste Phase des Kriegs“ im Gazastreifen fort. Dies schließe auch Einsätze am Boden ein, hieß es am Samstag in einer Mitteilung des Militärs. „In den vergangenen Tagen sind Pläne zur Ausweitung der operativen Einsätze gebilligt worden“, hieß es weiter. Einheiten der Armee seien vor Ort stationiert und trainierten gemäß den gebilligten Plänen. Kommandeur Or Volozhinsky von der 188. Panzerbrigade sagte den Angaben zufolge: „Wir werden mit Kampfgeist und Entschlossenheit das erreichen, was notwendig ist, um unserem Volk für viele Jahre Sicherheit zu bringen.“

14.42 Uhr: Polizei verbietet weitere palästinensische Demonstration in Berlin

Die Berliner Polizei hat erneut eine palästinensische Demonstration verboten. Sie war für Sonntag von 14 bis 18 Uhr auf dem Potsdamer Platz in Berlin-Mitte unter dem Titel „Frieden im Nahen Osten“ geplant. Die Entscheidung sei nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen gefallen, insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, teilte die Polizei am Samstag mit. Auch jede Ersatzveranstaltung dafür ist demnach bis zum 30. Oktober verboten.

Die Versammlungsbehörde habe den Fall basierend auf bisherigen Erfahrungen und weitergehenden Erkenntnissen geprüft. Es bestehe die unmittelbare Gefahr, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen und Gewalttätigkeiten komme, so die Polizei.

13 Uhr: Israels Armee: Rund 700 000 Menschen in den Süden Gazas geflohen

Nach den Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben rund 700 000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens geflohen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Samstag, man rufe die in der Stadt Gaza und im Norden des Palästinensergebiets verbliebenen Zivilisten dazu auf, sich zu ihrem eigenen Schutz ebenfalls in das Gebiet südlich von Wadi Gaza zu bewegen.

Israel werde die Angriffe auf Hamas-Ziele im nördlichen Abschnitt des Gazastreifens noch verstärken, kündigte Hagari an. „Wir werden weiter Ziele angreifen, die eine Gefahr für Bodentruppen in den nächsten Kriegsphasen darstellen könnten.“ Die Angriffe richteten sich gegen militärische Ziele und Regierungseinrichtungen der Hamas.

12 Uhr: Israels Armee nach zwei Wochen Gaza-Krieg: Mehr als 1400 Tote

Nach zwei Wochen Krieg hat das israelische Militär eine aktuelle Bilanz der Opferzahlen veröffentlicht. In Folge der Angriffe von Hamas-Terroristen seien mehr als 1400 Tote zu beklagen, mehr als 4600 Menschen seien verletzt worden, hieß es in einem Post auf der Plattform X, vormals Twitter. Mehr als 200 Geiseln seien in den Händen der Hamas.

Die Armee habe inzwischen mehr als 6 900 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen gezählt, mehr als 450 davon seien innerhalb des Gazastreifens eingeschlagen. Nach Militärangaben wurden Dutzende Hamas-Anführer eliminiert und mehr als 1000 Hamas-Terroristen - auch auf israelischem Gebiet - neutralisiert. Mit neutralisiert dürfte zumeist getötet gemeint sein.

11.30 Uhr: Israel ruft Staatsbürger zu sofortiger Ausreise aus Jordanien und Ägypten auf

Aufgrund zunehmender regionaler Spannungen hat Israel seine Staatsbürger zu einer sofortigen Ausreise aus Ägypten und Jordanien aufgerufen. Das Land habe die Reisewarnungen für Ägypten, inklusive der Halbinsel Sinai, und Jordanien "auf die höchste Stufe 4 (hohe Bedrohung)" angehoben, erklärte der Nationale Sicherheitsrat am Samstag. Israelis, die sich in den Ländern befänden, sollten diese "sofort verlassen".

Die Reisewarnungen seien aufgrund "einer deutlichen Verschärfung der Proteste gegen Israel in den vergangenen Tagen" und der "Demonstrationen von Feindseligkeit und Gewalt gegen israelische und jüdische Symbole" angehoben worden, hieß es weiter. Vor wenigen Tagen hatte Israel seine Reisewarnungen für die Türkei bereits auf die höchste Stufe angehoben und Diplomaten und Bürger zu einem raschen Verlassen des Landes aufgefordert.

10 Uhr: Sprengsatz nahe der israelischen Botschaft in Zypern explodiert

Nahe der israelischen Botschaft in Zyperns Hauptstadt Nikosia ist ein kleiner Sprengsatz explodiert, der keinen Schaden anrichtete. Die Polizei nahm vier Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in Gewahrsam, wie der zyprische Rundfunk unter Berufung auf die Behörden berichtete. Der Sprengsatz sei von geringer Leistung gewesen. Er explodierte demnach am frühen Samstagmorgen rund 30 Meter vom Eingang der Botschaft entfernt.

Der Sprengsatz bestand aus einem metallischen Gegenstand, der mit Material gefüllt war, das auch für Feuerwerk benutzt wird, wie es in Berichten zyprischer Medien hieß. Die vier in Gewahrsam genommenen Männer sollen aus Syrien stammen, berichteten örtliche Medien weiter.

9.30 Uhr: Grenze geöffnet - Erste Hilfslieferungen in Gazastreifen laufen an

Zwei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind erste Hilfslieferungen aus Ägypten im Gazastreifen angekommen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Sicherheitskreisen und von einem Mitarbeiter des Ägyptischen Roten Halbmonds. Das ägyptische Staatsfernsehen zeigte mehrere Lastwagen, die den Grenzübergang in Rafah passierten.

8.30 Uhr: Ägypten lädt zu internationalem Nahost-Gipfeltreffen in Kairo

Ägypten lädt am Samstag wegen des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zu einem Nahost-Gipfel in die Hauptstadt Kairo. Für die Bundesregierung nimmt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an dem "Cairo Summit for Peace" teil. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der jordanische König Abdullah II., Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, EU-Ratspräsident Charles Michel sowie weitere Außenministerinnen und Außenminister mehrerer EU-Staaten werden zu dem Treffen erwartet. Im Vorfeld wurde über den Entwurf einer gemeinsamen Erklärung der Gipfelteilnehmer verhandelt.

Baerbock sagte, es gehe bei dem Treffen um die Frage, "wie man einen Flächenbrand verhindern" und eine humanitäre Katastrophe abwenden könne. Trotz der sehr unterschiedlichen Ansichten bezüglich des Nahost-Konflikts müsse deutlich gemacht werden, "dass der Terrorismus niemandem in dieser Region nützt".

7 Uhr: Israels Armee attackiert weiter Stellungen der Hamas im Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten Küstenenklave an, wie das israelische Militär am Morgen auf Telegram bekanntgab. Dazu gehörten Kommandozentralen, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und strategische Infrastruktur der Hamas, die für Terrorzwecke genutzt werde. Auch Scharfschützen- und Beobachtungsposten der Hamas, die sich in mehrstöckigen Gebäuden befänden, seien bombardiert worden.

Das waren die Entwicklungen am Freitag, 20. Oktober:

21.04 Uhr: Israel bestätigt: Zwei Geiseln von Hamas freigelassen

Israel hat die Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen bestätigt. Ein Vertreter des israelischen Militärs habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen empfangen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit.

20 Uhr: Hamas behauptet: Zwei Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Der militärische Arm der Hamas behauptet, zwei Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft im Gazastreifen freigelassen zu haben. Eine offizielle Bestätigung aus Israel oder den USA stand am Freitagabend aus. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, die Geiseln seien dem Roten Kreuz in Gaza übergeben worden. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

Als „Reaktion auf die Bemühungen Katars“ sollen eine Mutter und ihre Tochter „aus humanitären Gründen“ freigelassen worden sein, hieß es in der Mitteilung der Al-Kassam-Brigaden.

16.59 Uhr: Biden bittet US-Kongress um rund 75 Milliarden Dollar für Israel und die Ukraine

US-Präsident Joe Biden ersucht den Kongress um mehr als 75 Milliarden Dollar zur Unterstützung Israels und der Ukraine. Das Weiße Haus legte am Freitag einen Antrag für Finanzmittel im Umfang von mehr als 105 Milliarden Dollar (rund 100 Milliarden Euro) vor, der auch zusätzliche Gelder für den US-Grenzschutz umfasst. Für die Ukraine sind 61,4 Milliarden Dollar vorgesehen, für Israel 14,3 Milliarden Dollar. Das Paket umfasst auch knapp 9,2 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe für die Ukraine, Israel und den Gazastreifen.

16.09 Uhr: UN-Generalsekretär: Hilfen sind „Rettungsleine“ für Menschen im Gazastreifen

UN-Generalsekretär António Guterres hat bei einem Besuch des Grenzübergangs Rafah zwischen Ägypten und dem südlichen Gazastreifen schnellstmögliche Hilfslieferungen für die palästinensische Zivilbevölkerung gefordert. „Diese Lastwagen sind nicht nur Lastwagen, sie sind eine Rettungsleine“, sagte Guterres am Freitag bei einem Besuch auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs. „Sie machen für so viele Menschen im Gazastreifen den Unterschied aus zwischen Leben und Tod.“

In Rafah stauen sich seit Tagen Dutzende Lastwagen mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen. „Wir müssen sie in Bewegung setzen, auf die andere Seite dieser Mauer bringen, so schnell wie möglich und so viele wie möglich“, sagte Guterres. Er forderte „fortwährende Anstrengungen“, damit nicht nur ein Hilfskonvoi die Grenze passieren dürfe, sondern „eine bedeutende Anzahl, um genug Lkw zu haben, die die Menschen im Gazastreifen unterstützen“.

15.10 Uhr: Plan für Gaza-Krieg: Israel will keine Verantwortung für das Gebiet

Israel hat einen Plan für den Gaza-Krieg vorgestellt. Das Land wolle sich nach der „Eliminierung der Hamas“ aus der Verantwortung für das Leben in der Küstenenklave zurückziehen, sagte Verteidigungsminister Joav Galant am Freitag. Wer die Geschicke im Gazastreifen dann übernehmen soll, teilte er nicht mit. Der Hamas sollen den Angaben nach durch den Krieg ihre militärischen und ihre Regierungsfähigkeiten genommen werden.

14.50 Uhr: Hamas-Geiseln: Macron sagt Familien per Videokonferenz seine Unterstützung zu

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Angehörigen französischer Geiseln der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in einer Videokonferenz seine Unterstützung zugesichert. „Es wird alles getan, damit sie gesund und sicher nach Frankreich kommen“, erklärte Macron laut einer Mitteilung des Elysée am Freitag. Auch Außenministerin Catherine Colonna, die die Familien bereits bei ihrem Israel-Besuch am Sonntag getroffen hatte, war bei der Videokonferenz dabei.

13.22 Uhr: Israels Armee: „Mehrheit der Geiseln“ im Gazastreifen ist am Leben

Die Mehrheit der rund 200 Geiseln der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas ist nach Einschätzung des israelischen Militärs am Leben. Das teilte die Armee nun in einer Erklärung mit. Unter den Geiseln, welche die Hamas bei ihrem Großangriff auf Israel vor knapp zwei Wochen in den Gazastreifen verschleppt hatte, sind auch mehrere Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft.

11.53 Uhr: Gaza-Hilfslieferungen laut UN „im Laufe der nächsten Tage“

Die dringend benötigte Lieferung von Hilfsgütern in den abgeriegelten Gazastreifen dürfte nach Einschätzung der UN im Laufe der nächsten Tage über den Grenzübergang Rafah von Ägypten aus anlaufen. Davon geht UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths aus, wie ein Sprecher seines Büros am Freitag in Genf sagte. Seine genaue Formulierung am Morgen war, die erste Lieferung sollte „im Laufe des nächsten Tages oder so“ beginnen.

Griffiths ist wie auch UN-Generalsekretär António Guterres im Norden Ägyptens, nahe dem Grenzübergang Rafah, um die Koordination der Lieferungen voranzutreiben. Die Verhandlungen liefen auf Hochtouren, sagte der Sprecher.

7.50 Uhr: Israel evakuiert Stadt Kirjat Schmona an Grenze zum Libanon

Nach Zusammenstößen an der Grenze zum Libanon hat das israelische Militär am Freitag die geplante Evakuierung der Stadt Kirjat Schmona bekanntgegeben. Die Behörden hätten die Umsetzung eines Plans angekündigt, mit dem die rund 25.000 Einwohner der Stadt evakuiert und in staatlich finanzierte Unterkünfte gebracht werden sollen, erklärte die Armee. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hatten sich auch die Spannungen an der nördlichen Grenze Israels zum Libanon verstärkt.

Das waren die Entwicklungen am Donnerstag, 19. Oktober:

21.50 Uhr: Baerbock: 50 Millionen Euro humanitäre Soforthilfe für Gaza

Deutschland verstärkt seine Unterstützung für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer humanitären Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen internationale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das UN-Kinderhilfswerk Unicef und vor allem das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) unterstützt werden, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstagabend bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi in Jordaniens Hauptstadt Amman an.

Es gehe um Hilfe für „die Palästinenserinnen und Palästinenser, die auch Opfer dieses terroristischen Angriffs der Hamas geworden sind“, sagte Baerbock. Deutschland konzentriere sich darauf, insbesondere die Gesundheitsversorgung zu verbessern. „Wir bereiten uns darauf vor, medizinische Teams auch nach Gaza entsenden zu können und zudem Möglichkeiten zu schaffen, dass gerade schwer verletzte Kinder auch behandelt werden können.“

20.36 Uhr: USA rufen ihre Bürger wegen Nahost-Kriegs weltweit zur Vorsicht auf

Die USA haben ihre Bürger angesichts der Eskalation des Nahost-Konflikts zur Vorsicht weltweit aufgerufen. Das US-Außenministerium warnte am Donnerstag vor „erhöhten Spannungen an verschiedenen Orten weltweit“. Es gebe die Gefahr von „Terroranschlägen, Demonstrationen oder gewalttätigen Aktionen gegen Bürger und Interessen der USA“.

US-Bürger sollten deswegen „erhöhte Vorsicht“ walten lassen, insbesondere an von Touristen besuchten Orten, erklärte das Ministerium. Es empfahl Reisenden aus den USA zudem, auf Mitteilungen des Außenministeriums zu achten und sich auf einer Online-Liste einzutragen, über die aktuelle Informationen verbreitet und US-Staatsbürger im Krisenfall kontaktiert werden können.

17.09 Uhr: Pistorius in Israel: Freilassung der Geiseln vordringlichste Aufgabe

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der israelischen Regierung die volle weitere Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen die islamistische Hamas zugesichert. Vordringlichste Aufgabe sei es, eine Freilassung der Verschleppten zu erreichen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Tel Aviv bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Joav Galant. Deutschland wolle auch dies unterstützen, wo immer möglich und sei bereit, die israelische Streitkräfte mit Material zu unterstützen.

16.25 Uhr: Pistorius nach Besuch in Libanon nach Israel weitergereist

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist nach seinem Besuch im Libanon nach Israel weitergereist. Am Donnerstagnachmittag landete Pistorius in Tel Aviv, wie sein Ministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Im Libanon hatte der Minister auf der Korvette „Oldenburg“ Soldaten getroffen, die an der UN-Mission Unifil vor der libanesischen Küste beteiligt sind. Laut seinem Ministerium dankte er den Einsatzkräften für ihren Einsatz und informierte sich über die Auswirkungen der Gewalteskalation in Nahost auf ihre Mission. Ziel der UN-Mission ist es, den Waffenstillstand an der israelisch-libanesischen Grenze zu überwachen.

15.23 Uhr: Baerbock beginnt Nahost-Krisengespräche in Jordanien

Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Nahost-Krisendiplomatie nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am Donnerstag in Jordanien fortgesetzt. In der Hauptstadt Amman traf die Grünen-Politikerin den Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini. Im Anschluss wollte sie mit ihrem jordanischen Kollegen Aiman al-Safadi zusammenkommen.

Am Freitag war die Weiterreise nach Tel Aviv geplant. Dort ist eine Unterredung mit dem Oppositionspolitiker Benny Gantz vorgesehen, der auch dem Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu angehört. Anschließend wollte die Bundesaußenministerin in den Libanon fliegen.

14.29 Uhr: Hamas: Weibliches Mitglied der Hamas-Führung getötet

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Hamas-Angaben ein weibliches Mitglied der Führung der radikalen Palästinenserorganisation getötet worden. Die 64-jährige Dschamila Schanti sei am Mittwochabend bei einem Angriff in Dschabalija im Norden des Palästinensergebiets ums Leben gekommen, erklärte die Hamas am Donnerstag.

Schanti war 2021 als erste Frau in das 20 Mitglieder zählende Politbüro der Hamas gewählt worden. Eine weitere Frau, Fatima Schurab, war als Vorsitzende des Frauen-Ausschusses zeitgleich mit Schanti automatisch ins Hamas-Politbüro eingezogen. Experten hatten den Schritt damals als Zeichen für eine mögliche Öffnung der extrem patriarchalen Bewegung für Frauen gewertet.

13.20 Uhr: Faeser verurteilt Angriffe auf Polizisten bei Demos in Berlin

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Angriffe auf Polizisten bei pro-palästinensischen Kundgebungen in der vergangenen Nacht in Berlin-Neukölln verurteilt. „Wir haben ein Versammlungsrecht in Deutschland und das ist auch in Ordnung, wenn auf Straßen demonstriert wird“, sagte Faeser am Donnerstag in Brüssel. Nicht in Ordnung sei aber die Gewaltausübung, erst Recht nicht gegen Einsatzkräfte der Polizei. Sie betonte, dass für die Bundesregierung der Schutz jüdischer Einrichtungen und aller Jüdinnen und Juden im Fokus stehe. Faeser äußerte sich am Rande des Europäischen Rates für Justiz und Inneres in Brüssel.

13.14 Uhr: Hamas-Ministerium spricht von mehr als 3500 Toten in Gaza

Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Beginn des Krieges am 7. Oktober nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza auf mehr als 3500 gestiegen. Die Zahl der Verletzten liege bei rund 13.000. Das Gesundheitsministerium in Gaza wird von der islamistischen Hamas kontrolliert, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen. Nach Informationen der israelischen Armee hat das Ministerium etwa die Zahl der Toten nach einer Explosion an einem Krankenhaus in Gaza übertrieben. Die Armee sprach von gezielter Desinformation.

12.59 Uhr: Pistorius warnt vor weiterer Eskalation im Nahost-Konflikt

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel vor einer weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt gewarnt. Die Lage könne sich noch weiter dramatisch entwickeln, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Beirut bei einem Besuch auf der deutschen Korvette „Oldenburg“, die ein Beitrag zur UN-Mission Unifil ist. Es sei gut, dass das Schiff auch für mögliche Evakuierungen deutscher Staatsbürger bereit sei.

„Die Lage wird als angespannt beschrieben“, sagte der Minister zu den Bedingungen des UN-Einsatzes im Libanon. Die Männer und Frauen hätten derzeit aber keinen Anlass, sich um ihre Sicherheit Sorgen zu machen. Bei einer Rakete, die im Umfeld des Unifil-Hauptquartiers im südlibanesischen Nakura eingeschlagen sei, habe es sich um einen Irrläufer gehandelt. Dort sind etwa 40 der insgesamt rund 140 deutschen Unifil-Soldaten stationiert.

9.50 Uhr: Scholz: Hamas muss Geiseln „ohne Vorbedingungen“ freilassen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die radikalislamische Hamas aufgefordert, die in Israel genommenen Geiseln „ohne Vorbedingungen“ freizulassen. Die Bundesregierung sehe es als wichtige Aufgabe, auch die deutschen Geiseln darunter zu befreien, sagte Scholz in der Regierungserklärung. An der Bundestagssitzung nahmen auch Angehörige der Verschleppten teil.

Scholz zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, dass eine Vereinbarung zur humanitären Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen geschlossen werden kann. Nach seinen Gesprächen bei seiner Nahost-Reise diese Woche mit verschiedenen Akteuren habe er den Eindruck, es könne ein Weg gefunden werden, „dass die notwendigste Versorgung mit Lebensmitteln mit Wasser mit Medikamenten auch gewährleistet ist“.

9.47 Uhr: Generalstaatsanwaltschaft ermittelt zu Anschlagsversuch auf Synagoge

Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt die Ermittlungen an sich gezogen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit und begründete dies unter anderem mit dem eskalierenden Charakter des Angriffs.

9.40 Uhr: Scholz fordert „klare Kante“ gegen Antisemitismus in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein rigoros Vorgehen gegen Antisemitismus und Israel-Feindlichkeit in Deutschland verlangt. Es sei „eine klare Kante gefragt“, man dürfe nicht wegschauen, sagte er in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platz, und wir werden alles dafür tun, uns gegen ihn zu stellen. Wir werden das machen als Bürgerinnen und Bürger, als diejenigen die politisch Verantwortung tragen.“

Es gehe auch darum, die bestehenden Gesetze und Vorschriften durchzusetzen, sagte Scholz. „Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen und befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können.“

8.20 Uhr: Hoffen auf Grenzöffnung nach Klinik-Explosion

Nach dem Raketeneinschlag bei einer Klinik im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten Toten mehren sich Anzeichen für eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs für humanitäre Güter.

Ägypten sicherte nach Angaben von US-Präsident Joe Biden zu, zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Israel, das den Küstenstreifen abgeriegelt hat und dort die islamistischen Hamas-Angreifer bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern. Es hatte die Menschen in Gaza aufgerufen, sich in den Süden zu begeben.

7.30 Uhr: Krawalle mit Böllern und Steinen in Berlin bei Pro-Palästina-Demonstration

Trotz eines Verbots von pro-palästinensischen Demonstrationen ist es in Berlin-Neukölln am Mittwochabend erneut zu Menschenansammlungen und stundenlangen Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee, die erst ganz spät am Abend allmählich ruhiger wurde. Es wurden Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen und Pyrotechnik abgebrannt, wie die Behörde auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte. „Die Situation in Nord-Neukölln ist angespannt“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik in der RBB-Abendschau am frühen Abend. Es seien mit Sicherheit mehrere Hundert Menschen auf den Straßen in der Sonnenallee.

Bei den Demonstranten handele es sich eindeutig um Teilnehmer einer ebenfalls verbotenen Ersatzveranstaltung einer pro-palästinensischen Kundgebung, so die Polizei. Ein dpa-Reporter sprach am Abend von einer aggressiven Stimmung und Dutzenden Festnahmen. Ihm zufolge skandierten die Menschen vor allem „Free free palestine“ und „Viva viva palestina“.

Das waren die Entwicklungen am Mittwoch, 18. Oktober:

21.13 Uhr: UNO fordert „konsequente“ Hilfen für den Gazastreifen - Hundert Lkw pro Tag

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths hat „konsequente“ Hilfen für den Gazastreifen gefordert. Hundert Lkw mit humanitärer Hilfe müssten pro Tag die Grenze zwischen Ägypten und dem palästinensischen Gebiet passieren, sagte Griffiths am Mittwoch dem Sender CNN Europe. Er sprach von „unglaublich detaillierten Verhandlungen“ mit den Beteiligten, um die Modalitäten für die Einreise und die Verteilung der Hilfsgüter zu vereinbaren.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor mitgeteilt, Israel werde sich dem Aufruf von US-Präsident Joe Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen.

21 Uhr: Basel verbietet Kundgebungen wegen Nahostkonflikt

Wegen der angespannten Situation im Nahen Osten haben Schweizer Städte Demonstrationsverbote verhängt. Dazu gehören Basel und Zürich, wie die Städte und die Polizei mitteilten. Basel verbietet am Wochenende generell Kundgebungen. „Grund dafür ist die sich zuspitzende Sicherheitslage im internationalen Kontext der Eskalation im Nahen Osten“, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Das betrifft dort auch eine zunächst bewilligte Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dazu waren auch Gegendemonstrationen angekündigt worden. Maßnahmengegner wollten am 21. Oktober nicht nur in Basel, sondern auch im nahen Deutschland und Frankreich auf die Straße gehen.

18 Uhr: Erneut Auseinandersetzung in Berlin

Trotz eines Demonstrationsverbots ist es in Berlin-Neukölln am Mittwochabend erneut zu Menschenansammlungen gekommen. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung auf der Sonnenallee. Es werde Pyrotechnik abgebrannt, Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen, teilte die Polizei bei der Plattform X, früher Twitter, mit. Bei den Menschen handele es sich eindeutig um Teilnehmer einer ebenfalls verbotenen Ersatzveranstaltung einer pro-palästinensischen Kundgebung. Die Situation sei sehr dynamisch, sagte ein Sprecher. Nach Beobachtungen eines dpa-Reporters gab es Dutzende Festnahmen.

17 Uhr: Biden warnt Israel vor Wiederholung von Fehlern der USA nach 9/11

US-Präsident Joe Biden hat Israel bei seinem Besuch nach dem Hamas-Angriff die feste Unterstützung seines Landes zugesichert, zugleich aber ein maßvolles Vorgehen angemahnt. Israel solle nicht die "Fehler" der USA nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001 wiederholen, sagte Biden am Mittwoch bei einer Rede in Tel Aviv. Israel dürfe von seiner "Wut" auf den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation nicht "verzehrt" werden.

"Nach 9/11 waren wir in den USA wütend", sagte Biden. "Während wir Gerechtigkeit gesucht und Gerechtigkeit erhalten haben, haben wir auch Fehler begangen." Der nach den Terroranschlägen 2001 von den USA ausgerufene "Krieg gegen den Terrorismus" hatte unter anderem zu den verheerenden Kriegen in Afghanistan und im Irak geführt.

16.38 Uhr: US-Veto: Humanitäre Nahost-Resolution scheitert im UN-Sicherheitsrat

Ein brasilianischer Resolutionsentwurf zur Krise in Nahost mit Fokus auf humanitärer Hilfe ist im Weltsicherheitsrat gescheitert. Die USA legten gegen den Text vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York ein Veto ein.

16.20 Uhr: Biden bekräftigt nach Krankenhausbeschuss Rückhalt für israelische Darstellung

US-Präsident Joe Biden hat seine Auffassung bekräftigt, wonach militante Palästinenser für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza mit hunderten Toten verantwortlich sind. Er stütze sich dabei auf „Daten, die mir mein Verteidigungsministerium gezeigt hat“, sagte Biden am Mittwoch in Tel Aviv auf eine Journalistenfrage.

Zuvor hatte Biden sich hinter die israelische Darstellung gestellt, wonach nicht die israelische Armee, sondern militante Palästinenser die Verantwortung für den Raketeneinschlag tragen. „Auf Grundlage dessen, was ich gesehen habe, scheint es so, als sei es von der Gegenseite ausgeführt worden, nicht von euch“, sagte Biden bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Tel Aviv.

15.44 Uhr: Zahl der Toten in Gaza seit Kriegsbeginn steigt auf 3478

Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums seit Beginn des Kriegs auf 3478 gestiegen. 12065 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das von der islamistischen Hamas kontrollierte Ministerium am Mittwoch mit. Die Zahl beinhaltet demnach auch die Opfer des Raketeneinschlags vor einer Klinik am Dienstagabend. Bei der Explosion wurden nach Angaben des Ministeriums 471 Menschen getötet. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen.

14.51 Uhr: Putin ruft nach Schlag gegen Klinik in Gaza zu Verhandlungen auf

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Explosion bei einem Krankenhaus im Gazastreifen als „fürchterliches Ereignis“ bezeichnet und zu umgehenden Verhandlungen im Nahen Osten aufgerufen. Die vielen Toten und Verletzten seien ein „Signal dafür, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich beendet werden muss“, sagte Putin am Mittwoch in Peking bei einer im russischen Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz. Nötig seien Verhandlungen. Putin hatte in den vergangenen Tagen die Umsetzung einer Zweistaatenlösung gefordert - mit der Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates.

13.25 Uhr: Scholz will mit Sicherheitskabinett über Nahost-Lage beraten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will nach der Rückkehr von seiner Reise nach Israel und Ägypten am Mittwochnachmittag mit dem Sicherheitskabinett über die Situation beraten. Der zentrale Gegenstand der Tagung seien die Erörterung der Lage im Nahen Osten und ihre Folgen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Der Kanzler werde sicher auch von seinen Eindrücken und seinen Gesprächen in Israel und Ägypten berichten.

An der Sitzung teilnehmen sollten nach Regierungsangaben Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD).

13.02 Uhr: Regierung: Einstellige Zahl Deutscher nach Hamas-Terror tot

Bei dem Terrorangriff der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel sind nach Angaben der Bundesregierung auch Deutsche ums Leben gekommen. Die Regierung gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger aus, „die dem Hamas-Terror zum Opfer gefallen sind“, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin mit. Details nannte der Sprecher nicht.

Das Auswärtige Amt stehe mit den israelischen Behörden in engem Kontakt, ergänzte der Sprecher. Die Bundesregierung bestätige Todesfälle erst, wenn Angehörige verständigt worden seien.

11 Uhr: Scholz sagt Ägypten Hilfe bei Bemühen um Geisel-Freilassung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi deutsche Hilfe bei den Bemühungen um eine Freilassung der von der islamistischen Hamas in Israel entführten Geiseln zugesagt. „Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen“, sagte Scholz in Kairo in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit al-Sisi. Scholz dankte al-Sisi für seine Bemühungen um Deeskalation und Vermittlung im Krieg zwischen der Hamas und Israel.

Scholz forderte rasche humanitäre Hilfe für die Menschen im abgeriegelten Gazastreifen. „Die Palästinenser sind nicht Hamas. Und die Hamas hat kein Recht, für die Palästinenser zu sprechen.“ Deutsches Ziel sei es, die Zivilisten in dem Küstenstreifen zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid zu tun. Es müsse so schnell wie möglich einen humanitären Zugang zum Gazastreifen geben. „Die Menschen dort brauchen Wasser, Nahrung und Medikamente“, sagte Scholz.

10.02 Uhr: US-Präsident Biden in Israel eingetroffen

Inmitten der schweren Krise im Nahen Osten ist US-Präsident Joe Biden zu einem Kurzbesuch in Israel eingetroffen. Bidens Regierungsmaschine landete am Mittwochvormittag in Tel Aviv, wie auf dem Livestream des Büros des israelischen Ministerpräsidenten zu sehen war.

9.50 Uhr: Brandanschlag auf Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin

Auf ein Haus mit jüdischen Einrichtungen in Berlin hat es nach Angaben der betroffenen Gemeinde in der Nacht zum Mittwoch einen versuchten Brandanschlag gegeben. Die Gemeinde Kahal Adass Jisroel schrieb auf der Plattform X, früher Twitter, Unbekannte hätten zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung ihres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte geworfen. Auch der Berliner „Tagesspiegel“ berichtete das unter Berufung auf die Polizei. Diese bestätigte auf Anfrage einen Vorfall in der Brunnenstraße, nannte zunächst aber keine Details.

Laut „Tagesspiegel“ gab es keine Verletzten. Die Brandflaschen seien funktionsfähig gewesen und hätten gebrannt. Das Gebäude sei jedoch nicht in Brand geraten, da die Angreifer es verfehlt hätten. Die Brandsätze seien nur bis auf den Bürgersteig geflogen und dort erloschen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Objektschützer der Polizei waren demnach am Ort, konnten den Anschlag jedoch nicht verhindern und die Täter auch nicht festhalten.

7.25 Uhr: Pro-palästinensische Kundgebungen in Baden-Württemberg

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen haben sich in Stuttgart und Mannheim Dutzende Menschen zu pro-palästinensischen Kundgebungen versammelt. 60 Menschen seien auf dem Marktplatz in Mannheim zusammengekommen, 40 bis 50 in Stuttgart, teilte die Polizei mit. Vereinzelt seien palästinensische Flaggen gezeigt worden. Die Ansammlungen seien friedlich verlaufen und es habe dabei keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilten die Polizeileitstellen mit.

7.15 Uhr: Entsetzen über Raketeneinschlag im Gazastreifen

Nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten von Toten und Verletzten wächst die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Während die von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sowie auch mehrere arabische Staaten Israel die Verantwortung für den Raketeneinschlag gaben, wies die israelische Armee dies entschieden zurück.

„Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen“, erklärte die Armee in der Nacht auf Mittwoch. Sie kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen. Die Ereignisse lösten spontane Proteste in der arabischen Welt und auch in einigen deutschen Städten aus.

Das waren die Entwicklungen am Dienstag, 17. Oktober:

22.12 Uhr: EU-Mitarbeiter bereiten in Ägypten Hilfstransporte für Gaza vor

Mitarbeiter der EU-Kommission bereiten in Ägypten den Transport von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen vor. Man sei in Gesprächen mit den ägyptischen Behörden, um Lieferungen über die Grenze möglich zu machen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstagabend nach einem per Videokonferenz organisierten Sondergipfel mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Man erkläre zudem auch den israelischen Behörden, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser essenziell sei. „Dies ist ein grundlegendes Menschenrecht“, sagte sie. Die EU hatte bereits am Wochenende mitgeteilt, dass sie ihre humanitäre Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen kurzfristig auf mehr als 75 Millionen Euro verdreifacht. Zur Lieferung von Hilfsgütern wurde zudem eine Luftbrücke nach Ägypten angekündigt. Noch in dieser Woche sind die beiden ersten Flüge geplant. „Es ist von größter Bedeutung, dass wir jetzt diese humanitäre Hilfe leisten“, sagte von der Leyen am Abend.

22 Uhr: Israels Armee: Islamischer Dschihad für Angriff auf Gaza-Krankenhaus verantwortlich

Die israelische Armee hat die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für den folgenschweren Angriff auf ein Krankenhausgelände in Gaza verantwortlich gemacht. "Nach den Informationen der Geheimdienste, die auf mehreren uns vorliegenden Quellen basieren, ist der Islamische Dschihad für einen fehlgeschlagenen Raketenangriff verantwortlich, der das Krankenhaus getroffen hat", hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung der Armee. Zuvor hatte die im Gazastreifen herrschende Hamas Israel für den Angriff verantwortlich gemacht und erklärt, dabei seien "zwischen 200 und 300 Menschen" getötet worden.

21.47 Uhr: Angriff in Gaza: EU-Ratspräsident verweist auf internationales Recht

Nach Berichten über einen israelischen Angriff auf einen Krankenhaus-Komplex in Gaza hat EU-Ratspräsident Charles Michel gemahnt, internationales Recht einzuhalten. „Ein Angriff auf zivile Infrastruktur ist nicht im Einklang mit internationalem Recht“, sagte Michel am Dienstagabend nach einem virtuellen Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Gleichzeitig bekräftigte Michel die Solidarität der 27 EU-Länder mit Israel. Die Mitgliedstaaten stünden weiter geeint hinter Israel, erklärte Michel. In einer gemeinsamen Erklärung hatten die Staats- und Regierungschef am Sonntag bekräftigt, das Land habe das Recht, sich „im Einklang mit humanitären und internationalem Recht gegen die gewalttätigen und wahllosen Angriffe“ der radikalislamischen Hamas zu verteidigen.

21.40 Uhr: Nach Israel-Besuch: Scholz setzt Krisendiplomatie in Ägypten fort

Nach seinem Besuch in Israel trifft Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Kairo den ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi (07.00 Uhr). Ägypten ist das einzige arabische Nachbarland Israels, das an den Gaza-Streifen grenzt. Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem darum gehen, wie die etwa 200 Geiseln der Hamas befreit werden können - darunter mehrere Deutsche. Der Kanzler setzt dabei auch auf die Kontakte Ägyptens zur Hamas. Er will außerdem dazu beitragen, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Bereits kurz nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel hatte er mit al-Sisi telefoniert.

21.34 Uhr: Klinik in Gaza getroffen: Abbas ruft dreitägige Staatstrauer aus

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat nach dem angeblichen Tod von zahlreichen Palästinensern in einem Krankenhaus im Gazastreifen zu einer dreitägigen Staatstrauer ausgerufen. Palästinensische Flaggen sollten auf halbmast gesetzt werden, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Dienstag. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Klinik „mehrere Hundert“ Menschen getötet und verletzt worden sein sollen. Das israelische Militär teilte mit, die Berichte prüfen zu wollen. Israelischen Medienberichten zufolge könnte nach ersten Erkenntnissen auch eine fehlgeleitete Rakete der Hamas für die Toten verantwortlich sein. Die Berichte waren unabhängig nicht zu überprüfen. Auch eine genaue Zahl der Toten lag zunächst nicht vor.

21.23 Uhr: Scholz' Delegation musste wegen Raketenalarms Flugzeug verlassen

Die Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstagabend vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Scholz wurde mit einem Auto in ein Gebäude gefahren, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen.

19.40 Uhr: Raketenalarm in Tel Aviv: Kanzler muss mehrmals in Schutzraum

Wegen wiederholten Raketenalarms hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag während seines Besuchs in Tel Aviv mehrmals einen Schutzraum der deutschen Botschaft aufsuchen müssen. Er habe sich dort jeweils wenige Minuten aufhalten müssen, hieß es aus seinem Umfeld. Im Zentrum der Stadt waren mehrere dumpfe Explosionen des Raketenabwehrsystems Iron Dome (Eisenkuppel) zu hören.

19 Uhr: Scholz: Flächenbrand im Nahen Osten verhindern

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer Ausbreitung des Nahost-Konfliktes auf andere Länder gewarnt. „Kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, nun von außen in den diesen Konflikt einzugreifen. Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler“, sagte Scholz in Tel Aviv. Zuvor war der Bundeskanzler zu einem Besuch nach Israel gereist. Es gelte nun „einen Flächenbrand in der Region zu verhindern“, betonte Scholz.

Gleichzeitig versicherte der Bundeskanzler Israel erneut die Solidarität Deutschlands. „Die deutsche Geschichte und unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung machen es uns zu unserer Aufgabe, für die Existenz und die Sicherheit des Staates Israel einzustehen.“ Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu wehren und seine Bürger zu schützen.

Mit Blick auf die Menschen in Gaza sagte Scholz, dass diese auch weiter und schnellstmöglich humanitäre Hilfe benötigten.

16.22 Uhr: Hamas meldet Tötung von ranghohem Kommandeur im Gazastreifen durch Israel

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Angaben der Hamas ein ranghoher Kommandeur des militärischen Arms der militanten Palästinenserorganisation getötet worden. Der Kommandeur des Zentralkommandos der Kassam-Brigaden, Aiman Nofal, sei bei einem Angriff im Zentrum des Gazastreifens getötet worden, teilte die Hamas mit. Nofal, der auch Abu Ahmad genannt wurde, gehörte demnach auch dem Militärrat der Kassam-Brigaden an.

15 Uhr: Scholz zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker will mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas sprechen, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden. Scholz will sich über die Lage im Kriegsgebiet informieren, aber auch darüber sprechen, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann.

Am Abend reist er weiter nach Ägypten, das als einziges Nachbarland Israels an den Gazastreifen grenzt. Dass Scholz als einer der ersten Regierungschefs nach Israel reist, kommt nicht von ungefähr. Deutschland hat wegen der Ermordung von sechs Millionen Juden im Holocaust eine besondere Verantwortung für die Sicherheit Israels.

11.48 Uhr: Scholz zu Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen

Zehn Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag als erster Regierungschef zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen. Dort will er unter anderen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörige deutscher Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Anschließend geht es weiter nach Ägypten, das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gazastreifen grenzt.

In den Gesprächen wird es unter anderem darum gehen, wie die rund 200 Geiseln der Hamas im Gazastreifen befreit werden können - darunter auch mehrere Deutsche. Außerdem will Scholz seinen Beitrag dazu leisten, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Auch konkrete Hilfsleistungen könnten eine Rolle spielen: Militärische Hilfe für die israelischen Streitkräfte und humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die von Israel vor einer möglichen Bodenoffensive zu Hunderttausenden zur Flucht aufgefordert wurden.

11.30 Uhr: Israels Armee: vorerst keine humanitäre Feuerpause im Gaza-Krieg

Ein israelischer Armeesprecher hat am Dienstag bekräftigt, im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas gebe es bislang keine humanitäre Feuerpause. Der Rafah-Grenzübergang zu Ägypten sei weiter geschlossen, sagte Militärsprecher Richard Hecht im Gespräch mit Journalisten.

10.14 Uhr: Israelische Armee: Vier Männer bei versuchtem Eindringen aus dem Libanon getötet

Israelische Soldaten haben nach Armeeangaben vier Männer beim Versuch getötet, vom Libanon aus nach Israel einzudringen. Überwachungseinheiten hätten ein "Terrorkommando" bei dem Versuch beobachtet, den Grenzzaun zu überwinden und auf israelischer Seite einen Sprengsatz zu legen, erklärte ein Armeesprecher am Dienstagmorgen. Vier "Terroristen" seien getötet worden. Nach Armeeangaben beschoss Israel in der Nacht zudem "terroristische" Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Libanon.

Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas haben auch die Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zugenommen. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon hatte sich in den vergangenen Tagen zu mehreren Raketenangriffen auf Nordisrael bekannt, Israel hatte in Reaktion auf den Beschuss Ziele im Südlibanon angegriffen.

10.01 Uhr: Scholz warnt Iran vor Einmischung

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor einer Einmischung in den Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas gewarnt. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weit eskaliert“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin vor seinem Abflug nach Israel. „Ich warne noch mal ausdrücklich die Hisbollah und den Iran, nicht in den Konflikt einzugreifen.“

Scholz ist der erste Regierungschef, der Israel nach dem verheerenden Terrorangriff der islamistischen Hamas mit einem Besuch seine Solidarität zeigt. Zuvor traf er in Berlin den jordanischen König Abdullah II. Beide Länder verfolgten das Ziel, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, sagte Scholz. Der jordanische König betonte die Notwendigkeit humanitärer Hilfe, um das Leid der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten zu lindern.

9.45 Uhr: Fast die Hälfte des Gazastreifens auf der Flucht

Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung des Gaza-Streifens ist nach Schätzung des UN-Nothilfebüros (OCHA) inzwischen auf der Flucht. Rund eine Million Menschen hätten ihre Wohnungen bis Montagabend verlassen, teilte OCHA in der Nacht zu Dienstag mit.

Viele Zufluchtsmöglichkeiten haben sie demnach nicht, weil der nur rund 40 Kilometer lange Küstenstreifen vollständig abgeriegelt ist. Ein Drittel der Menschen habe Zuflucht in Gebäuden des UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) gesucht, hieß es. Andere kampierten im Freien oder seien bei Freunden und Verwandten im Süden des Gebiets untergekommen.

Krankenhäuser seien mangels Strom und inzwischen auch Treibstoff für Generatoren „am Rande des Zusammenbruchs“, wie das Büro berichtete. Das Leben Tausender Patienten sei in Gefahr. Israel liefere zwar wieder Wasser, aber nur vier Prozent der Menge, die im Gazastreifen gebraucht werde. Es drohten Krankheitsausbrüche.

9:32 Uhr: Hilfskonvois auf dem Weg nach Rafah

Seit Tagen in Ägypten wartende Lkw-Konvois mit Hilfsgütern für den Gazastreifen haben sich am Dienstag auf den Weg zum Grenzübergang Rafah gemacht. Eine Abmachung über einen Zugang für Hilfslieferungen rücke näher, sagte ein Vertreter des Roten Kreuzes am Dienstagmorgen.

Eine Uhrzeit für eine mögliche Öffnung der Grenze für Hilfslieferungen sei noch nicht bekannt, aber „man kann sagen, dass wir uns einer Abmachung über den Zugang für Hilfen und die Ausreise von Ausländern nähern“, sagte der Rot-Kreuz-Vertreter. UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wird am Dienstag in Kairo erwartet, um die Verhandlungen über Hilfslieferungen für den Gazastreifen zu unterstützen.

„Wir sind am Kontrollterminal eingetroffen und warten jetzt auf den nächsten Schritt“, sagte Heba Rasched von der Hilfsorganisation Mersal. Der Vertreter des Roten Kreuzes bestätigte, Hilfskonvois würden auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs zusammengezogen.

7.50 Uhr: Fast 500.000 Menschen vertrieben

Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober fast 500.000 Menschen vertrieben worden. „Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, aufgrund der Anweisungen der Regierung (...)“, sagte der Armeesprecher Jonathan Conricus bei einer Pressekonferenz am Dienstag. „Das gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden“, fügte er hinzu.

Die meisten Menschen seien freiwillig gegangen, betonte der Sprecher. „Wir wollen keine Zivilisten in der Nähe von Kampfgebieten.“ sagte Conricus. Ziel sei es, „unsere Bürger vor den verheerenden Auswirkungen des Krieges zu schützen“. Die Vertriebenen hätten Zuflucht bei Verwandten im Zentrum des Landes gefunden, „in Gebieten, die sicherer sind“. Es handele sich um eine Vertreibung, über die kaum gesprochen werde, sagte der Armeesprecher und räumte ein: „Die Situation im Gazastreifen ist schlimmer.“

7.05 Uhr: Auch Biden reist nach Israel

US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel reisen und im Anschluss Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Jordanien treffen. Biden werde „die Solidarität der USA mit Israel sowie unser eisernes Engagement für die Sicherheit des Landes bekräftigen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstagmorgen bei seiner Ankündigung des Besuchs Bidens in Tel Aviv.

Israel und die USA hätten sich auch darauf geeinigt, einen Hilfsplan für den Gazastreifen zu entwickeln, fügte Blinken nach einem fast acht Stunden langen Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hinzu. Blinken sagte, Israel habe versprochen, ausländische Hilfe zuzulassen.

Das waren die Entwicklungen am Montag, 17. Oktober:

22.44 Uhr: Hamas veröffentlicht erstes Video von mutmaßlicher Geisel

Die islamistische Hamas hat erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel im Gazastreifen veröffentlicht. In einem am Montag verbreiteten Video sieht man, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. „Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham“, sagt die Frau in dem rund einminütigen Clip. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. „Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus“, sagt sie weiter.

Unklar war, wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstanden ist. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Israelin handeln, die auch die französische Staatsangehörigkeit hat. Demnach wurde die Frau nach dem Massaker von Terroristen der Hamas im Süden Israels als vermisst gemeldet.

22.33 Uhr: Israel weitet Bewaffnung von Zivilisten aus

Vor dem Hintergrund des Konflikts mit der radikalislamischen Hamas bewaffnet die israelische Polizei weitere Zivilisten. Die „unter der Schirmherrschaft der Polizei arbeitenden First-Responder-Einheiten“ würden auf alle Städte ausgeweitet, teilten Polizeipräsident Kobi Schabtai und der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir am Montag mit. Die „347 neuen Einheiten“ sollten mit 13.200 Freiwilligen besetzt werden, „die angeworben werden und ein Gewehr und eine Schutzausrüstung erhalten“.

Die israelischen Grenzgemeinden unterhalten seit Jahren solche Einheiten, die sich aus Armee-Veteranen zusammensetzen, die bewaffnet und ausgebildet werden und in Zeiten von Angriffen oder Notfällen in Abstimmung mit der Armee oder der Polizei eingesetzt werden.

22 Uhr: Türkischer Außenminister spricht mit Hamas-Chef über Geiseln

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat in einem Telefonat mit Hamas-Chef Ismail Hanijeh über eine mögliche Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gesprochen. Fidan habe mit dem im Exil lebenden Hanijeh "die neuesten Entwicklungen in Palästina und die Möglichkeit der Freilassung von Zivilisten" besprochen, erklärte das türkische Außenministerium am Montag.

19 Uhr: Scholz reist am Dienstag nach Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Dienstag nach Israel. "Es ist mir wichtig, die Solidarität mit Israel auch ganz praktisch mit meinem Besuch zum Ausdruck bringen", sagte der Kanzler am Montag bei einer Pressekonferenz in der albanischen Hauptstadt Tirana. Scholz kündigte außerdem einen Besuch in Ägypten an.

14:15 Uhr: Bislang rund 3000 Deutsche aus Israel gebracht

Die Bundesregierung geht davon aus, dass seit Beginn der Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel insgesamt rund 4000 Deutsche das angegriffene Land verlassen haben. Mit den vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen der Lufthansa, einem Condor-Flug aus Ägypten, Flügen der Luftwaffe sowie Verbindungen per Fähre und Bus seien rund 3000 deutsche Staatsbürger nach Deutschland gebracht worden, sagte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums am Montag in Berlin. Hinzu kämen jene Deutsche, die in den ersten Tagen mit kommerziellen Fluggesellschaften ausgeflogen seien. Dies sei „auch bestimmt eine vierstellige Zahl“, ergänzte der Sprecher.

Am Morgen war eine weitere Bundeswehrmaschine mit 60 deutschen Passagieren aus Israel auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf gelandet. Das teilte das Einsatzführungskommando auf X (vormals Twitter) mit. Bisher habe man 222 Personen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die Deutsche aus Israel holte. Im Falle einer Verschlechterung der Lage stehe die Bundeswehr auch für eine militärische Evakuierung bereit, hatten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium erklärt.

Außen- und Verteidigungsministerium wiesen Kritik an der Organisation der Ausflugmöglichkeiten für Deutsche aus Israel und Berichte über mögliche Reibereien zwischen beiden Ressorts zurück. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Ministerien sei jederzeit eng und vertrauensvoll gewesen, betonten Sprecher beider Ressorts. (dpa)

12:30 Uhr: Zahl der Getöteten Palästinenser steigt auf 2750

Mehr als eine Woche nach Beginn des Krieges zwischen der islamistischen Hamas und Israel ist die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen auf 2750 gestiegen. Weitere 9700 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Montag mit.

Israel reagiert mit den massiven Luftangriffen auf blutige Massaker von Terroristen im Auftrag der Hamas im Süden des Landes nahe des Gazastreifens. Insgesamt sind in Israel nach Angaben des Gesundheitsministeriums seither mindestens 1400 Menschen getötet worden, rund 4000 wurden verletzt. Zudem wurden laut Armeeangaben mindestens 199 Personen in den Gazastreifen verschleppt.

Auch die Sicherheitslage im Westjordanland ist derzeit sehr angespannt. Bei mehreren Konfrontationen mit israelischen Soldaten und Siedlern sind nach palästinensischen Angaben in den vergangenen zehn Tagen 58 Menschen getötet und 1250 verletzt worden. (dpa)

11:15 Uhr: Mehr Geiseln in Gaza als bisher gedacht

Die Zahl der von der radikalislamischen Hamas in den Gazastreifen entführten Israelis ist offenbar höher als bisher bekannt. „Wir haben die Familien von 199 Entführten informiert“, erklärte einer der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Montag. Man bemühe sich „mit höchster Priorität“ darum, sie zurückzubringen. Zuletzt war man nach offiziellen Angaben von mindestens 150 Geiseln ausgegangen, darunter auch Bürger zahlreicher anderer Länder.

Die Armee erhalte weiterhin nachrichtendienstliche Informationen über die Verschleppten und stehe in Kontakt mit den Familien, so Hagari. Unter den Entführungsopfern sind auch mehrere deutsche Staatsbürger, deren Angehörige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Bundesregierung aufriefen, sich mit allen Mitteln für die Freilassung aller Geiseln einzusetzen. Ferner seien die Angehörigen von 291 Soldaten informiert worden, die im seit zehn Tagen andauernden Krieg getötet wurden. Hagari rief die Zivilbevölkerung des Gazastreifens erneut dazu auf, sich in den Süden zu evakuieren und verwies auf sichere Korridore. Gleichzeitig erklärte der Armeesprecher, Israel setze die Militäroffensive im Gazastreifen fort, um „das Gebiet von Terroristen zu säubern“. Der Gazastreifen stehe im Mittelpunkt der israelischen Kämpfe und man müsse sich darauf vorbereiten, „dass der Krieg noch lange dauern wird“. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dementierte am Montag Berichte über eine Feuerpause im Gazastreifen, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen sowie die Evakuierung über den Grenzübergang nach Ägypten zu ermöglichen. (KNA)

8:30 Uhr: Israel evakuiert Orte an der Libanon-Grenze

Nach wiederholten Angriffen der proiranischen Hisbollah-Miliz aus dem Südlibanon auf Israel sollen Orte in bis zu zwei Kilometer Entfernung zum Grenzgebiet evakuiert werden. Das Büro des israelischen Verteidigungsministers Joav Galant teilte am Montag mit, dies betreffe 28 Ortschaften an Israels Nordgrenze. Die Einwohner sollten auf Staatskosten in Sicherheit gebracht und in Gästehäusern untergebracht werden.

Am Sonntag hatte die Armee bereits einen vier Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu einer Sperrzone erklärt. Seit den Terrorattacken der islamistischen Hamas auf Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen zu immer heftigeren Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Diese schüren Sorgen vor einer weiteren Eskalation. Dabei gab es bereits mehrere Tote.

7:45 Uhr: Bombardierung des Gazastreifens geht weiter

Während Hunderttausende Palästinenser im Süden des Gazastreifens Schutz vor der erwarteten israelischen Bodenoffensive suchen, bombardiert Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben weiter Hamas-Ziele. In den vergangenen 24 Stunden seien die Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt worden, gab das israelische Militär am frühen Montagmorgen bekannt. Wie die Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Palästinenser berichtete, handelte es sich um die bislang schwersten Angriffe. Israels Luftwaffe fliegt seit den Hamas-Terrorangriffen vor zehn Tagen mit mehr als 1400 Toten unablässig Gegenangriffe im Gazastreifen.

Das Bombardement hat schwere Verwüstungen in dem schmalen Küstenstreifen angerichtet. Die Zahl der Toten stieg auf inzwischen auf 2670. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Sonntagabend mit. Rund 9600 weitere Menschen seien verletzt worden. Derweil bereitet das israelische Militär eine mögliche Bodenoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Hunderttausende Reservisten sind an der Grenze zu Gaza mobilisiert.

Das waren die Entwicklungen am Sonntag, 15. Oktober:

22 Uhr: Israels Armee greift Posten der Hisbollah im Libanon an

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge am Sonntagabend erneut Ziele der Hisbollah im Libanon attackiert. Nähere Details, auch ob es aus dem Libanon weitere Angriffe gab, teilte das Militär zunächst nicht mit.

Stunden zuvor hatte die pro-iranische Hisbollah-Miliz Ziele im Nachbarland angegriffen. Israelischen Medienberichten zufolge wurden acht Menschen in Israel zum Teil schwer verletzt. Die israelische Armee erwiderte das Feuer eigenen Angaben zufolge und griff die Abschussorte im Libanon an. Die Raketenabschüsse auf Israel seien „eine Warnung“ und „eine Vergeltung für israelische Aktionen“, hieß es aus Kreisen, die der Schiitenorganisation nahe stehen. Es bedeute aber nicht, dass die Hisbollah in den Konflikt eingestiegen sei.

21.10 Uhr: Weitere Bundeswehr-Maschine nimmt Deutsche in Israel an Bord

Die Bundeswehr hat am Sonntag ein weiteres Flugzeug zur Rückholung deutscher Staatsangehöriger nach Israel geschickt. Der Militärtransporter vom Typ A400M sei gegen 18.30 Uhr in Tel Aviv gelandet, teilte das Einsatzführungskommando am Abend auf X mit, früher Twitter. Die Aufnahme der Passagiere habe begonnen.

Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die nach Israel geflogen ist. Mit den drei vorausgegangenen Flügen waren rund 160 Menschen bereits zurück nach Deutschland geholt worden, wie das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium am Nachmittag mitgeteilt hatten. Zwei Flugzeuge waren am Morgen auf dem Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf gelandet, eines am Nachmittag in Berlin.

20.45 Uhr: Israels Armee: 600 000 Menschen haben sich in den Süden Gazas begeben

Nach mehreren Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung des Gazastreifens haben sich nach israelischen Militärangaben mehr als 600 000 Palästinenser in den Süden des schmalen Küstenstreifens begeben. Das teilte Israels Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag mit. Im Gegensatz zu der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas wolle Israels Militär unbeteiligten Bürgern möglichst wenig Schaden zufügen, betonte er.

20.22 Uhr: Israelische Armee: Hamas hat 155 Geiseln in ihrer Gewalt

Nach ihrem Großangriff auf Israel hat die radikalislamische Hamas nach Angaben der israelischen Armee 155 Geiseln in ihrer Gewalt. Die Familien von "155 Geiseln" seien mittlerweile von den Behörden kontaktiert worden, sagte der Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntag. Damit korrigierte er die bisher offiziell bestätigte Zahl von 126 Geiseln nach oben.

Unter den Entführten sind auch mehrere Deutsche. Nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sind den Behörden acht Fälle mit Bezug zu Deutschland bekannt.

19 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf 2670

Eine Woche nach Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf 2670 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Sonntagabend mit. Rund 9600 weitere seien verletzt worden.

Damit ist die Zahl der berichteten Toten auf der palästinensischen Seite binnen gut einer Woche bereits höher als während des Gaza-Kriegs 2014, als innerhalb von 50 Tagen 2250 Menschen in dem Küstenstreifen ums Leben kamen. Damals waren auch 66 israelische Soldaten und fünf Zivilisten getötet worden.

18.06 Uhr: Israels Energieminister: Wieder Wasserversorgung im Süden Gazas

Israels Ministerpräsident und US-Präsident Joe Biden haben vereinbart, die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederherzustellen. Dies werde dazu beitragen, dass die Zivilbevölkerung wie von Israels Armee gewünscht den Norden der Küstenenklave räumt und sich in den Süden bewegt, schrieb Israels Energieminister Israel Katz am Donnerstag auf der Plattform X (vormals Twitter). Israels Militär könne so die Zerstörung der Infrastruktur der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens intensivieren.

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor einer Woche hatte Katz die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln in Hand der Islamistenorganisation geknüpft. Die Vereinten Nationen forderten Israel jedoch dazu auf, die Versorgung der Menschen in dem abgeriegelten Gebiet mit Nahrung, Wasser, Medikamenten und Treibstoff zuzulassen.

17.30 Uhr: Israel: Neun Raketen von Libanon aus auf israelisches Gebiet gefeuert

Neun Raketen sind nach israelischen Militärangaben am Sonntag vom Libanon aus auf Israel abgefeuert worden. Die Raketenabwehr habe fünf der Geschosse abgefangen. Israelischen Medienberichten zufolge wurden acht Menschen in Israel zum Teil schwer verletzt. Die israelische Armee erwiderte das Feuer eigenen Angaben zufolge und griff die Abschussorte im Libanon an.

Mehrere Ortschaften im Norden Israels waren erneut in Alarmzustand versetzt worden. Im Grenzgebiet heulten wegen des Raketenbeschusses die Sirenen, wie die israelischen Streitkräfte berichteten. Zuvor waren auch im westlichen Grenzgebiet Raketen aus dem Libanon abgefeuert worden.

16.55 Uhr: US-Regierung: Wasserversorgung im südlichen Gazastreifen wiederhergestellt

Israel hat nach Angaben der US-Regierung die Wasserversorgung im Süden des Gazastreifens wiederhergestellt. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Sonntag im Fernsehsender CNN, israelische Regierungsvertreter hätten ihm mitgeteilt, „dass sie tatsächlich die Wasserleitung im südlichen Gazastreifen wieder aufgedreht haben“.

Nach dem Großangriff der Hamas am Samstag vergangener Woche hatte Israel den von der radikalen Palästinenserorganisation beherrschten Gazastreifen vollständig abgeriegelt. Die Lieferung von Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser in den dicht besiedelten Küstenstreifen wurde gestoppt.

16 Uhr: Bundeswehr fliegt rund 160 Menschen aus Israel aus

Die Bundeswehr hat am Wochenende rund 160 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Das teilten das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium am Sonntagnachmittag mit. Drei Flugzeuge der Luftwaffe waren demnach im Einsatz. Die Aktion schließe an die vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflüge der vergangenen Tage an.

Der erste Militärtransporter vom Typ A400M erreichte am frühen Sonntagmorgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. An Bord waren nach Bundeswehr-Angaben 51 Passagiere. Eine zweite Transportmaschine landete dort gegen 7.00 Uhr, wie die Bundeswehr auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mitteilte. Den Angaben nach waren 29 Passagiere an Bord. Gegen 16.00 Uhr erreichte dann ein Airbus A321 der Bundeswehr den Berliner Flughafen BER. Bei diesem Flug habe man 82 Passagiere aufnehmen können, schrieb die Luftwaffe nach dem Abflug in Tel Aviv auf X.

15.35 Uhr: Raketenalarm im Norden Israels

Mehrere Ortschaften im Norden Israels sind erneut in Alarmzustand versetzt worden. Im Grenzgebiet heulten am Sonntag wegen Raketenbeschusses die Sirenen, wie die israelischen Streitkräfte berichteten. Zuvor waren auch im westlichen Grenzgebiet Raketen aus dem Libanon abgefeuert worden.

14.45 Uhr: Ironman sagt Rennen in Israel ab

Der Ironman Israel ist eine Woche nach dem Terrorangriff der Hamas abgesagt worden. Die Verantwortlichen gaben die Entscheidung am Sonntag bekannt. Geplant war das Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen für den 3. November. „Es wäre nicht verantwortlich, das Rennen zu dieser Zeit durchzuführen“, hieß es in einem Statement auf der Homepage des Ironman Israel, der als Meisterschaft des Mittleren Ostens ausgeschrieben war. Zudem sollte an dem Tag ein Rennen über die halbe Distanz ausgetragen werden.

13.27 Uhr: Staatsmedien: Hamas und Iran beraten sich über „Widerstandsachse“

Der Iran und die islamistische Palästinenserorganisation Hamas haben sich über eine Stärkung ihres Widerstands gegen Israel beraten. Bei ihrem Treffen in der katarischen Hauptstadt Doha hätten Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian und Hamas-Chef Ismail Hanija über Möglichkeiten gesprochen, die „Achse des Widerstands“ gegen Israel zu stärken, berichtete die iranische Staatsagentur Irna am Sonntag.

Gemeint ist damit eine Allianz militanter Gruppen gegen den jüdischen Staat. Seit der Islamischen Revolution von 1979 ist Israel Irans Erzfeind. Teheran hat seit den 1990er Jahren seine politischen und militärischen Beziehungen in der Region ausgebaut. Ein Vertreter der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, Chalil al-Haja, bekräftigte nach dem Treffen laut Irna alte Drohungen und rief zur Vernichtung Israels auf.

13.04 Uhr: UNO: „Massenflucht“ im Gazastreifen wegen drohender israelischer Großoffensive

Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, hat nach UN-Angaben eine „Massenflucht“ ausgelöst. „Massenflucht aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens ist im Gange“, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Sonntag in Genf. Ausgelöst worden sei dies durch den Aufruf Israels an 1,1 Millionen Einwohner der Stadt Gaza und umliegender Gebiete im Norden des Gazastreifens, in den Süden des Palästinensergebietes zu fliehen.

Partner-Hilfsorganisationen hätten berichtet, dass „die Zahl der Binnenvertriebenen innerhalb der vergangenen 24 Stunden deutlich gestiegen“ sei, erklärte Ocha. Ihre genaue Zahl sei nicht bekannt. Zuvor hatte Ocha mitgeteilt, dass bis Donnerstag am späten Abend 423.378 Binnenvertriebene im Gazastreifen gezählt worden seien. Knapp zwei Drittel davon wurden demnach vom UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge in insgesamt 102 Notunterkünften beherbergt.

12.57 Uhr: Israels Ex-Ministerpräsident verteidigt Bodenoffensive in Gaza

Israels früherer Regierungschef Ehud Barak hat die bevorstehende Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen verteidigt. Die Aktivitäten der islamistischen Hamas in Gaza ließen sich nicht durch „Luftangriffe, Diplomatie, Aufforderungen Israels über das Fernsehen oder weltweite Unterstützung“ stoppen, sagte Barak der Deutschen Welle am Sonntag. „Das muss von Bodenstreitkräften getan werden, die das Risiko eingehen, dafür mit ihrem Leben zu bezahlen.“

12.52 Uhr: Familie von Shani Louk fordert nach Baerbock-Besuch Unterstützung

Eine 22-Jährige soll von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Ihre Mutter kämpft seit Tagen um Informationen über ihre Tochter. Nach einem Treffen mit Außenministerin Baerbock fordert sie Taten.

11.58 Uhr: Israelische Armee führt nach Beschuss aus Libanon Vergeltungsschläge aus

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben den Libanon als Reaktion auf Luftangriffe aus dem Nachbarland beschossen. Der Grenzort Schtula im Norden Israels sowie eine Militärstellung an der libanesischen Grenze seien mit „Panzerabwehrraketen“ beschossen worden, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. „Als Reaktion darauf schlägt die Armee gerade auf libanesischem Gebiet zu.“ Das Auswärtige Amt in Berlin gab am Sonntagmorgen eine Reisewarnung für den Libanon aus.

Beim Angriff auf den nordisraelischen Grenzort seien ein Zivilist getötet und mehrere weitere Menschen verletzt worden, sagte ein Armeesprecher vor Journalisten. Das israelische Militär habe „das Feuer erwidert“ und mehrere Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz sowie „die Quelle des Beschusses“ zerstört. Ein Bereich von vier Kilometern ab der Grenze zum Libanon werde für Zivilisten gesperrt, erklärte die Armee.

11.18 Uhr: Totenzahl im Gazastreifen steigt weiter

Im Gazastreifen ist die Zahl der Todesopfer durch die israelischen Angriffe nach palästinensischen Angaben auf mehr als 2300 gestiegen. Mittlerweile gebe es 2329 Tote und 9042 Verletzte, erklärte das Gesundheitsministerium der Hamas-Regierung im Gazastreifen am Sonntagmorgen.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag vergangener Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte tausende Raketen ab und drang mit hunderten Kämpfern nach Israel ein. Auf israelischer Seite wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 1300 Menschen getötet.

10.57 Uhr: Hilfsgüter für Gazastreifen stauen sich auf ägyptischer Seite der Grenze

Auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel stauen sich Hilfslieferungen für den Gazastreifen, die bislang nicht in das von Israel abgeriegelte Palästinensergebiet gebracht werden dürfen. Der Grenzübergang zwischen Rafah im Süden des Gazastreifens und Ägypten sei weiterhin geschlossen, berichteten mehrere Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP. Auf ägyptischer Seite stehen demnach immer noch Betonblockaden, die die Behörden aufgestellt hatten, nachdem die israelische Luftwaffe den Grenzübergang Rafah am Montag und Dienstag binnen 24 Stunden drei Mal bombardiert hatte.

Eine baldige Öffnung des Grenzübergangs schien daher unwahrscheinlich. Am Samstag hatte ein Vertreter der US-Regierung gesagt, Ägypten und Israel hätten sich darauf verständigt, US-Bürger aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah ausreisen zu lassen.

10.42 Uhr: Israel erklärt Vier-Kilometer-Sperrzone im Grenzgebiet zum Libanon

Nach wiederholten Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz aus dem Südlibanon auf Israel hat die israelische Armee einen vier Kilometer breiten Streifen im Grenzgebiet zu einer Sperrzone erklärt. Es sei verboten, diese Zone zu betreten, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Dort wohnende Zivilisten „in bis zu zwei Kilometern Entfernung von der Grenze sind angewiesen, sich nahe Schutzräumen aufzuhalten“, hieß es weiter.

10.04 Uhr: Ein Toter bei Hisbollah-Raketenbeschuss vom Libanon auf Israel

Bei einem neuen Angriff der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf Israel ist am Sonntag nach Angaben von israelischen Sanitätern ein etwa 40 Jahre alter Mensch getötet worden. Drei weitere Männer seien verletzt worden. Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtete, bei dem Todesopfer handele es sich um einen Arbeiter in der Ortschaft Schtula.

Die Hisbollah erklärte, sie habe eine Rakete auf israelische Stellungen nahe der Demarkationslinie abgefeuert. Es habe dabei auch Opfer gegeben. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die israelische Armee habe mit Artilleriebeschuss geantwortet.

9.55 Uhr: Auswärtiges Amt spricht Reisewarnung für Israel aus

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Israel ausgesprochen. Die Reisewarnung gelte auch für die gesamten Palästinensischen Gebiete und den Libanon, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonntag in Berlin mit. Alle deutschen Staatsbürger vor Ort sollten sich in die Krisenvorsorgeliste Elefand eintragen, wo auch über Ausreisemöglichkeiten informiert werde.

9.23 Uhr: Auswärtiges Amt will Reisewarnung für Israel aussprechen

Das Auswärtige Amt will in Kürze eine Reisewarnung für Israel aussprechen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung. Es werde außerdem eine Reisewarnung für die Palästinensischen Gebiete und den Libanon geben. Bislang wird vor Reisen nach Israel und die Palästinensischen Gebiete „dringend abgeraten“. Für den Gazastreifen besteht bereits eine Reisewarnung. Für den Libanon gibt es bislang nur Warnungen für Teile des Landes, unter anderem für die grenznahen Gebiete zu Syrien und Israel.

8.52 Uhr: Israels Armee nennt neues Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

Die israelische Armee hat am Sonntag ein weiteres Zeitfenster für eine Evakuierung von Zivilisten im Norden des Gazastreifens in Richtung Süden genannt. Der israelische Armeesprecher veröffentlichte auf X in arabischer Sprache die Information, Einwohner der Stadt Gaza und des nördlichen Gazastreifens hätten von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 12.00 Uhr MESZ) Zeit, um eine sichere Fluchtroute zu nutzen. Die Armee werde in diesem Zeitraum diesen Korridor nicht angreifen.

Wem die Sicherheit seiner Familie am Herzen liege solle sich in Richtung Süden begeben, hieß es in der Mitteilung. Die im Gazastreifen herrschende Hamas kümmere sich um ihre eigenen Mitglieder und ihre Familien. Es gab auch Berichte, die Hamas hindere Zivilisten an der Flucht. Israel warf der Islamistenorganisation immer wieder vor, sie missbrauche die eigene Bevölkerung als menschliche Schutzschilde.

8.30 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf mehr als 2300

Eine Woche nach Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf 2329 gestiegen. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das auch der Hamas untersteht, am Sonntag mit. Mehr als 9000 weitere seien verletzt worden.

7.45 Uhr: Zwei Bundeswehr-Maschinen mit Dutzenden Deutschen aus Israel in Wunstorf gelandet

Die Bundeswehr hat in der Nacht Dutzende deutsche Staatsbürger aus Israel ausgeflogen. Zwei Maschinen vom Typ A400M landeten am Sonntagmorgen mit insgesamt 80 Passagieren aus Israel im niedersächsischen Bundeswehr-Fliegerhorst Wunstorf, wie das Einsatzführungskommando im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mitteilte. Auch eine Maschine vom Typ A321 startete demnach, „um ausreisewilligen Personen die Rückkehr aus Israel nach Deutschland weiterhin zu ermöglichen“.

Die erste A400M-Maschine aus Tel Aviv landete gegen 04.35 Uhr in Wunstorf, wie das Einsatzführungskommando mitteilte. Das zweite Bundeswehr-Flugzeug traf demnach gegen 07.00 Uhr auf dem niedersächsischen Militärflughafen ein. Die beiden A400M-Maschinen hatten nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums auf dem Hinweg nach Tel Aviv Hilfsmaterial für Israel an Bord gehabt.

7 Uhr: Bericht: Israels Armee verschiebt Bodenoffensive wegen des Wetters

Israels Militär hat den geplanten Einmarsch in den Gazastreifen einem US-Medienbericht zufolge wegen widriger Wetterbedingungen um einige Tage verschoben. Die Bodenoffensive hätte eigentlich schon dieses Wochenende beginnen sollen, sei aber wegen des bewölkten Himmels und der deswegen erschwerten Sicht für Piloten und Drohnen vertagt worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf drei namentlich nicht genannte, ranghohe israelische Offiziere. Ziel ist es, die politische und militärische Führungsebene der Islamistenorganisation Hamas auszulöschen, die vor einer Woche Massaker mit Hunderten Todesopfern in Israel begangen hat.

6.50 Uhr: USA schicken nach Hamas-Angriff zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer

Die USA verstärken nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ihre Militärpräsenz in der Konfliktregion. Washington entsende einen zweiten Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer, „um von feindlichen Handlungen gegen Israel oder jeglichen Versuchen einer Ausweitung dieses Krieges“ abzuschrecken, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Samstag (Ortszeit). Laut Pentagon wird sich die „USS Eisenhower“ dem bereits zuvor in die Region verlegten Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ anschließen.

Der verstärkte Einsatz signalisiere Washingtons „eisernes Engagement für Israels Sicherheit und unsere Entschlossenheit, jeden staatlichen oder nichtstaatlichen Akteur abzuschrecken, der versucht, diesen Krieg zu eskalieren“, erklärte Austin weiter.

Das waren die Entwicklungen am Samstag, 14. Oktober:

21.38 Uhr: EU-Sondergipfel zu Angriffen auf Israel - Videokonferenz am Dienstag

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich zu einem Sondergipfel, um über die Lage in Israel und im Gazastreifen zu beraten. Der Gipfel soll am Dienstag per Videokonferenz stattfinden, teilte EU-Ratschef Charles Michel am Samstagabend mit. Man stehe in voller Solidarität zum israelischen Volk und den Opfern der jüngsten Terroranschläge.

20.40 Uhr: Frankreich fordert humanitären Korridor zum Verlassen des Gazastreifens

Frankreich hat die Einrichtung eines humanitären Korridors gefordert, über den Franzosen den Gazastreifen verlassen können. Paris habe Kontakt mit allen Beteiligten aufgenommen um dafür zu sorgen, dass französische Staatsbürger sicher über den Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten ausreisen könnten, erklärte der Präsidentenpalast am Samstagabend. Zudem müsse der Grenzübergang für „humanitäre Einsätze“ im Gazastreifen genutzt werden können.

Laut seinem Büro führte Präsident Emmanuel Macron Gespräche mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu sowie dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi.

20.30 Uhr: Wieder Raketenalarm in Tel Aviv

Nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas auf Israel und Gegenschlägen der israelischen Armee sind am Samstagabend wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Zehn Raketen seien Richtung des Großraums der Küstenmetropole abgefeuert worden, meldeten israelische Medien. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Schon am Vormittag und am Nachmittag hatte es Raketenalarm gegeben. Auch im Süden des Landes wurde wieder Raketenalarm ausgelöst.

20.15 Uhr: Israelische Armee: Leichen von Geiseln im Gazastreifen entdeckt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben im Gazastreifen mehrere Leichen von Geiseln entdeckt. Im Gebiet des Gazastreifens seien die Leichen von Israelis gefunden worden, die von Kämpfern der radikalislamischen Hamas in das Palästinensergebiet verschleppt worden waren, sagte Armeesprecher Peter Lerner am Samstag. Bei dem Hamas-Überraschungsangriff auf Südisrael vor einer Woche waren etwa 120 Menschen in den Gazastreifen entführt worden.

19.46 Uhr: Bundeswehr fliegt Deutsche mit zwei Militärflugzeugen aus Israel aus

Die Bundeswehr fliegt Deutsche mit zwei Militärflugzeugen aus Israel aus. Die Luftwaffe bringe mit zwei Maschinen vom Typ A 400M „Material“ nach Israel und nehme auf dem Rückflug ausreisewillige Staatsbürger und deren Familien mit, erklärte das Bundesverteidigungsministerium am Samstagabend. Wie eine Sprecherin der Luftwaffe der Nachrichtenagentur AFP sagte, sollen die Flugzeuge bereits in der Nacht zum Sonntag wieder im Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf landen.

18.50 Uhr: Israels Armee: Bereiten Angriffe „aus Luft, vom Meer und Land“ vor

Das israelische Militär bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen „integrierten und koordinierten Angriff aus der Luft, vom Meer und dem Land“ auf die islamistische Hamas im Gazastreifen vor. Die Vorbereitungen stünden vor dem Abschluss, hieß es am Samstagabend in einer Mitteilung. Dazu zähle die Einberufung von Hunderttausenden Reservisten sowie deren Ausrüstung.

Einsatzkräfte seien bereits im ganzen Land stationiert und bereit, „die Bereitschaft für die nächsten Phasen des Krieges zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf einer bedeutenden Bodenoperation“ liege, hieß es weiter.

17.58 Uhr: Hisbollah beschießt erneut israelische Stellungen

Die libanesische Schiiten-Miliz Hisbollah hat erneut israelische Stellungen angegriffen. Dabei sei ein „großer Teil der technischen Ausrüstung der Besatzer“ in den Schebaa-Farmen zerstört worden, teilte die Organisation am Samstag mit. Die sogenannten Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und einige Parteien im Libanon sehen das Gebiet jedoch als libanesisches Territorium an. Bereits am Nachmittag hatte es einen Feuerwechsel an der Grenze gegeben.

Seit den Terrorattacken der Hamas auf Israel und den Gegenschlägen der israelischen Armee auf den Gazastreifen kam es in den vergangenen Tagen regelmäßig zu Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, die Sorgen vor einem Flächenbrand schüren.

16.42 Uhr: Baerbock: Intensiver Einsatz für Freilassung der Geiseln durch Hamas

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach Krisengesprächen in Ägypten eindringlich an die islamistische Hamas appelliert, alle aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. Der Bundesregierung seien acht Fälle von deutschen Staatsangehörigen unter den Verschleppten bekannt, darunter die meisten Doppelstaatler, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in der Hauptstadt Kairo. Man nutze alle Kanäle, „um Informationen zu bekommen, in wessen Händen die Geiseln sind und um alles dafür zu tun, dass diese unschuldigen Menschen freigelassen werden“, ergänzte die Bundesaußenministerin.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es bei den von Baerbock genannten Entführungsfällen um acht separate Einzelkomplexe, hinter denen teils mehr als eine Person steckt. Eine genaue Anzahl von deutschen Verschleppten nennt das Auswärtige Amt weiterhin nicht. In den vergangenen Tagen war die Rede von einer Zahl im einstelligen Bereich.

16.09 Uhr: Hamas-Chef wirft Israel Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor

Der Chef der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas hat Israel am Samstag vorgeworfen, Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu begehen. "Die israelischen Gräueltaten kommen Kriegsverbrechen gleich", schrieb Ismail Hanija in einem offenen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, der auf der Website der Hamas veröffentlicht wurde. Auch beschuldigte Hanija das Land zu verhindern, dass humanitäre Hilfe in den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen gebracht werden könne.

15.50 Uhr: Iran: Regionale Ausweitung des Kriegs in Nahost kann noch verhindert werden

Eine regionale Ausweitung des Kriegs zwischen Israel und der Hamas im Nahen Osten kann nach Einschätzung des Iran derzeit noch vermieden werden. Irans Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte am Samstag bei einem Besuch im Libanon: „Es gibt noch eine politische Möglichkeit, eine weitreichende Krise in der Region zu vermeiden.“ Aber „vielleicht wird es in den nächsten Stunden zu spät sein“, fügte er hinzu.

Mit Blick auf pro-iranische Milizen in der Region sagte der Außenmiister, diese hätten „alle Szenarien“ abgewogen und seien „vorbereitet und ihre Finger sind am Abzug, um zu schießen“.

14.38 Uhr: Palästinenser: Wieder Tote bei Konfrontationen im Westjordanland

Bei Auseinandersetzungen an mehreren Orten im israelisch besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge auch am Samstag wieder mehrere Menschen getötet worden. In Jericho sei ein Palästinenser bei einem Einsatz der israelischen Armee ums Leben gekommen, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Außerdem sei ein Mann in Ost-Jerusalem, dem arabisch geprägten Teil der Stadt, durch Schüsse der israelischen Polizei getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Die genauen Umstände der Vorfälle waren zunächst unklar.

Außerdem erlag ein 15-Jähriger laut Gesundheitsministerium seinen schweren Verletzungen, die er sich bei Zusammenstößen mit der Armee am Tag zuvor zugezogen hatte. Der Jugendliche war den Angaben nach zunächst erfolgreich wiederbelebt worden.

14 Uhr: Scholz spricht erneut mit Netanjahu über Lage in Nahost

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will noch am Samstag erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefonieren, um über die Lage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas zu sprechen. Bei einer SPD-Versammlung in seinem Wahlkreis in Teltow bei Potsdam sagte Scholz am Samstag, dass er auch weiter mit anderen Staats- und Regierungschefs sprechen werde, die Einfluss in der Region haben. „Wir müssen jetzt alles unternehmen um dafür zu sorgen, dass die Sicherheit des Landes Israel gewährleistet ist, aber auch mithelfen, dass es keine weitere Eskalation gibt überall um Israel herum“, sagte der Kanzler. „Das wäre für die ganze Region und natürlich für Israel eine furchtbare Entwicklung.“

Scholz sagte Israel erneut die volle Solidarität Deutschlands zu. „Das ist ein Terror, der strikt zurückgewiesen werden muss. Wir stehen an der Seite Israels bei der Verteidigung von Demokratie, Freiheit und dem leben der Bürger.“

13.26 Uhr: Israels Militär: Weiterer Verantwortlicher des Hamas-Massakers tot

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen weiteren mutmaßlich Verantwortlichen der Hamas-Terroranschläge bei Luftangriffen im Gazastreifen getötet. Der Mann namens Ali al-Kadhi habe das Massaker in den israelischen Ortschaften im Grenzgebiet angeführt, teilte das Militär am Samstag mit.

Das Mitglied der in der Küstenenklave herrschenden Islamistenorganisation sei 2005 bei einem Gefangenenaustausch freigekommen und nach Gaza zurückgekehrt. Er war Armeeangaben zufolge zuvor wegen der Entführung und Ermordung von Zivilisten in Israel inhaftiert worden.

13.11 Uhr: UN-Hilfswerk: Wasser für Menschen im Gazastreifen wird knapp

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat mit drastischen Worten vor einer lebensbedrohlichen Wasserknappheit für die Menschen im Gazastreifen durch die israelische Blockade gewarnt. „Es ist eine Frage von Leben und Tod geworden“, sagte Philippe Lazzarini, UNRWA-Generalkommissar, am Samstag laut einer Mitteilung. Jetzt müsse dringend Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Wasser für zwei Millionen Menschen bereitstellen zu können. Die Blockade auch für humanitäre Hilfsgüter dauere bereits eine Woche und müsse umgehend aufgehoben werden.

Das saubere Wasser geht laut UN zur Neige, weil das Wasserkraftwerk und die öffentlichen Wassernetze nicht mehr funktionierten. Die Menschen seien gezwungen, schmutziges Wasser aus Brunnen zu verwenden, was das Risiko wasserbedingter Krankheiten erhöhe. Auch auf dem UN-Stützpunkt im südlichen Gazastreifen, wohin das Hilfswerk seine Operationen verlegt habe, werde das Trinkwasser knapp. Tausende Menschen hätten dort Zuflucht gesucht. „Die Menschen, darunter kleine Kinder, Ältere und Frauen, werden an schwerer Dehydrierung sterben“, warnte Lazzarini.

12.55 Uhr: Bericht: Mindestens elf Journalisten seit Angriff auf Israel getötet

Im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas sind nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) bereits mindestens elf Journalisten getötet worden. Mindestens zwei Journalisten wurden verletzt, zwei gelten als vermisst, wie die in New York ansässige Organisation am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Unter den getöteten Journalisten seien neun Palästinenser, ein Israeli und der im Libanon ansässige Kameramann der Nachrichtenagentur Reuters, Issam Abdallah, der am Freitag an der Grenze zu Israel durch Beschuss getötet worden war. In dem Gebiet hatte es zuvor einen Schusswechsel zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz gegeben.

12.10 Uhr: Israels Armee: Hunderttausende in Gaza in Richtung Süden gegangen

Nach dem Evakuierungsaufruf der israelischen Armee haben sich deren Angaben zufolge Hunderttausende im Gazastreifen auf den Weg Richtung Süden gemacht. „Wir sind uns im Klaren, dass dies Zeit brauchen wird“, sagte Militärsprecher Richard Hecht am Samstag. Die Hamas versuche auch, die Zivilisten aufzuhalten.

12.05 Uhr: Warum die Solidarität mit Israel unverhandelbar ist

Israel schlägt nach dem Angriff der Hamas zurück. Die Zahl der Opfer steigt – doch die Verantwortung für diesen Krieg trägt die Hamas. In seinem Meinungsartikel begründet Chefredakteur Stefan Lutz, warum die Unterstützung Israels eine Pflicht für Deutschland ist.

11.12 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 2200

Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf 2215 gestiegen. Zudem seien 8714 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in der von der islamistischen Hamas kontrollierten Küstenenklave am Samstag mit.

10.58 Uhr: Kreise: Saudi-Arabien stoppt Gespräche über Normalisierung mit Israel

Saudi-Arabien hat die Gespräche über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen mit Israel gestoppt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Kreisen des saudischen Außenministeriums.

9.52 Uhr: UNO: Mehr als 1300 Gebäude im Gazastreifen durch israelische Angriffe zerstört

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 1300 Gebäude komplett zerstört worden. Davon betroffen seien 5540 Wohneinheiten, teilte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Samstag mit. Rund 3750 weitere Häuser seien so stark beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar seien.

8.53 Uhr: Israel: Neuer Zeitraum für Evakuierung von Gaza-Einwohnern am Samstag

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens auch am Samstag wieder einen Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden der Küstenenklave zu begeben. Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr Ortszeit (09.00 bis 15.00 Uhr MESZ) sollen die Bewohner von Beit Hanun auf einer eingezeichneten Fluchtroute nach Chan Junis gehen, wie ein Sprecher der Armee in arabischer Sprache auf der Plattform X (früher Twitter) mitteilte. Dort sei in den angegeben Stunden Bewegung „ohne Schaden“ möglich. Seit dem beispiellosen Massaker an israelischen Zivilisten durch Terroristen im Auftrag der Hamas in Grenzorten und auf einem Musikfestival fliegt das israelische Militär massive Luftangriffe auf Ziele in dem dicht besiedelten Küstenstreifen.

8.21 Uhr: Israels Militär tötet Terroristen bei Eindringen aus Libanon

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mutmaßliche Terroristen beim versuchten Eindringen vom Libanon aus nach Israel getötet. Wie das israelische Militär am Samstagmorgen bekannt gab, hätten Soldaten eine „Terrorzelle“ identifiziert, die versucht habe, vom Libanon aus in israelisches Gebiet einzudringen. Eine Drohne des Militärs habe „einige der Terroristen“ getötet, hieß es.

Seit dem Terror-Angriff der palästinensischen Hamas auf Israel vom vergangenen Wochenende kam es an Israels Grenze zum Libanon im Norden immer wieder zu Kampfhandlungen mit der Hisbollah-Miliz.

8 Uhr: Israels Militär tötet mutmaßlich Verantwortlichen des Hamas-Massakers

Das israelische Militär hat bei Bombenangriffen auf Einsatzzentralen der islamistischen Hamas im Gazastreifen nach eigenen Angaben einen der mutmaßlich Verantwortlichen des Massakers an israelischen Zivilisten getötet. Merad Abu Merad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers verantwortlich gewesen, teilte das israelische Militär am frühen Samstagmorgen mit.

7.08 Uhr: Panik im Gazastreifen vor Israels drohender Bodenoffensive

Im Gazastreifen herrscht unter der palästinensischen Bevölkerung Angst und Verzweiflung angesichts einer drohenden Bodenoffensive der Israelis gegen die islamistische Hamas. Nach Ablauf einer vom israelischen Militär gesetzten Frist zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens befürchten die Vereinten Nationen eine „katastrophale Situation“, sollte die Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die UN forderten Israel auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. „Auch Kriege haben Regeln“, betonte er am Freitag in New York.

Das waren die Entwicklungen am Freitag, 13. Oktober:

22.40 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf mindestens 1900

Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1900 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium im von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen am Freitagabend mit. Unter den Opfern seien 614 Kinder und Jugendliche. Mindestens 7696 weitere Menschen wurden demnach verletzt.

22.12 Uhr: Kairo und Riad verurteilen israelischen Evakuierungs-Aufruf für Gaza

Saudi-Arabien und Ägypten haben den Aufruf des israelischen Militärs zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens scharf kritisiert. Saudi-Arabien lehne die „Zwangsumsiedlung ab“, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Alle Formen der militärischen Eskalation, die sich gegen Zivilisten richteten, müssten gestoppt werden. Den Menschen im Gazastreifen seien die Grundvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben entzogen worden, was „einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“ darstelle, hieß es in der Erklärung aus Riad weiter.

Auch Ägypten verurteilte die Anweisungen zur Evakuierung der Gaza-Einwohner durch das israelische Militär. Dies sei „eine schwerwiegende Verletzung der Regeln des humanitären Völkerrechts“, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Ägypten forderte Israel auf, von solch „eskalierenden Schritten“ abzusehen. Denn diese hätten schlimme Folgen für die humanitäre Lage im Gazastreifen.

21.54 Uhr: Netanjahu: Derzeitige Angriffe sind „erst der Anfang“

Die derzeitigen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanjahu „erst der Anfang“. In einer Fernsehansprache sagte er am Freitagabend: „Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu bezahlen. Ich kann nicht enthüllen, was passieren wird, aber ich kann sagen, dass das jetzt erst der Anfang ist.“

Seit einem Großangriff der Hamas auf Israel am vergangenen Samstag bombardiert die israelische Armee den Gazastreifen, der von der radikalen Palästinenserorganisation kontrolliert wird. An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel inzwischen zehntausende Soldaten zusammengezogen, es wird allgemein mit einer baldigen Bodenoffensive gerechnet.

21.26 Uhr: Pro-Palästinenser-Demo in München aufgelöst - Berlin verbietet Kundgebung

Trotz eines gerichtlichen Verbots haben in München nach Polizeiangaben rund 300 Menschen am Freitag an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Kundgebung sei von Einsatzkräften aufgelöst worden, teilte die Polizei am Abend mit. Es seien einige Menschen in Gewahrsam genommen worden, „denen die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen wird“.

Die Demonstranten hatten sich den Angaben zufolge zunächst auf dem Odeonsplatz im Zentrum von München unter Touristen und andere Besucher gemischt. Nach und nach sei es zu einer Situation gekommen, „die als Teilnahme an der verbotenen Versammlung mit in der Spitze bis zu 300 Personen gewertet werden musste“. Diese sei nach Lautsprecher-Durchsagen auf Deutsch und Arabisch aufgelöst worden. Bei der Polizeiaktion seien etwa 350 Einsatzkräfte eingesetzt worden.

21.07 Uhr: Hamas zufolge 70 Tote bei israelischen Luftangriffen auf Fliehende

Nach Angaben der im Gazastreifen herrschenden Hamas sollen bei israelischen Luftangriffen 70 Menschen auf der Flucht in den Süden der Küstenenklave getötet und 200 weitere verletzt worden sein. Die meisten Opfer seien Kinder und Frauen, erklärte ein Sprecher der Islamisten am Freitag. Drei Konvois seien bei dem „Massaker“ getroffen worden, sagte er. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Vom israelischen Militär gab es keine Bestätigung. Die Berichte würden geprüft, hieß es dort.

21.02 Uhr: Israel bestreitet Einsatz von Phosphorbomben im Gazastreifen und im Libanon

Israel hat Vorwürfe von Menschenrechtsorganisationen zurückgewiesen, wonach es im Gazastreifen Phosphorbomben einsetzt. „Wir weisen diese Beschuldigungen zurück, wir haben weißen Phosphor weder im Gazastreifen noch im Libanon verwendet“, sagte ein israelischer Militärsprecher am Freitag. Unter Berufung auf Videos und Interviews mit zwei Menschen, die die Angriffe beobachtet haben wollen, beschuldigt Human Rights Watch Israel des Einsatzes dieser Waffen, die schwere Verbrennungen verursachen können.

Beide Befragten berichteten den Angaben zufolge von Explosionen am Himmel, die starke weiße Linien nach unten zogen. Sie hätten auch von einem starken Geruch gesprochen.

Die HRW-Erklärung enthielt ein Foto, das ein AFP-Fotograf von einem Bombardement über dem Fischereihafen der Stadt Gaza am Mittwoch aufgenommen hatte. Der Hafen liegt in der Nähe von Hotels, Bürogebäuden und Wohnhäusern und ist ein Gebiet, das nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel vor einer Woche wiederholt von israelischen Angriffen betroffen war.

20.35 Uhr: Bundesregierung organisiert weitere Sonderflüge aus Nahem Osten

Angesichts der eskalierenden Lage in Nahost hat die Bundesregierung weitere Sonderflüge zur Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Israel organisiert. Für Sonntag sind zwei Condor-Sonderflüge aus der jordanischen Stadt Akaba an der Grenze zu Israel geplant, wie das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mitteilte. Zudem sei das Ministerium mit der Lufthansa wegen möglicher zusätzlicher Sonderflüge im Gespräch. Auch die Bundeswehr hält sich für den Fall einer weiteren Verschärfung der Lage bereit.

19.20 Uhr: Sorge vor Bodenoffensive: Airline Swiss sagt Evakuierungsflüge ab

Die Fluggesellschaft Swiss hat aus Sorge vor einer weiteren Eskalation zwei für Samstag geplante Evakuierungsflüge aus Israel abgesagt. Es sei angesichts von Äußerungen Israels mit einer baldigen Bodenoffensive im Gazastreifen zu rechnen, eine Durchführung der Flüge sei daher bis auf Weiteres nicht vertretbar, teilte die Lufthansa-Tochter am Freitag mit. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung habe oberste Priorität. Mit dem Schritt wolle Swiss es vermeiden, die Flüge am Samstag kurzfristig absagen zu müssen. Denn in diesem Falle drohten Passagiere am Flughafen in Tel Aviv festzusitzen und wären damit noch größeren Risiken ausgesetzt.

18.30 Uhr: Armee bestätigt Einsätze israelischer Bodentruppen im Gazastreifen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen Einsätze mit Bodentruppen ausgeführt. Die Einsätze hätten der Suche nach "vermissten Personen" sowie nach "Terroristen" und deren Waffen gedient, teilte die Armee am Freitag mit. Bei ihrem Großangriff auf Israel am Samstag vergangener Woche hatte die radikalislamische Hamas etwa 150 Geiseln aus Israel in den Gazastreifen verschleppt.

18.21 Uhr: Reuters-Journalist an israelisch-libanesischer Grenze getötet

Im Libanon ist ein Reuters-Journalist an der Grenze zu Israel durch Beschuss getötet worden. „Mit großer Betroffenheit haben wir erfahren, dass unser Kameramann Issam Abdallah getötet worden ist“, teilte eine Reuters-Sprecherin in London am Freitag auf Anfrage mit. Zwei weitere Journalisten der Nachrichtenagentur seien verletzt worden.

17.47 Uhr: Deutschlandweit Verbote von Pro-Palästina-Demos

In mehreren deutschen Städten sind geplante palästinensische Demonstrationen wegen Sicherheitsbedenken, möglicher antisemitischer Ausrufe oder Gewaltverherrlichung verboten worden. In mehreren Städten musste die Polizei außerdem eingreifen, weil Israel-Flaggen entwendet und angezündet wurden.

In Berlin untersagte die Polizei eine für Freitagnachmittag am Brandenburger Tor geplante Demonstration. In Frankfurt wurde die Veranstalterin einer für Samstag geplanten und von der Stadt verbotenen anti-israelischen Kundgebung vorläufig festgenommen. Sie habe bei einem live gestreamten Pressestatement die Massaker der Hamas am vergangenen Wochenende geleugnet und verharmlost, sagte ein Polizeisprecher. Es werde ermittelt, ob es sich um Volksverhetzung handele. Die Stadt Freiburg hatte ebenfalls am Freitag eine unangemeldete Versammlung unter dem Motto „Palästina Solidarität ist kein Verbrechen“ verboten. Auch in Köln und Mannheim wurden pro-palästinensische Veranstaltungen am Samstag verboten.

17.07 Uhr: Baerbock reist von Israel weiter nach Ägypten

Bundesaußenministerium Annalena Baerbock (Grüne) reist nach ihrem Solidaritätsbesuch in Israel zu Krisengesprächen in die ägyptische Hauptstadt Kairo weiter. „Neben der regionalen Lage nach den furchtbaren Terroranschlägen der Hamas auf Israel werden dort auch die Bemühungen um die Freilassung der von der Hamas nach Gaza verschleppten Geiseln im Mittelpunkt stehen“, hieß es am Freitag aus Delegationskreisen. Außerdem gehe es um die die humanitären Bemühungen Ägyptens für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.

Baerbock wollte den Angaben zufolge noch am Freitagabend nach Kairo weiterreisen. Ägypten gilt traditionell als Vermittler im Nahostkonflikt. Es hatte 1979 als erstes arabisches Land Frieden mit Israel geschlossen.

16.25 Uhr: Raketenalarm in Tel Aviv - Baerbock im Schutzraum

Erneut sind Raketen auf die Küstenmetropole Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Es waren zwei dumpfe Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome) zu hören. Auch Außenministerin Annalena Baerbock, die derzeit auf Solidaritätsbesuch in Israel ist, und ihre Delegation mussten während des Angriffs in einen Schutzraum, wie es aus Delegationskreisen hieß.

Eine Rakete sei in ein Wohngebiet der Innenstadt von Rehovot nahe Tel Aviv eingeschlagen, meldeten israelische Medien. Eine Frau sei dabei von Granatsplittern verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es unter Berufung auf den Rettungsdienst Magen David Adom weiter.

15.21 Uhr: Außenministerin Baerbock verspricht Israel volle Unterstützung

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Israel volle Solidarität und Hilfe zugesagt. „Wir werden Israel mit allem unterstützen, was Israel von uns braucht - und 'mit allem' heißt auch: mit allem“, sagte Baerbock bei einem Besuch in der südisraelischen Stadt Netivot wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Sie traf dort ihren israelischen Amtskollegen Eli Cohen sowie Angehörige von mutmaßlich in den Gazastreifen entführten deutschen Staatsangehörigen. Anschließend waren weitere Treffen in Tel Aviv geplant.

15.11 Uhr: Baerbock ruft Hamas zur Freilassung der Geiseln in Gaza auf

Außenministerin Annalena Baerbock hat an die islamistische Hamas einen emotionalen Appell für die Freilassung der aus Israel verschleppten Geiseln gerichtet. Sie appelliere nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch und Mutter an die Hamas und ihre Verbündeten: „Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei“, sagte die Grünen-Politikerin in der Nähe der Grenze zu Gaza.

14.31 Uhr: Baerbock in Israel: Wir sind alle Israelis in diesen Tagen

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel und seiner Bevölkerung nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas die deutsche Solidarität versichert. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen.

Sie ergänzte: „Ich möchte unsere tiefste Solidarität seitens der deutschen Regierung, aber auch der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.“

13.20 Uhr: Bislang 950 Deutsche aus Israel ausgereist

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind bislang 950 Deutsche durch von der Bundesregierung organisierte Sonderflüge und Fährverbindungen aus Israel ausgereist. Weiter erklärte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin, es seien am heutigen Freitag vier weitere Sonderflüge aus Israel geplant. Auch am Wochenende soll es weitere Flüge geben.

Laut Außenministerium hatten sich bis Mittwoch 4.500 Deutsche in die „Elefand“-Listen eingetragen, um ihren Ausreisewillen zu bekunden. Diese Zahl sei nun „leicht sinkend“. Im Gazastreifen hält sich nach Angaben des Sprechers eine „niedrige dreistellige Zahl“ deutscher Staatsbürger auf.

12 Uhr: Außenministerin Baerbock zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Baerbock landete am Freitagvormittag in Tel Aviv, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte. Die Außenministerin wird während ihres Besuchs unter anderem mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen zusammentreffen.

Baerbock bezeichnete den Großangriff der Hamas gegen Israel vor ihrem Abflug als „brutale Zäsur“. Für die Menschen in Israel habe „eine neue Zeitrechnung begonnen“. Deutschland stehe „fest und unverbrüchlich an der Seite Israels“, sagte die Außenministerin.

11 Uhr: Expertin: Sicherheitsgefühl von Juden in Deutschland erschüttert

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel mit weit über 1000 Toten hat nach Einschätzung einer bundesweiten Beratungsstelle auch das Sicherheitsempfinden von Juden in Deutschland massiv erschüttert. „Im Moment leben die Menschen unter akuter Belastung“, sagte die Leiterin der Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung (OFEK), Marina Chernivsky, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Viele Jüdinnen und Juden seien angesichts der schrecklichen Nachrichten aus Israel, angesichts des terroristischen Angriffs der Hamas geschockt, verstört, unsicher.

10 Uhr: Familie von Shani Louk: Treffen zwischen Mutter und Baerbock geplant

Außenministerin Annalena Baerbock will sich nach Informationen der Familie bei ihrem Israel-Besuch auch mit der Mutter der mutmaßlich in den Gazastreifen verschleppten Shani Louk treffen. Das Treffen soll am Freitagnachmittag an einem geheimen Ort stattfinden, teilte die Familie der 22-Jährigen in Sulz am Neckar mit.

Die deutsche Staatsbürgerin soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein. Ihre Mutter, die aus Ravensburg stammt, hatte am Dienstag in einer Videobotschaft erneut um Hilfe für ihre Tochter gebeten. Nach den Worten ihrer Mutter ist die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben.

Die Familie geht davon aus, dass sich die junge Frau im Gazastreifen befindet. „Wir fordern und wünschen schnelle humanitäre, medizinische und menschliche Hilfe für Shani und alle Gefangenen im Gazastreifen.“

8 Uhr: Baerbock und EU-Spitze reisen nach Israel

Außenministerin Annalena Baerbock sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, reisen an diesem Freitag nach Israel. Mit dem Besuch solle Solidarität mit dem Land sowie mit den Opfern des Angriffs der radikalislamistischen Hamas ausgedrückt werden, erklärten Berlin und Brüssel.

7 Uhr: Israelische Armee: Zivilisten sollen Gaza Richtung Süden verlassen

Sechs Tage nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat die israelische Armee alle Zivilisten in Gaza aufgefordert, die Stadt in Richtung Süden zu verlassen. Alle Zivilisten sollten sich „zu ihrer eigenen Sicherheit“ aus ihren Häusern in das Gebiet südlich des Wadi Gaza begeben, erklärte die Armee am Freitag. Eine Rückkehr dürfe erst nach einer weiteren Aufforderung erfolgen, hieß es.

In Gaza tätige UN-Mitarbeiter erklärten, sie seien von der israelischen Armee darüber informiert worden, dass die gesamte Bevölkerung von Gaza nördlich des Wadi Gaza innerhalb der nächsten 24 Stunden in den südlichen Gazastreifen gebracht werden soll.

Das waren die Entwicklungen am Donnerstag, 12. Oktober:

22.32 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf über 1500

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist auf mindestens 1537 gestiegen. Mindestens 6612 weitere Menschen wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Donnerstagabend mitteilte.

20.09 Uhr: Notstandsregierung in Israel eingesetzt

Nach dem beispiellosen Angriff der radikalislamischen Hamas ist am Donnerstagabend eine Notstandsregierung unter Einschluss der Opposition in Israel eingesetzt worden. Die Abgeordneten stimmten bei einer Sondersitzung mit 66 zu vier Stimmen für die Notstandsregierung, nachdem Regierungschef Benjamin Netanjahu der Opposition eine Zusammenarbeit in Zeiten des Krieges angeboten hatte. Netanjahus Rivale Benny Gantz und vier Mitglieder seiner Partei wurden als Minister vereidigt.

19.40 Uhr: Israel-Urlauber äußern sich nach Rückkehr in München erleichtert

Zahlreiche aus Israel ausgeflogene Deutsche haben sich nach ihrer Ankunft in München erleichtert gezeigt. Er sei sehr erleichtert, nicht mehr mit Raketenangriffen rechnen zu müssen, sagte Christoph Schaefer aus dem bayerischen Erbendorf. Er sei als Urlauber nach Israel gereist und hätte schon am Sonntag zurückfliegen sollen. „Tel Aviv ist von den größten Einschlägen verschont geblieben“, sagte er. Die Raketenabwehr habe gute Arbeit geleistet. Einzelne Einschläge habe er aber mitbekommen. „200 Meter neben uns ist eine Rakete in eine Wohnung eingeschlagen.“ Dabei habe es fünf Verletzte gegeben.

Auch die Touristin Marlene Knüpfer zeigte sich froh darüber, nun wieder in der Bundesrepublik zu sein. „Es war schon stressig, gerade mit den ganzen Erschütterungen, die man ständig gemerkt hat“, sagte sie. Insgesamt habe es zehn Mal Alarm gegeben. „Von den Anschlägen hatte man noch ein paar schöne Tage, aber dann war es halt vorbei.“

19.20 Uhr: Israelischer Oppositionsführer wirft Regierung „unverzeihliches Versagen“ vor

Israels Oppositionsführer Jair Lapid hat der Regierung Versagen im Zusammenhang mit dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vorgeworfen. „Das Versagen vom Samstag ist unverzeihlich“, sagte Lapid am Donnerstag und kündigte an, er werde der von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angekündigten Notstandsregierung mit dessen Rivalen Benny Gantz nicht beitreten.

Er sei für eine „Regierung der nationalen Einheit“ und wolle sich nicht einer Regierung mit „Extremisten“ anschließen, sagte Lapid und verwies auf Itamar Ben-Gvir, den Minister für öffentliche Sicherheit von der rechtsextremen Partei Jüdische Kraft.

18.30 Uhr: Scholz und Erdogan telefonieren zu Konflikt in Nahost

In einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Angaben aus Ankara sein Angebot wiederholt, nach dem Angriff islamistischer Hamas-Terroristen auf Israel als Vermittler aktiv zu werden. Das teilte das türkische Präsidialamt am Donnerstag mit. Erdogan habe zudem erklärt, dass er die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates für unverzichtbar halte, um den Konflikt langfristig zu lösen.

Scholz hatte in einem Beitrag auf der Plattform X angekündigt, in Abstimmung mit Israel auch mit der Türkei zu sprechen. Die Türkei verhandelt nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen entführten rund 150 israelischen Geiseln.

18.07 Uhr: Erster Sonderflug mit Deutschen aus Israel in Frankfurt gelandet

Der erste Sonderflug mit in Israel gestrandeten Deutschen ist am späten Donnerstagnachmittag in Deutschland gelandet. Die Maschine mit nach Angaben des Auswärtigen Amtes 372 Deutschen an Bord kam aus Tel Aviv und erreichte mit etwa einer Stunde Verspätung den Flughafen in Frankfurt am Main. Einige Minuten später landete auch der zweite Lufthansa-Sonderflug aus Israel in München, wie aus der Website flighttracker24.com ersichtlich wurde.

Im Laufe des Tages sind drei weitere Sonderflüge geplant. Am Freitag sollen erneut insgesamt vier Flugzeuge deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen.

17.20 Uhr: Israels Armeechef räumt nach Hamas-Angriff Versäumnisse ein

Nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel hat Militärchef Herzi Halevi Versäumnisse der Armee eingeräumt. „Die IDF ist für die Sicherheit des Landes und seiner Bürger verantwortlich und am Samstagmorgen sind wir dieser Verantwortung nicht gerecht geworden“, sagte er in einer Erklärung am Donnerstag. Er plädierte für eine Aufarbeitung der Fehler nach dem Krieg.

Das Massaker an Kindern und Frauen sei unmenschlich, sagte Halevi in seiner ersten öffentlichen Erklärung seit den Terrorattacken weiter. „Die IDF kämpft gnadenlos gegen Terroristen, die unvorstellbare Taten begangen haben.“ Die Armee töte sie und zerstöre im Gazastreifen die Terrorinfrastruktur. Der Militärchef beteuerte außerdem: „Wir werden alles tun, um die Entführten nach Hause zurückzubringen.“

16.46 Uhr: US-Minister: Knüpfen keine Bedingungen an Militärhilfe für Israel

Die US-Regierung knüpft nach eigenen Angaben keine Bedingungen an militärische Unterstützung für Israel nach den Angriffen der Hamas. „Wir haben keine Bedingungen für die Bereitstellung der Ausrüstung gestellt“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag nach Abschluss eines Nato-Treffens in Brüssel. Das israelische Militär sei professionell und man erwarte, dass es „das Richtige“ tue. „Wir überlassen es ihnen, zu definieren, wie ihre Operationen aussehen werden“, so Austin.

US-Präsident Joe Biden hatte Israel am Mittwoch aufgefordert, trotz der Wut und des Frusts nach den „Regeln des Krieges“ zu handeln - dies aber nicht weiter ausgeführt. Biden hatte US-Medien zufolge den israelischen Premier Benjamin Netanjahu bereits in Gesprächen aufgefordert, die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen so gering wie möglich zu halten und nach dem Völkerrecht zu handeln.

16.18 Uhr: Scholz würdigt humanitäre Bemühungen Katars bei Freilassung von Geiseln

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Treffen mit dem Emir von Katar die „humanitären Bemühungen“ des Golfstaats im Zusammenhang mit den von der Hamas aus Israel verschleppten Geiseln gewürdigt. „Es wurde vereinbart, hierzu in engem Kontakt zu bleiben“, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit im Anschluss mit. Das Schicksal der Geiseln, darunter auch deutsche Staatsangehörige, sei einer der Schwerpunkte des Gesprächs im Kanzleramt am Mittwoch gewesen.

Scholz unterstrich demnach, dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der Geiseln habe. Er forderte, dass diese schnellstmöglich freigelassen werden.

Der Kanzler bekräftigte in dem Gespräch mit Scheich Tamim bin Hamad Al Thani den Angaben zufolge, „dass Deutschland unverrückbar an der Seite Israels steht und den terroristischen Angriff auf das Schärfste verurteilt“. Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen.

16.04 Uhr: Bayerns Polizei soll hart gegen israelfeindliche Aktionen vorgehen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat ein hartes und konsequentes Vorgehen gegen israelfeindliche Aktionen angekündigt. „Wir müssen alles tun, um jede Form von Gewalttaten der radikal-palästinensischen Seite zu unterbinden. Das gilt auch für jene, die israelfreundliche Kundgebungen zu stören versuchen“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er lobte in dem Kontext ausdrücklich das zuvor von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verkündete Betätigungsverbot für die Hamas und das Netzwerk Samidoun. Das Netzwerk hatte mit Jubelfeiern auf deutschen Straßen für Empörung gesorgt.

15.22 Uhr: Baerbock reist am Freitag zu Solidaritätsbesuch nach Israel

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas an diesem Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag in Berlin mit.

15.22 Uhr: Macron: Vier französische Kinder in Israel nach Hamas-Angriff vermisst

Zu den in Israel vermissten und vermutlich als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten Franzosen zählen auch vier Kinder. Das gab Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während einer Krisensitzung mit den Parteispitzen am Donnerstag in Paris nach Aussagen von Teilnehmern bekannt. Die Zahl der getöteten Franzosen stieg nach Angaben des französischen Außenministeriums unterdessen auf zwölf, 17 Franzosen gelten als vermisst und befinden sich vermutlich in der Gewalt der Palästinenserorganisation Hamas.

Macron wollte bei der Sitzung mit den Vertretern aller Parteien die nationale Einigkeit stärken, hieß es im Elysée. Um 20.00 Uhr will er sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. In einer Umfrage des Instituts Elabe zeigten sich mehr als zwei Drittel der Franzosen überzeugt, dass der Konflikt in Nahost das Risiko berge, Spannungen in Frankreich zu verschärfen.

15.04 Uhr: Israel: Wasser und Strom für Gazastreifen nur gegen Freilassung von Geiseln

Lebensmittel, Strom und Benzin nur gegen Geiseln: Fünf Tage nach dem Großangriff der Hamas hat Israel erklärt, den Gazastreifen so lange von der Versorgung mit Lebensnotwendigem abzuriegeln, bis die in den Küstenstreifen verschleppten Menschen freigelassen werden. Während Israel das schwere Bombardement des Gazastreifens fortsetzte, bekräftigte US-Außenminister Antony Blinken bei seinem Besuch in Israel die Unterstützung Washingtons. Derweil griff die israelische Armee laut syrischen Staatsmedien die Flughäfen von Damaskus und Aleppo an.

14.55 Uhr: Pistorius: Bei Bodenoffensive weitere Eskalation zu erwarten

Verteidigungsminister Boris Pistorius geht im Fall einer israelischen Bodenoffensive als Reaktion auf die Angriffe islamistischer Hamas-Terroristen von einer weiteren Eskalation der Lage aus. Zugleich versicherte er Israel am Donnerstag am Rande von Nato-Treffen in Brüssel, dass Deutschland an der Seite des Landes stehe. „Es ist ein klassischer Abwehrkampf“, sagte der SPD-Politiker. „Und natürlich sind die Israelis jetzt in einer Situation, wenn sie die Bodenoffensive starten, dass wir alle damit rechnen müssen, dass die Situation eskaliert. Wir stehen an der Seite Israels und hoffen sehr, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt.“

14.25 Uhr: Israel: Minister übernimmt Mitverantwortung nach Hamas-Angriff

Nach dem überraschenden Hamas-Terrorangriff auf Israel hat erstmals ein Minister der Regierung Benjamin Netanjahus Mitverantwortung übernommen. „Wir sind die Regierung zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist. Wir sind verantwortlich“, sagte Bildungsminister Joav Kisch am Donnerstag im israelischen Fernsehen. Auch die Armee sei verantwortlich.

Israel wurde von dem Angriff am Samstag völlig überrumpelt, obwohl die Armee und der Geheimdienst international als führend gelten. „Wir haben uns mit Blödsinn beschäftigt“, sagte Kisch, der der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angehört. „Wir haben vergessen, wo wir leben.“ Doch jetzt sei nicht die Zeit, um sich damit zu beschäftigen. „Jetzt müssen wir uns auf den Sieg konzentrieren.“

14.21 Uhr: Israels Verteidigungsminister zeigt bei Nato Schock-Video

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat in einer Schalte mit Kollegen der Nato-Staaten ein unzensiertes Video einiger brutaler Taten der Hamas gezeigt. Wie das israelische Verteidigungsministerium im Anschluss mitteilte, dokumentierte es Gräueltaten gegen israelische Zivilisten und Soldaten sowie gegen ausländische Staatsangehörige, die entweder entführt oder getötet wurden. Aus Nato-Kreisen hieß es, die Bilder seien schockierend gewesen. Genauere Angaben wurden aber nicht gemacht.

14.10 Uhr: Scholz kündigt Betätigungsverbot gegen Hamas und Verbot von Samidoun an

Nach dem Großangriff auf Israel geht die Bundesregierung gegen die radikalislamische Hamas und ihre Unterstützerorganisationen in Deutschland vor. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte am Donnerstag im Bundestag ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland an. Zudem werde der palästinensische Verein Samidoun verboten, dessen Mitglieder nach dem Angriff auf Israel „brutalste Terrorakte auf offener Straße“ gefeiert hätten.

Beide Verbotsmaßnahmen bereite die Bundesregierung „intensiv vor“ und werde sie „schnellstmöglich vollziehen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin. Der Rechtsstaat gehe „mit allen Mitteln“ gegen die Organisationen vor. Damit sende die Regierung ein „eindeutiges Signal: Dass jede Unterstützung der Hamas von uns entschieden unterbunden wird“.

13.54 Uhr: Ägypten: Israel soll Angriffe auf Grenzübergang zu Gaza vermeiden

Ägypten hat Israel aufgefordert, Luftangriffe auf seinen einzigen Grenzübergang zum Gazastreifen zu vermeiden. In einer Erklärung des ägyptischen Außenministeriums vom Donnerstag hieß es, Angriffe auf die palästinensische Seite des Grenzübergangs müssten vermieden werden, damit notwendige Reparaturarbeiten vorgenommen werden könnten. Der Übergang sei eine Lebensader zur Unterstützung der Menschen im Gazastreifen.

13.35 Uhr: Syrien: Israel greift Flughäfen von Damaskus und Aleppo an

Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Donnerstag, eine „israelische Aggression“ richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.

13.11 Uhr: Pistorius: Israel hat Deutschland um Munition für Schiffe gebeten

Angesichts des Kampfes gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas bittet Israel Deutschland um Unterstützung auch mit militärischer Ausrüstung. Es gebe erste Anfragen Israels „für Munition für Schiffe“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag am Rande der Nato-Herbsttagung in Brüssel. Bereits am Vorabend hatte Deutschland zugesagt, Israel zwei Drohnen vom Typ Heron TP zur Verfügung zu stellen.

„Es gibt erste Anfragen auch für Munition für Schiffe, darüber werden wir uns jetzt mit den Israelis austauschen“, sagte Pistorius in Brüssel. Zudem gebe es eine Anfrage nach umfangreichem Sanitätsmaterial. „Das werden wir jetzt zügig erledigen.“ Israels Verteidigungsminister Joav Gallant informierte die Nato-Verteidigungsminister per Video über den Kampf seiner Armee gegen die Hamas.

12.48 Uhr: Erster Lufthansa-Sonderflug für Deutsche in Israel gestartet

Die Lufthansa hat damit begonnen, deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland zu bringen. Ein erster Sonderflug startete nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin am Donnerstag in Tel Aviv mit Ziel Frankfurt. An Bord seien 372 deutsche Staatsangehörige.

12.22 Uhr: Erster Sonderflieger für Deutsche in Israel gelandet

Der erste Sonderflieger für Deutsche zur Ausreise aus Israel nach dem Angriff der islamistischen Hamas ist in Tel Aviv gelandet. Das teilte das Auswärtige Amt am Donnerstagmittag auf der Plattform X mit. Der Lufthansa-Flieger war in Frankfurt gestartet. Es ist der erste von mehreren Flügen im Auftrag des deutschen Außenministeriums. Zusätzlich sei für Donnerstagnachmittag eine Fähre nach Zypern organisiert, schrieb das Amt weiter. Deutsche Staatsangehörige seien darüber über das sogenannte Elefand-System - die Krisenvorsorgeliste des Ministeriums für Deutsche im Ausland - informiert worden.

Am Donnerstag und Freitag sollten jeweils bis zu vier Sonderflüge der Lufthansa deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie deren Angehörige aus Israel nach Deutschland fliegen. Zwei Flüge sollen jeweils nach München und zwei nach Frankfurt führen. Die Abflugzeiten sollten um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) sein. Es wird demnach damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben.

11.50 Uhr: Merz fordert entschlosseneren Kampf gegen Antisemitismus

CDU-Parteichef Friedrich Merz hat nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ein entschiedenes Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert. „Wir müssen den Kampf gegen Antisemitismus noch entschlossener fortsetzen“, sagte Merz am Donnerstag im Bundestag. Organisationen, die hierzulande die Hamas unterstützen, müssten verboten werden. Merz nannte die Bilder von Jubelfeiern zu dem Angriffes auf Israel „unerträglich“. Hier müssten Demonstrationsverbote konsequent durchgesetzt werden.

Der Chef der FDP-Fraktion, Christian Dürr, prangerte ebenfalls die Jubelfeiern des Angriffes an. „Wir stellen uns jeder Form von Antisemitismus entgegen“, betonte er im Bundestag. Und ergänzte: „Wer zu uns nach Deutschland kommt, um gegen Israel zu hetzen, ist in unserem Land nicht willkommen.“

10 Uhr: Scholz: Zusammenarbeit mit Palästinensergebieten auf dem Prüfstand

Der Angriff der Hamas auf Israel hat nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz Konsequenzen für die Zusammenarbeit Deutschlands mit den Palästinensern. Er frage sich, wo die klare Verurteilung der terroristischen Gewalt durch die Autonomiebehörde und ihren Präsidenten Mahmud Abbas bleibe, sagte Scholz. Er fügte hinzu: „Ihr Schweigen ist beschämend.“ Der Kanzler machte deutlich, die gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten stehe auf den Prüfstand.

9.40 Uhr: Scholz: Hamas-Angriff wäre ohne lange Unterstützung des Irans nicht möglich gewesen

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht eine Mitverantwortung des Iran für den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel. „Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat“, sagte Scholz. Aber „ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen“.

9.16 Uhr: Scholz: Arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln freikommen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zugesichert, dass die Bundesregierung mit Hochdruck an der Befreiung der von der islamistischen Hamas entführten Geiseln arbeitet. „Ihr Schicksal bewegt uns alle zutiefst“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag.

„Wir befürchten, dass die Hamas sie in den nächsten Wochen weiter als menschliche Schutzschilde missbrauchen wird“, sagte Scholz. „Und wir arbeiten mit ganzer Kraft daran, dass alle Geiseln wieder freikommen – in enger Abstimmung mit Israel und mit der gebotenen Vertraulichkeit.“

Viele der Verschleppten seien von ihren Entführern schwer an Leib und Seele verletzt und auf widerwärtigste Weise erniedrigt worden. Auch mehrere Deutsche seien unter den über hundert Geiseln der Hamas, sagte Scholz.

Zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich auch deshalb zahlreiche Deutsche in Israel aufgehalten, weil viele Deutsche in Israel lebten, oft Angehörige beider Staaten. „Viele Israelis leben hier in Deutschland. Viele von uns haben Freunde im jeweils anderen Land.“

8.56 Uhr: Hamas: Raketen auf Tel Aviv als Vergeltung für israelische Angriffe abgefeuert

Die radikalislamische Hamas hat am Donnerstag nach eigenen Angaben erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Die Attacken seien eine Reaktion auf israelische Luftangriffe, die sich gegen Zivilisten in zwei Flüchtlingslagern gerichtet hätten, teilte die Palästinenserorganisation mit. Israel hatte am Donnerstagmorgen nach Berichten von AFP-Korrespondenten dutzende Luftangriffe in Richtung des Flüchtlingslagers Al-Schati und im Norden des Gazastreifens ausgeführt.

8 Uhr: Pistorius: Israel bittet Deutschland um Munition für Kriegsschiffe

Israel hat Deutschland angesichts der Terrorangriffe der Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagmorgen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel.

Das waren die Entwicklungen am Mittwoch, 11. Oktober:

22.48 Uhr: Scholz ruft zur Solidarität mit jüdischer Bevölkerung in Deutschland auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel zur Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung in Deutschland aufgerufen. Es sei wichtig, dass die jüdischen Einrichtungen in Deutschland geschützt würden, sagte Scholz am Mittwoch den ARD-„Tagesthemen“. Er bat „um die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger dabei, dass wir die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam gewährleisten können und dass wir ihnen auch solidarisch beiseite stehen.“

Zu propalästinensischen Demonstrationen, bei denen antisemitische Botschaften gerufen werden, sagte Scholz: „Wir können das nicht akzeptieren.“ Die Behörden würden zudem strafbaren Handlungen „hart hinterher gehen, damit diese Straftaten nicht ungesühnt bleiben“.

22.41 Uhr: Scholz: Flächenbrand in Nahost muss verhindert werden

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gewarnt. „Es besteht die Gefahr, dass das ein Flächenbrand werden kann“, sagte Scholz am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“. Es sei Aufgabe, zusammen mit Verbündeten dafür zu sorgen, damit das nicht geschehe.

Der Kanzler verwies auf Gespräche mit US-Präsident Joe Biden, weiteren westlichen Verbündeten, aber auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Scholz kündigte zudem an, mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sprechen zu wollen. Am Donnerstag trifft Scholz in Berlin Tamim bin Hamad Al Thani, den Emir von Katar. Der Golfstaat soll sich Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas angeboten haben.

22.17 Uhr: Netanjahu: Notstandsregierung nötig für Kampf gegen Hamas

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will in der anstehenden Notstandsregierung mit Oppositionspolitiker Benny Gantz „alle Differenzen beiseite legen“. Die gemeinsame Führung mit der Opposition sei nötig, um einen „Feind schlimmer als den IS“ zu bekämpfen, sagte Netanjahu am späten Mittwochabend in einer gemeinsamen Ansprache mit Verteidigungsminister Joav Galant und Gantz unter Hinweis auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

Das Schicksal des Landes stehe auf dem Spiel. Die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas habe bei den Angriffen auf Israel Menschen enthauptet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt, sagte Netanjahu. Die Unterstützung der USA sei entscheidend für den Kampf Israels gegen die islamistische Organisation, hob er auch hervor.

Oppositionspolitiker Benny Gantz betonte, die Partnerschaft werde das Land zum Sieg führen. „Es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg - jetzt ist die Zeit für Krieg.“

21.39 Uhr: Regierungskreise: Erdogan verhandelt mit Hamas über Freilassung von Geiseln aus Israel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben aus Regierungskreisen Verhandlungen mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln aus Israel begonnen. „Sie verhandeln, um die Freilassung von Geiseln zu erreichen“, sagte am Mittwoch eine Quelle aus Regierungskreisen der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit Berichte des türkischen privaten Fernsehsenders Habertürk.

20.09 Uhr: Schweiz will Hamas auch als Terrororganisation einstufen

Wie Israel, die USA, die EU und andere Länder will jetzt auch die Schweiz die islamistische Hamas im Gazastreifen als terroristische Organisation einstufen und verbieten lassen. Damit reagierte die Regierung in Bern am Mittwoch auf die verheerenden Terrorangriffe der Hamas auf Israel mit mehr als 1200 Toten. Eine Arbeitsgruppe werde die rechtlichen Optionen für ein Verbot der Palästinenserorganisation prüfen. Für das Verbot hatte sich am Dienstag bereits die Sicherheitspolitische Kommission der größeren Parlamentskammer, des Nationalrats, ausgesprochen.

20 Uhr: Zahl der in Gaza getöteten Palästinenser steigt auf 1100

Die Zahl der bei Luftangriffen Israels im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist am Mittwoch auf mindestens 1100 gestiegen. Mehr als 5300 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwochabend mit.

19 Uhr: US-Abgeordneter: Ägypten hatte Israel drei Tage vor Hamas-Angriff gewarnt

Israel ist nach Angaben eines US-Abgeordneten drei Tage vor dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas von Ägypten gewarnt worden. „Wir wissen, dass Ägypten die Israelis drei Tage vorher gewarnt hat, dass sich ein solches Ereignis zutragen könnte“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses, Michael McCaul, am Mittwoch nach einer Geheimdienstunterrichtung. „Es gab eine Warnung, ich denke die Frage ist, auf welcher Ebene.“

Der Hamas-Angriff sei von langer Hand geplant worden, sagte der Politiker der Republikanischen Partei weiter - möglicherweise seit einem Jahr. „Wir sind uns nicht ganz sicher, wie uns das entgangen ist, wir sind uns nicht ganz sicher, wie das Israel entgangen ist.“

Die ägyptische Regierung hat nicht öffentlich dazu Stellung genommen, ob sie Israel vor einem derartigen Angriff aus dem Gazastreifen gewarnt hat. Ägyptische Medien mit engen Kontakten zum ägyptischen Geheimdienst berichteten am Mittwoch allerdings, dass hochrangige Quellen in Sicherheitskreisen israelische Medienberichte über eine derartige Warnung dementiert hätten.

16 Uhr: Einigung in Israel auf Bildung von Notstandsregierung

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich mit Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt. Dies bestätigten mehrere Minister von der Regierungspartei Likud am Mittwoch in Medien.

Den Berichten zufolge sieht die Einigung vor, dass Netanjahu, Verteidigungsminister Joav Galant sowie der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz von der Partei Nationale Union ein Kriegskabinett bilden.

Netanjahu hatte am Samstag den beiden Oppositionspolitikern Jair Lapid und Benny Gantz den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten. Seit Tagen liefen im Hintergrund Verhandlungen.

15 Uhr: Einziges Kraftwerk im Gazastreifen wegen Treibstoffmangels abgeschaltet

Das einzige Kraftwerk im von der Hamas beherrschten Gazastreifen ist wegen Treibstoffmangels abgeschaltet worden. Das Kraftwerk habe um 14.00 Uhr Ortszeit aufgehört zu funktionieren, teilte der Chef der Energiebehörde im Gazastreifen, Dschalal Ismail, mit. Kurz zuvor hatte er gewarnt, der Anlage gehe der Treibstoff aus.

Unmittelbar nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am Samstag hatte der israelische Energieminister Israel Katz den Stopp israelischer Stromlieferungen in den Gazastreifen angeordnet. Am Montag ordnete die israelische Regierung die vollständige Belagerung des Gazastreifens an, die Einfuhr von Treibstoff und anderen Gütern wurde eingestellt. Auch Lebensmittel und Trinkwasser werden nicht mehr in das Palästinensergebiet geliefert.

14.10 Uhr: Bundestag gedenkt mit Schweigeminute der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel

Mit einer Schweigeminute hat der Deutsche Bundestag der Opfer des Großangriffs der Hamas auf Israel gedacht. Anwesend im Parlament waren dazu auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. „Wir verurteilen die menschenverachtenden Terrorakte gegen Israel auf das Schärfste“, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zu Beginn der Sitzung.

Dieser Terror sei „durch nichts zu rechtfertigen und muss sofort beendet werden“, führte Bas aus. Alle von der Hamas verschleppten Geiseln müssten „umgehend freigelassen werden“. Es werde auch nicht akzeptiert, „wenn grausamste Verbrechen gegen Kinder, Frauen und Männer bei uns in Deutschland auf den Straßen oder im Netz gefeiert werden“. Israelfeindlichkeit und Antisemitismus in Deutschland würden nicht akzeptiert.

12 Uhr: Kreml bietet sich als Vermittler zwischen Israel und Palästina an

Russland will nach Kremlangaben bei der Regulierung des Nahostkonflikts zwischen Israel und Palästina vermitteln. „Russland kann und wird eine Rolle bei der Regulierung spielen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in einem Interview für das russische Staatsfernsehen. Dazu müsse Moskau den Dialog mit, aber auch gleichen Abstand von beiden Seiten wahren. „Zweifellos sind die Akte, die nur als Terrorismus bezeichnet werden können, zu verurteilen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, was die Vorläufer dieser Situation waren“, sagte er.

Schon am Dienstag hatte der Kreml bekräftigt, seine Kontakte zu den Palästinensern fortzusetzen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde zudem den Präsidenten der Autonomiebehörde im Westjordanland, Mahmud Abbas, bei dessen schon vor Kriegsbeginn vereinbarter Moskau-Visite empfangen, hieß es. Putin machte für die Angriffe der militanten Hamas gegen Israel die USA verantwortlich.

11 Uhr: Ministerpräsident Kretschmann fordert harte Strafen für Hamas-Jubel

Die öffentlich zur Schau gestellte Freude über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel muss nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann harte strafrechtliche Folgen haben. „Wer auf deutschen Straßen oder im Internet die Morde an der Jüdinnen und Juden feiert, der muss strafrechtlich und womöglich auch aufenthaltsrechtlich sanktioniert werden“, sagte der baden-württembergische Regierungschef am Mittwoch bei einer von der CDU beantragten Debatte über Antisemitismus im Landtag.

Es müssten alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um antisemitische Parolen und Unterstützungsbekundungen für die jüngsten Taten der Hamas auf den Straßen zu unterbinden. „Wir müssen zeigen, dass wir ein starker Rechtsstaat sind, dass unsere Demokratie wehrhaft ist, dass wir keinen Antisemitismus dulden“, sagte Kretschmann.

10.30 Uhr: Polizei ermittelt: Israel-Flagge vor Heilbronner Rathaus abgerissen

Vor dem Heilbronner Rathaus ist eine nur wenige Stunden zuvor gehisste Israel-Flagge abgerissen und zerstört worden. Die Sprecherin der Stadt bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Heilbronner Stimme“. Die Flagge war demnach erst am Dienstag gehisst worden. Sie sei in der Nacht zu Mittwoch abgerissen worden. Die anderen dort hängenden Fahnen blieben unversehrt. „Wir stellen Strafanzeige gegen die Täter und haben eine neue Israel-Flagge gehisst“, sagte die Sprecherin.

9 Uhr: Bundestag gedenkt der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel

Der Bundestag wird heute der Opfer des großangelegten Angriffs der islamistischen Hamas auf Israel gedenken. Er wird seine Sitzung um 13 Uhr mit einer Schweigeminute eröffnen, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird eine kurze Ansprache halten. Zudem werden sich heute Außenministerin Annalena Baerbock und ihre Umwelt-Kollegin Steffi Lemke (beide Grüne) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen.

7 Uhr: Faeser kündigt hartes Vorgehen gegen Hamas-Unterstützer in Deutschland an

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein hartes Vorgehen gegen Sympathisanten und Unterstützer der radikalislamischen Palästinenserorganisation in Deutschland angekündigt. „Wir nutzen alle nachrichtendienstlichen und polizeilichen Mittel, um gegen Hamas-Unterstützer vorzugehen“, sagte Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Seit den „furchtbaren Terrorangriffen“ der Hamas auf Israel seien die deutschen Sicherheitsbehörden zusätzlich sensibilisiert. „Unsere Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene noch stärker ins Visier, um Reaktionen auf den Terror der Hamas sofort zu erkennen und jede Unterstützung zu unterbinden. Das gilt auch für das Sammeln von Spenden für die Hamas“, erklärte Faeser.

Das waren die Entwicklungen am Dienstag, 10. Oktober:

22.41 Uhr: Angriffe auf Israel auch aus Syrien - Israel reagiert mit Beschuss

Nach dem großangelegten Terrorangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel sind nun auch aus dem Nachbarland Syrien Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert worden. Mehrere Raketen seien auf offenem Gelände abgestürzt, teilte Israels Armee am Dienstagabend mit. Das Militär reagierte eigenen Angaben zufolge mit Artillerie und Mörsergranaten. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gingen die Angriffe von palästinensischen Gruppen in Syrien aus, die auch mit der Hisbollah im Libanon zusammenarbeiten. Sie hätten Granaten auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen gefeuert. Israel habe als Reaktion militärische Stellungen und Fahrzeuge der syrischen Regierung angegriffen. Auch andere Aktivisten aus Syrien teilten mit, Israel habe auf Stellungen der syrischen Armee gezielt. Aus Israel gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

21.43 Uhr: Auswärtiges Amt kündigt Evakuierungsflüge aus Israel am Donnerstag und Freitag an

Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mit Sonderflügen in Israel gestrandete deutsche Staatsangehörige nach Hause holen. Die Fluggesellschaft führe "auf Bitte des Auswärtigen Amts" mehrere Sonderflüge durch, hieß es am Dienstagabend im Auswärtigen Amt. Die Lufthansa hatte ihre Israel-Flüge wegen des Krieges in Nahost eigentlich bis einschließlich Samstag eingestellt.

Letzte technische Details werden den Angaben zufolge noch geklärt. Das Auswärtige Amt werde die in der Krisenvorsorgeliste (Elefand) registrierten Deutschen am Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Luthansa gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in der Krisenvorsorgeliste registrieren, hieß es im Ministerium. Derzeit haben sich rund 4500 deutsche Staatsangehörige auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts registriert.

Aus der Opposition war Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung geäußert worden, nachdem Österreich und Spanien angekündigt hatten, ihre Landsleute in den kommenden Tagen mit Militärmaschinen aus Israel nach Hause zu holen.

21.31 Uhr: US-Außenminister Blinken reist nach Hamas-Angriff nach Israel

US-Außenminister Antony Blinken reist nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas nach Israel. Der für Donnerstag geplante Besuch werde "eine Botschaft der Solidarität und Unterstützung" darstellen, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller am Dienstag. US-Präsident Joe Biden hatte Israel zuvor in einer Fernsehansprache die volle Unterstützung seines Landes zugesichert und den Angriff der Hamas als "Akt des puren Bösen" verurteilt. Die Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet; Israel reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen und mobilisierte zehntausende Soldaten. Auf beiden Seiten wurden seither hunderte Menschen getötet.

20.50 Uhr: Biden: US-Bürger unter Geiseln der islamistischen Hamas

Unter den von der islamistischen Hamas verschleppten Menschen sind nach Angaben von US-Präsident Joe Biden auch Amerikaner. „Wir wissen jetzt, dass unter den von der Hamas festgehaltenen Personen auch amerikanische Staatsbürger sind“, sagte Biden bei einer Ansprache im Weißen Haus.

Nach Informationen des ZDF wurden auch mindestens fünf Deutsche entführt. Wie der Sender am Dienstag berichtete, wurde eine Deutsche getötet. Von Seiten des Auswärtigen Amtes in Berlin gab es für diese Informationen keine Bestätigung.

19.50 Uhr: Baerbock: Müssen bei Evakuierung aus Israel priorisieren

Außenministerin Annalena Baerbock hat Deutsche, die auf Ausreise aus Israel warten, um Verständnis gebeten. „Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline - diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich an uns wenden -, Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist, aber wenn Sie 100 000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend im ZDF.

Zuvor hatte es aus dem Auswärtigen Amt geheißen, das Krisenreaktionszentrum sei unter Hochdruck mit Fluggesellschaften in Kontakt, um die Flugkapazitäten zu erweitern.

17.55 Uhr: Erneut Raketen aus dem Libanon - Israels Armee reagiert mit Beschuss

Militante haben libanesischen Sicherheitskreisen zufolge erneut Raketen aus dem Süden des Landes Richtung Israel abgefeuert. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer, wie das Militär am Dienstag mitteilte. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Von wem der Beschuss ausging, war zunächst unklar.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 15 Raketen aus dem Nachbarland abgefeuert, vier seien abgefangen und zehn auf offenem Gelände gelandet.

Am Montag hatte die Hisbollah Raketen Richtung Israel gefeuert. Israels Armee reagierte ebenfalls mit Artilleriebeschuss. Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung an dem Vorfall. Sicherheitskreise im Libanon vermuteten, dass militante Palästinenser hinter dem Angriff auf Israel stehen.

16.45 Uhr: Nach Terrorangriff: Israel tötet hochrangige Hamas-Mitglieder in Gaza

Bei Gegenschlägen nach dem Terrorangriff militanter Palästinenser hat Israel nach Armee-Angaben weitere ranghohe Hamas-Mitglieder im Gazastreifen getötet. So sei der Wirtschaftsminister im Gazastreifen, Dschawad Abu Schamala, bei Attacken getroffen worden, teilte das Militär am Dienstag mit. Er habe die Terror-Finanzierung verwaltet und Einsätze gegen Israel geleitet.

Außerdem sei ein weiteres wichtiges Hamas-Mitglied getötet worden, das den Angaben nach an Planungen zahlreicher Terroraktivitäten gegen Israel beteiligt war. Beide seien in der Nacht ums Leben gekommen.

16.34 Uhr: Wieder Raketenalarm in Tel Aviv nach Hamas-Angriff

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind am Dienstagnachmittag erneut Raketen auf die Küstenmetropole Tel Aviv und das Zentrum des Landes abgefeuert worden. Es waren laute Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome) zu hören. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Hunderte von Terroristen waren am Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen. Bei den darauf folgenden Angriffen sowie einem Massaker unter Teilnehmern eines Musikfestivals wurden rund 900 Menschen getötet, Männer, Frauen und Kinder. Mehr als 2600 Menschen wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt.

15 Uhr: Zwei deutsche Schülergruppen aus Israel in Sicherheit gebracht – Island hilft

Tagelang mussten zwei Schülergruppen aus Baden-Württemberg in Israel ausharren. Am Dienstag gelang es schließlich, die Berufsschüler und ihre Begleiter aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) in Sicherheit zu bringen, wie die zuständigen Landratsämter mitteilten.

Auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit kam den zehn Berufsschülern und ihren beiden Lehrkräften aus Kircheim/Teck nach Angaben ihrer Schule der Zufall zur Hilfe: Während eines Luftalarms lernten die Betreuer im unterirdischen Bunker ihres Hotels demnach ein isländisches Ehepaar kennen.

Mit Hilfe des Paares habe die Gruppe Sitze in einer vom isländischen Außenministerium beauftragten Passagiermaschine bekommen. Sie fuhr mit einem selbst organisierten Bus ins jordanische Amman und landete am Dienstagmorgen mit der Sondermaschine auf dem Flughafen der isländischen Hauptstadt Reykjavik. „Die Last fällt jetzt von allen ab“, sagte Schulleiter Jens Kaiser dem SWR. Er kritisierte aber auch die Bundesregierung, die wenig für die Gruppe unternommen habe.

12.10 Uhr: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Terrorangriffen durch Hamas

Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitglieder der islamistischen Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung eingeleitet. Das sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Dienstag in Karlsruhe. Hintergrund seien die Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger nach dem Großangriff der Hamas auf Israel.

11.32 Uhr: SPD-Außenpolitiker Schmid warnt vor Einstellung von Hilfe für Palästinenser

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hat davor gewarnt, die humanitäre Hilfe für die Palästinensergebiete einzustellen. Im Westjordanland und Gazastreifen lebten „ganz viele Menschen in sehr prekären Verhältnissen“, sagte er am Dienstag dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). „Wir wollen ja nicht, dass die weiter in die Arme von Terrororganisationen getrieben werden.“ Deshalb wäre es ein Fehler, jetzt diese humanitäre Hilfe einfach so einzustellen.

Die Abwicklung der Hilfe erfolge über internationale Organisationen, in der Regel UN-Organisationen, ergänzte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Damit werde sichergestellt, dass die Hilfe nicht bei der Hamas oder anderen Terrororganisationen lande.

11 Uhr: Junge Studentin aus Berlin kommt wohl in Israel ums Leben

Laut Medienberichten ist unter den Todes-Opfern in Israel auch eine junge Studentin aus Berlin. Wie Bild berichtet, kam sie kurz vor ihrem geplanten Rückflug bei den Hamas-Angriffen ums Leben. In einem emotionalen Posting auf Instagram trauert ihre Schwester öffentlich um die 22-Jährige. Laut den Berichten wurde auch ihr Freund bei den Angriffen getötet. Auch israelische Medien hatten bereits über den Fall berichtet.

10 Uhr: Berufsschüler aus Kirchheim/Teck aus Israel ausgeflogen

Neben einer Gruppe von Berufsschülern und ihren Begleitern aus dem Landkreis Karlsruhe hat auch eine weitere Gruppe aus Kirchheim/Teck nach den Angriffen der islamistischen Hamas in Israel festgesessen und auf einen Rückflug in die Heimat gewartet. Die zehn Berufsschüler und ihre beiden Lehrkräfte seien aber am Dienstag aus dem Krisenherd ausgeflogen worden und unterwegs nach Hause, sagte eine Sprecherin des Landkreises auf Anfrage.

Die Gruppe sei am 4. Oktober zu einem Austausch nach Israel geflogen und wollte eigentlich erst am Donnerstag zurückkommen. Die Gruppe hatte sich im Rahmen eines Schülerausflugs an einer Partnerschule östlich von Tel Aviv und in Gastfamilien aufgehalten.

8 Uhr: Israelische Armee: Leichen von „rund 1500“ Hamas-Kämpfern in Israel entdeckt

Die israelische Armee hat nach dem Großangriff der Hamas rund 1500 Leichen von Kämpfern der radikalislamischen Palästinenserorganisation in Israel entdeckt. „Etwa 1500 Leichen von Hamas-Kämpfern wurden in Israel und rund um den Gazastreifen gefunden“, sagte Armeesprecher Richard Hecht am Dienstag. Drei Tage nach dem Beginn des Hamas-Angriffs habe die Armee „mehr oder weniger“ die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen wiedererlangt.

7 Uhr: Israel mobilisiert 300.000 Soldaten, Gazastreifen abgeriegelt

Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gebietes an, während die Armee 300.000 Reservisten mobilisiert. „Was die Hamas erleben wird, wird hart und fürchterlich sein. Wir sind erst am Anfang“, hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt und Rache geschworen.

Das waren die Entwicklungen am Montag, 9. Oktober:

22.03 Uhr: Erdogan warnt Israel vor „wahllosen“ Angriffen auf Gazastreifen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel vor „wahllosen“ Angriffen auf Zivilisten im Gazastreifen gewarnt. „Dem Volk des Gazastreifens kollektiv und wahllos zu schaden, würde das Leiden und die Spirale der Gewalt in der Region weiter verschärfen“, sagte Erdogan nach Angaben seines Büros am Montag bei einem Telefonat mit dem israelischen Staatschef Isaac Herzog.

Erdogan setzt sich im Nahost-Konflikt seit langem für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Am Montag führte er nach Angaben seines Büros eine Reihe von Gesprächen, darunter mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und dem palästinensischen Regierungschef Nadschib Mikati. Dabei habe der türkische Präsident betont, dass er sich weiter „für eine Beendigung der Konflikte einsetzen“ wolle.

Im Anschluss an eine Kabinettssitzung sagte Erdogan am Montag, er hoffe auf ein Ende der Angriffe auf israelische Städte „und Angriffe auf israelische Zivilisten“. Beide Parteien müssten eine „gewisse Ethik“ respektieren.

21.10 Uhr: Netanjahu ruft zu Bildung einer "Regierung der nationalen Einheit" auf

Angesichts des Krieges mit der radikalislamischen Hamas-Bewegung hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Opposition zur gemeinsamen Bildung einer "Regierung der nationalen Einheit" aufgerufen. Er fordere die Oppositionsführer auf, "sofort eine Notstandsregierung der nationalen Einheit ohne Vorbedingungen zu bilden", sagte Netanjahu am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die radikalislamische Hamas hatte am Samstag einen beispiellosen Großangriff auf Israel mit tausenden Raketen und Kämpfern am Boden gestartet, bei dem bislang nach Regierungsangaben mehr als 800 Menschen getötet wurden.

21.05 Uhr: Israels Armee rät Bürgern zur Vorratsbeschaffung

Israels Armee hat die Menschen im Land angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär - offensichtlich mit Blick auf eine drohende militärische Auseinandersetzungen mit der islamistischen Hamas - mit. Auch andere Ausrüstung für Notsituationen sollen sich die Bürger beschaffen und überprüfen, wo sich der nächst gelegene Luftschutzbunker befindet, hieß es Montag weiter.

20.45 Uhr: Schweiz plant am Dienstag Sonderflug für Rückholung aus Israel

Die Airline Swiss plant am Dienstag einen Sonderflug zur Rückholung von Schweizerinnen und Schweizern aus Israel. Wie die Lufthansa-Tochter am Montag bekanntgab, ist auf dem Flug von Tel Aviv nach Zürich Platz für 219 Passagiere. Der Transport findet in Kooperation mit dem Schweizer Außendepartement statt. Nach Beginn des Angriffs der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel hatte die Swiss ihre reguläre Verbindung nach Tel Aviv bereits am Samstag vorläufig eingestellt.

Derzeit sind dem Außendepartement etwa 430 Reisende aus der Schweiz in Israel bekannt. Außerdem leben laut der Behörde rund 28 000 registrierte Schweizer in Israel und den palästinensischen Gebieten.

20.06 Uhr: Hunderte solidarisieren sich in Stuttgart mit Israel

Hunderte Menschen haben am Montagabend in Stuttgart ihre Solidarität mit dem Staat Israel bekundet. Vor dem Rathaus verurteilte die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags, Muhterem Aras, den Angriff der Hamas auf Israel als verbrecherisch und barbarisch. Aras hatte als Zeichen der Solidarität die Flagge Israels vor dem Landtagsgebäude aufhängen lassen.

19.34 Uhr: Hamas droht wegen israelischer Luftangriffe mit Tötung von Geiseln

Die radikalislamische Hamas hat mit der Tötung israelischer Geiseln gedroht, sollte Israel seine Luftangriffe auf den Gazastreifen fortsetzen. „Auf jeden unangekündigten Angriff auf unser Volk werden wir mit der Hinrichtung einer der zivilen Geiseln antworten“, erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Montag.

Bewaffnete Kämpfer hatten bei ihrem Großangriff auf Israel am Samstag etwa hundert Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt offenbar auch Menschen mit doppelter israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft.

18.45 Uhr: Israel verkündet im Krieg mit Hamas „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens

Im Krieg gegen die radikalislamische Hamas schneidet Israel den Gazastreifen von jeglicher Versorgung ab und führt weiter massive Luftangriffe auf das Palästinensergebiet. Die Regierung ordnete am Montag die „vollständige Belagerung“ des Palästinensergebiets an, die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff wird eingestellt. „Was die Hamas erleben wird, wird schwer und schrecklich sein. Wir werden den Nahen Osten verändern“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Die Hamas schloss Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch vorerst aus.

18.22 Uhr: Scholz und Macron telefonieren am Abend mit Biden und Sunak

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen angesichts der Lage in Israel mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak das weitere Vorgehen beraten. „Wir stehen fest und unverbrüchlich an der Seite Israels“, sagte Scholz zu Beginn einer deutsch-französischen Regierungsklausur am Montag in Hamburg. Ein Gespräch zu viert sei am späteren Abend geplant.

17.58 Uhr: Zahl der Toten in Israel nach Hamas-Angriff steigt laut Regierung auf 800

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf rund 800 Menschen gestiegen. Das teilte das Pressebüro der Regierung am Montag mit. Rund 2600 Menschen seien verletzt worden.

17.35 Uhr: Lufthansa-Konzern setzt Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag aus

Der Lufthansa-Konzern hat seine Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag eingestellt. Der Konzern, zu dem neben der Lufthansa die Passagier-Airlines Swiss, Austrian Airlines, Discover Airlines, Eurowings und Brussels Airlines gehören, verwies auf die „sich weiterhin unklar entwickelnde Situation in Israel“. Das Unternehmen bat „alle betroffenen Passagiere, sich mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen“.

Die Fluggesellschaft Swiss werde am Dienstag aber einen Sonderflug zur Rückholung Schweizer Staatsangehöriger von Tel Aviv nach Zürich organisieren, erklärte das Schweizer Außenministerium. Der Flug am späten Nachmittag sei „in erster Linie“ für Schweizer Staatsangehörige vor Ort gedacht. Die Zahl der in Israel und den palästinensischen Gebieten gemeldeten Schweizer gab das Ministerium mit 28.000 an, bislang hätten sich 430 Menschen mit Verbindungen in die Schweiz bei den Behörden gemeldet.

16.40 Uhr: Shani Louks Familie im Schwarzwald appelliert an deutsche Behörden: „Bitte rettet Shani!“

3000 junge Menschen feierten auf dem Festival, als die Hamas angriff. Fast 300 sind tot. Die Deutsche Shani Louk wurde entführt, ihr Bild geht um die Welt. In Sulz hoffen Tante und ihr Partner, die Nichte wiederzusehen.

16.20 Uhr: Militär: Israels Armee greift Ziele im Libanon an

Israels Armee hat mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär am Montag mit. Soldaten hatten zuvor eigenen Angaben nach mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren.

16.09 Uhr: Bewaffnete Verdächtige aus Libanon nach Israel eingedrungen

Die israelische Armee hat am Montag nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom feindlichen Nachbarland Libanon aus nach Israel vorgedrungen waren. Man suche nach weiteren Verdächtigen, teilte das Militär mit. Nach israelischen Medienberichten kam es zu Schusswechseln. Das israelische Fernsehen berichtete, Einwohner im Norden des Landes seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben. Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung an dem Vorfall, auf den Israel mit Beschuss von Zielen im Süden des Nachbarlandes reagierte.

15.55 Uhr: Israel riegelt nach Hamas-Angriff den Gazastreifen vollständig ab

Zwei Tage nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas riegelt Israel den Gazastreifen vollständig ab. Es werde in dem dicht besiedelten Palästinensergebiet „keinen Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Gas“ mehr geben, sagte Verteidigungsminister Joav Gallant am Montag. Die israelische Armee, die nach eigenen Angaben inzwischen wieder die Kontrolle über die angegriffenen Ortschaften erlangt hat, zog hunderttausende Reservisten zusammen und beschoss hunderte weitere Ziele im Gazastreifen.

15.44 Uhr: „Relativierend!“ Harsche Kritik an Stellungnahmen muslimischer Verbände

Feiernde Menschen in Berlin und relativierende Aussagen zum Hamas-Terror: Die Reaktionen der muslimischen Verbände sorgen in Deutschland für Verärgerung. Auch Landespolitiker reagieren mit deutlichen Worten.

15.14 Uhr: EU setzt Hilfsgelder für Palästinenser aus

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel setzt die EU ihre Entwicklungshilfe für die Palästinenser aus und stellt Hilfsgelder in Höhe von 700 Millionen Euro auf den Prüfstand. "Alle Zahlungen werden sofort ausgesetzt. Alle Projekte werden überprüft", erklärte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Montag im Onlinedienst X, ehemals Twitter. Alle neuen Ausgaben, auch noch für das laufende Jahr, würden "bis auf Weiteres" zurückgestellt.

14.35 Uhr: Hamas: Vier "Gefangene" bei israelischen Angriffen auf Gaza getötet

Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas vier von der radikalislamischen Palästinenserorganisation festgehaltene "Gefangene" getötet worden. "Die Bombenangriffe der Besatzung gestern Abend und heute auf den Gazastreifen haben zum Tod von vier feindlichen Gefangenen geführt", erklärten die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, am Montag auf ihrer Website.

13.16 Uhr: Schülergruppe aus Baden-Württemberg wartet auf Ausreise aus Israel

Eine Gruppe von Berufsschülern und ihre Begleiter aus Ettlingen im Landkreis Karlsruhe warten weiterhin auf ihre Ausreise aus Israel nach Deutschland. Die elf Berufsschülerinnen und -schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren halten sich zusammen mit zwei Lehrkräften und einer Begleiterin aus der Landkreisverwaltung seit vergangenen Donnerstag im Rahmen eines Jugendaustausches in dem Land auf, das von Angriffen der islamistischen Hamas erschüttert wird. „Der Gruppe geht es nach wie vor gut. Sie befindet sich an einem sicheren Ort fernab der Kampfhandlungen und es wird versucht, einen vorzeitigen Rückflug zu organisieren“, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Karlsruhe am Montag.

Die Jugendlichen waren am Samstagabend von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden. Man stehe in Kontakt mit der deutschen Botschaft, so der Behördensprecher weiter.

12.50 Uhr: Iran weist Beteiligung an Großangriff der Hamas auf Israel zurück

Der Iran hat den Vorwurf einer Beteiligung am Großangriff der Hamas auf Israel zurückgewiesen. Derartige Anschuldigungen lägen „in politischen Motiven begründet“, sagte der iranische Außenamtssprecher Nasser Kanani am Montag bei einer Pressekonferenz in Teheran. Sein Land mische sich nicht „in die Entscheidungsprozesse anderer Nationen“ ein, dies gelte auch „für Palästina“.

Zugleich verteidigte Kanani die Gewalt der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas. Dabei legte er nahe, dass das Palästinensergebiet nicht auf fremde Führung oder Hilfe angewiesen sei. „Der Widerstand der palästinensischen Nation hat die notwendigen Kapazitäten, die Kraft und den Willen, sich zu verteidigen, ihre Nation zu verteidigen und zu versuchen, verlorene Rechte zurückzugewinnen“, sagte der Außenamtssprecher.

12.32 Uhr: EU-Außenminister kommen zu Krisensitzung zur Lage in Israel zusammen

Angesichts der schweren Kämpfe in Israel kommen die EU-Außenminister am Dienstag in Brüssel zu einer Krisensitzung zusammen. "Ich berufe für morgen eine Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister ein, die sich mit der Lage in Israel und in der Region befasst", teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag in Onlinenetzwerken mit.

11.22 Uhr: Neuer Raketenalarm in Tel Aviv und Jerusalem

In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten Israels hat es wieder Raketenalarm gegeben. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Verletzten. Das israelische Fernsehen berichtete, eine Rakete sei auf offenem Gebiet nahe Tel Aviv eingeschlagen.

10.20 Uhr: Rettungsdienst: Bis zu 250 Menschen auf Musikfestival bei Hamas-Angriff getötet

Bei ihrem Großangriff auf Israel haben bewaffnete Kämpfer der Hamas nach Angaben eines israelischen Rettungsdienstes auf einem Musikfestival im Süden des Landes am Samstag bis zu 250 Menschen getötet.

Es gebe etwa „vier oder fünf Lastwagen, die jeweils 50 Leichen“ von dem Festivalgelände in der Nähe des Gazastreifens abtransportierten, sagte der Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka, Moti Bukjin, der Nachrichtenagentur AFP. Er gehe von „etwa 200 bis 250 Leichen“ aus.

8.33 Uhr: Merkel: Hamas-Angriff auf Israel „menschenverachtend und barbarisch“

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt. „Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf den Staat Israel auf das Schärfste“, sagte die CDU-Politikerin einer Mitteilung vom Montag zufolge. „Sie sind menschenverachtend und barbarisch.“

Merkels Gedanken und ihre Solidarität seien beim israelischen Volk und der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, „die die Sicherheit des Staates Israel verteidigen“.

8 Uhr: Israel setzt Kampf gegen Hamas-Angreifer fort

Auch zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen, wie Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mitteilten. Der Weltsicherheitsrat konnte sich bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag (Ortszeit) laut US-Medienberichten auf keine einmütige Verurteilung der islamistischen Hamas verständigen.

7 Uhr: Israelische Armee: "Mehr als 500" Hamas-Ziele im Gazastreifen getroffen

48 Stunden nach Beginn des Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben hunderte Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen. Über Nacht hätten "Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie der israelischen Armee mehr als 500 terroristische Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen getroffen", erklärte die israelische Armee am Montag. Die Hamas hatte am Samstagmorgen einen Großangriff auf Israel gestartet.

Das waren die Entwicklungen am Sonntag, 8. Oktober:

22.13 Uhr: Hamas laut Israels Militärsprecher„barbarischer und brutaler“ als IS

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas in Israel hat Israels Armee die im Gazastreifen herrschende Organisation mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS) verglichen. Die Hamas sei „barbarischer und brutaler“ als der IS vorgegangen, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Sonntagabend. Die Hamas habe „einen Krieg gegen Israel mit dem schlimmsten Massaker an unschuldigen Zivilisten in der Geschichte Israels“ begonnen. Bei den israelischen Gegenschlägen halte sich das Land an das Völkerrecht, betonte er.

21.32 Uhr: Nach Hamas-Angriff 260 Leichen auf Festivalgelände in Israel gefunden

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen haben Einsatzkräfte allein auf einem Festival-Gelände in Israel bislang mindestens 260 Leichen gefunden. Das berichtete die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend. Hamas-Kämpfer attackierten am Samstag die Teilnehmer eines Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen. Medien zitierten Augenzeugen, die von einem Massaker sprachen. Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen.

21.13 Uhr: Jüdische Verbände fordern Freilassung der Hamas-Geiseln

Der Zentralrat der Juden in Deutschland und weitere Verbände der sieben größten jüdischen Diasporagemeinden in der Welt fordern die sofortige Freilassung aller Geiseln der palästinsischen Hamas. Die Staatengemeinschaft solle sich zum Beispiel über die Vereinten Nationen unverzüglich dafür einsetzen, dass die israelische Geiseln sicher zu ihren Familien zurückgebracht würden, so die Verbände in einer am Sonntagabend veröffentlichten Erklärung der J 7.

21.03 Uhr: Frankreich warnt nach Hamas-Angriff auf Israel vor Ausweitung des Konflikts

Frankreich hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. Es müsse verhindert werden, dass die Gewalt zu einem regionalen "Flächenbrand" führe, erklärte das Außenministerium in Paris am Sonntag. Außenministerin Catherine Colonna habe nach der "terroristischen Attacke" der radikalislamischen Palästinenserorganisation zahlreiche Gespräche mit regionalen Regierungsvertreten geführt.

20.42 Uhr: Scharfe Kritik an pro-palästinensischen Jubelszenen in Berlin

Die öffentlich zur Schau gestellte Freude einiger in Berlin über die Angriffe der palästinensischen Hamas in Israel hat Empörung bei Politikern ausgelöst. „Es ist ein guter Tag für die CDU, aber es ist kein Tag zum Feiern“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntagabend in der „Berliner Runde“ in der ARD - eigentlich zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen - hier mit Bezug auf die Lage in Israel. „Kann doch wohl nicht wahr sein, dass hier an der Sonnenallee in Neukölln die Leute auf die Straße gehen. Partys machen, Süßigkeiten verteilen und Terroristen verteidigen.“ Linnemann sagte, der Rechtsstaat müsse abschrecken, auch mit Strafverfahren binnen 48 oder 72 Stunden.

20.15 Uhr: USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag in Washington mit.

20.00 Uhr: Gesundheitsministerium in Gaza meldet 413 Tote

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind mindestens 413 Menschen getötet worden. 2300 Palästinenser seien zudem verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntagabend mit.

19.51 Uhr: USA liefern Israel Munition und verstärken Militärpräsenz in Konfliktregion

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel verstärken die USA die Unterstützung für ihren Verbündeten Israel. Es sei neue Militärhilfe auf dem Weg nach Israel und in den kommenden Tagen werde noch mehr folgen, sagte US-Präsident Joe Biden nach Angaben des Weißen Hauses am Sonntag in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte an, Washington werde der israelischen Armee zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen. Eine erste Lieferung werde noch am Sonntag auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen in Israel eintreffen.

19.46 Uhr: Israels Präsident macht Iran für Hamas-Angriffe mitverantwortlich

Israels Präsident Izchak Herzog hat den Iran für den Großangriff der Hamas mitverantwortlich gemacht. Die „unverzeihliche Sünde“ sei nicht nur „von einer mörderischen Terrororganisation angeführt“ worden, „sondern auch von einer bösen Achse, deren Basis im Iran liegt“, sagte er am Sonntagabend in einer Ansprache an die Nation. Irans Stellvertreter arbeiteten unermüdlich daran, Israel zu zersetzen.

Herzog schwor die Menschen auch auf eine lange Dauer der Kampfhandlungen ein. „Ein solcher Krieg endet nicht im Handumdrehen.“ Es stünden schwierige Tage bevor. „Wir führen Krieg um unser Zuhause“, sagte Herzog weiter. „Der Staat Israel wird auch dieses Mal gewinnen. Wir haben keine andere Wahl.“

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah hatte zuvor Solidarität mit der Hamas bekundet. Die Hisbollah übernahm am Sonntag auch die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf von Israel besetzte Gebiete.

19.34 Uhr: Israelischer Botschafter: Auch US-Bürger unter den von der Hamas Verschleppten

Bei dem Großangriff der radikalislamischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel sind nach Angaben eines israelischen Diplomaten offenbar auch US-Bürger entführt worden. Es gebe nach seiner Kenntnis US-Bürger unter den im Süden Israels verschleppten Soldaten und Zivilisten, sagte der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, am Sonntag dem TV-Sender CBS News. Er kenne aber keine Einzelheiten.

US-Außenminister Antony Blinken sagte im US-Fernsehen, seine Regierung prüfe Berichte, wonach sich unter den Todesopfern des Hamas-Angriffes und unter den Entführten auch US-Bürger befinden.

19.10 Uhr: Zahl der Toten in Israel nach Großangriff der Hamas steigt auf 700

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf mindestens 700 gestiegen. Dies berichteten mehrere israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2243 Menschen verletzt.

18.46 Uhr: Hamas-Angriff: Mehrere EU-Länder evakuieren ihre Bürger aus Israel

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel bemühen sich mehrere EU-Länder um eine Evakuierung ihrer Bürger aus dem Land. Rumänien flog bereits am Samstagabend 346 seiner Bürger aus Israel aus, wie das Außenministerium in Bukarest am Sonntag mitteilte. Ein bulgarisches Flugzeug brachte nach Angaben der Regierung in Sofia 92 Bulgaren und einen Kroaten in Sicherheit. Dutzende weitere Bulgaren warteten demnach in Tel Aviv auf ihre Evakuierung.

Auch Polen und Ungarn kündigten Evakuierungsflüge an. „Die polnische Armee bereitet sich darauf vor, die Polen in Israel zu evakuieren“, erklärte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Sonntag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Dazu würden Transportmaschinen vom Typ Hercules C-130 genutzt.

Der polnische Staatschef Andrzej Duda bestätigte auf X, dass Militärmaschinen der polnischen Luftwaffe genutzt werden sollen. „Soldaten unserer Spezialkräfte werden den Schutz beim Boarding und die Sicherheit an Bord sicherstellen“, fügte er hinzu.

18.09 Uhr: Armee: Es befinden sich noch Hamas-Kämpfer in Israel

Nach dem Großangriff auf Israel befinden sich nach Armeeangaben weiterhin Kämpfer der radikalislamischen Hamas auf israelischem Staatsgebiet. "Wir verstärken unsere Kräfte vor allem in der Nähe des Gazastreifens und säubern das Gebiet", sagte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Sonntagabend. "Der Feind ist immer noch auf (israelischem) Boden." Die Armee habe bislang 800 Ziele im Gazastreifen angegriffen, fügte Hagari hinzu.

17.48 Uhr: Auswärtiges Amt geht von Deutschen unter von Hamas Verschleppten aus

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter den von der islamistischen Hamas aus Israel Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten. Am Sonntag hatte im Auswärtigen Amt erneut der Krisenstab der Bundesregierung getagt.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es nach den zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen weiter, man stimme sich gemeinsam mit der deutschen Botschaft in Tel Aviv sehr eng mit den israelischen Behörden ab. Zudem bitte man um Verständnis, dass man sich zum Schutz der betroffenen Personen weder zur Anzahl noch zu Einzelfällen öffentlich äußern könne. Schon zuvor hieß es, zu konsularischen Einzelfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger äußere sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht.

17.13 Uhr: EU bemüht sich um Deeskalation im Nahen Osten

EU-Ratspräsident Charles Michel hat in Telefonaten mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtajjeh und Jordaniens König Abdullah II. die terroristische Gewalt der Hamas entschieden verurteilt und auf Deeskalation und ein Ende der Feindseligkeiten gedrängt. Wie aus EU-Kreisen am Sonntagnachmittag verlautete, verlangte Michel, die Menschenrechte umfänglich zu achten, das Leben von Zivilisten zu bewahren und die Geiseln umgehend freizulassen.

Wie es weiter hieß, wollte der EU-Ratschef auch mit Israels Präsident Jitzchak Herzog und mit dem Ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi telefonieren. Ob er auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprechen wird, war am Sonntagnachmittag noch offen. Den inoffiziellen Angaben zufolge waren die Anrufe mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell abgestimmt.

17.07 Uhr: Selenskyj sichert Netanjahu bei Telefonat Solidarität zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefonat Solidarität im Kampf gegen die islamistische Hamas zugesichert. Selenskyj teilte am Sonntag auf dem Portal X (vormals Twitter) mit, dass er Netanjahu angesichts der vielen Toten auch sein Beileid ausgesprochen habe. Er habe sich über die aktuelle Lage in Israel informieren lassen. Die israelische Polizei und die Diplomaten Kiews arbeiteten demnach zusammen, um die Sicherheit und den Schutz der ukrainischen Bürger zu gewährleisten, teilte Selenskyj weiter mit.

16.58 Uhr: Iran spricht von berechtigter Selbstverteidigung der Palästinenser und lobt Hamas

Der Iran hat den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel als berechtigte Selbstverteidigung der Palästinenser gelobt. Irans Präsident Ebrahim Raisi sagte am Sonntag laut staatlichem Fernsehen: „Iran unterstützt die rechtmäßige Verteidigung der palästinensischen Nation.“ Mit Blick auf Israel fügte er hinzu, „das zionistische Regime und seine Unterstützer“ würden die Sicherheit von Nationen in der Region gefährden. Dafür müssten sie zur Verantwortung gezogen werden.

Die Hamas hatte Israel am Samstag mit tausenden Raketen angegriffen und hunderte Kämpfer auf israelisches Gebiet geschickt, die Zivilisten und Soldaten ermordeten und teils in den Gazastreifen verschleppten. Israel meldete bisher mehr als 600 Tote und über hundert „Gefangene“ der Hamas. Als Vergeltung griff Israel den Gazastreifen aus der Luft an. Dort gab es mindestens 370 Tote.

16.44 Uhr: Mindestens 600 Tote in Israel bei Großangriffen aus Gaza

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen sind mindestens 600 Menschen in Israel ums Leben gekommen. Mehr als 2000 weitere seien verletzt worden, teilte das Pressebüro der Regierung am Sonntag auf Facebook mit.

16.42 Uhr: Israel bestätigt: Mindestens 100 Menschen bei Angriffen entführt

Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas sind nach israelischen Angaben mehr als 100 Menschen in Israel entführt worden. Das teilte das Pressebüro der Regierung am Sonntag auf Facebook mit.

16.30 Uhr: Scholz warnt vor „Flächenbrand“ in Nahost und hofft auf Vermittlung

Angesichts der massiven Gewalt im Nahen Osten hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem „Flächenbrand“ in der Region gewarnt und sich für Bemühungen um Vermittlung zwischen Israel und den Palästinensern ausgesprochen. Er werde am Sonntag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi telefonieren, der sich um Vermittlung und Deeskalation bemühe, sagte Scholz in Berlin. „Wir werden Ägypten dabei gerne unterstützen,“ fügte Scholz hinzu.

Auch mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Rishi Sunak werde er „ein ausführliches Telefonat“ führen. Der Kanzler verurteilte „die barbarischen Angriffe“ der radikalislamischen Hamas auf Israel, bei denen nach Regierungsangaben mehr als 600 Menschen getötet wurden, „auf das Schärfste“. Er hob hervor: „Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts, auch durch gar nichts zu rechtfertigen.“

16.22 Uhr: Bund stellt Palästinenser-Unterstützung wegen Angriffs auf Israel auf Prüfstand

Infolge des Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel stellt die Bundesregierung ihre finanzielle Unterstützung für die Palästinensischen Gebiete infrage. „Diese Angriffe auf Israel sind eine fürchterliche Zäsur“, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) am Sonntag. „Wir werden darum unser gesamtes Engagement für die Palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen.“ Unterstützungszahlungen werden nach Angaben des Ministeriums „derzeit nicht vorgenommen“.

Zuvor war die Debatte über deutsche Unterstützung für die Palästinenser entbrannt. Zugesagte Zahlungen in Millionenhöhe müssten „nun sofort eingestellt werden“, erklärte CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) forderte eine Entscheidung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Der Linken-Politiker Gregor Gysi verteidigte hingegen die Palästinenser-Hilfe.

16.13 Uhr: Scholz versichert Israel unverbrüchliche Solidarität Deutschlands

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Israel nach dem großangelegten Angriff der islamistischen Hamas die Solidarität Deutschlands zugesagt. Er habe Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefongespräch versichert, „dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht“, sagte Scholz am Sonntag im Kanzleramt in Berlin. „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln.“

16.10 Uhr: Baden-Württembergs Politiker bekunden Solidarität mit Israel

Baden-Württembergs Politiker haben sich nach den Großangriffen der islamistischen Hamas solidarisch an die Seite Israels gestellt. „Ich verurteile den gewaltsamen Terrorangriff der Hamas gegen Israel und seine Bevölkerung aufs Entschiedenste. Der Schutz jüdischen Lebens und die Sicherheit Israels gehören zur Staatsräson Deutschlands. Wir stehen solidarisch an der Seite Israels“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) verurteilte die Gewalt gegen Israel. „Unsere Gedanken sind bei den Toten, Verletzten und ihren Angehörigen sowie allen Jüdinnen und Juden in unserem Land.“

15.57 Uhr: Scholz verurteilt palästinensische Feiern nach Angriff auf Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz hat pro-palästinensische Freudenfeiern nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt. „Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin. Er ergänzte: „Das Leid, die Zerstörung, der Tod von so vielen Menschen kann für niemanden Anlass zur Freude sein.“ Seine Gedanken seien „in diesen schweren Stunden bei den Bürgerinnen und Bürgern Israels, die viele Opfer zu beklagen haben“, sagte der Kanzler und fügte hinzu: „Deutschland steht an ihrer Seite.“

15.31 Uhr: Militär: Mehr als 3200 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert

Militante Palästinenser haben nach Angaben des israelischen Militärs seit Beginn der Kämpfe mehr als 3200 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Seit Samstagmorgen seien 3255 Raketen gezählt worden, sagte ein Sprecher am Sonntag.

Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Das Land reagierte mit Gegenangriffen. Die Kämpfe und der Beschuss dauerten am Sonntag an. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

15.17 Uhr: Regierung: Mehr als 600 Tote durch Hamas-Gewalt in Israel

Seit Beginn des großangelegten Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel sind in dem Land nach Regierungsangaben mehr als 600 Menschen getötet worden. Zudem würden mehr als hundert Menschen von der Hamas als "Gefangene gehalten", erklärte die israelische Regierung am Sonntagnachmittag. Die Palästinenserorganisation hatte am Samstagmorgen vom Gazastreifen aus tausende Raketen auf Israel abgefeuert und war mit hunderten Kämpfern auf israelisches Gebiet vorgedrungen.

15.16 Uhr: Angriff auf Israel: Bund stoppt Entwicklungszusammenarbeit mit Palästinensern

Infolge des Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat das Bundesentwicklungsministerium seine Zusammenarbeit mit den palästinensischen Gebieten vorerst gestoppt. „Diese Angriffe auf Israel sind eine fürchterliche Zäsur“, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schule (SPD) am Sonntag. „Wir werden darum unser gesamtes Engagement für die Palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen.“ Unterstützungszahlungen werden nach Angaben des Ministeriums „derzeit nicht vorgenommen“.

14.22 Uhr: Zahl der Toten in Israel nach Großangriffen aus Gaza steigt auf 500

Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen sind mindestens 500 Menschen in Israel getötet worden. Das bestätigten am Sonntag medizinische Quellen. Darüber hinaus wurden mehr als 2000 Menschen nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums verletzt.

14 Uhr: Israels Sicherheitskabinett erklärt Kriegszustand

Das israelische Sicherheitskabinett hat in Israel den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube „weitreichende militärische Schritte“, teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. „Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen.“

13.50 Uhr: Deutsche unter den Opfern der Hamas in Israel

Unter den Opfern der radikalislamischen Hamas in Israel ist Medienberichten zufolge auch eine Deutsche. Die 22-Jährige Shani Louk werde von ihrer Familie seit Samstag vermisst, berichtete der "Spiegel" am Sonntag. Die junge Frau sei bei einem Musikfestival im Süden Israels gewesen, als Hamas-Kämpfer das Land überfielen und auch die Festivalgäste angriffen. Viele Menschen sollen dort noch vermisst werden.

Ob Shani Louk noch lebt, ist unklar. Ihr Familie habe sie auf einem Video erkannt, das sie auf einem Truck liegend halbnackt zeigt, während Hamas-Kämpfer auf ihr herumtrampeln. Dann rast der Jeep dem Bericht zufolge davon. Die Mutter der jungen Frau, Ricarda Louk, gehe davon aus, dass sie verschleppt wurde und noch lebt, berichtete der Spiegel. Die 22-Jährige sei leicht an ihren auffälligen Tatoos und ihren gefärbten Haaren zu erkennen.

13.30 Uhr: Antisemitismus-Beauftragter Klein warnt vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen

Angesichts des Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gewarnt. "Aus der jüngeren Vergangenheit wissen wir: Wenn Israel von der antisemitischen Terrororganisation Hamas angegriffen wird, steigt auch die Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland", sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Israelbezogener Antisemitismus sei in Deutschland "keine graue Theorie, sondern eine reale Gefahr", betonte er.

12 Uhr: Armeesprecher: Weiterhin israelische Geiseln in Händen von Angreifern

Angreifer aus dem Gazastreifen halten nach den Worten eines israelischen Armeesprechers in Israel weiterhin Geiseln fest. Die Kämpfe "zur Befreiung von Geiseln" dauerten an, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag vor Journalisten. "Zehntausende Soldaten" seien in dem Gebiet rund um den Gazastreifen im Einsatz. "Wir werden jede einzelne Gemeinde erreichen, bis wir jeden Terroristen in Israel getötet haben", betonte Hagari.

Israelische Medien berichteten, in den Orten Beeri und Ofakim seien mehrere Geiseln befreit worden. Die israelische Armee lehnte einen Kommentar zu den Berichten zunächst ab. Laut Hagari lieferten sich israelische Soldaten und Angreifer aus dem Gazastreifen in dem Ort Kfar Aza die Nacht hindurch Gefechte. Bewaffnete Hamas-Kämpfer töteten Zivilisten auf der Straße und in ihren Häusern und nahmen eine unbekannte Anzahl von Menschen als Geiseln, darunter auch Soldaten. Manche von ihnen wurden offenbar in den Gazastreifen verschleppt.

11.50 Uhr: Polizist in Ägypten erschießt zwei israelische Touristen und einen Ägypter

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Ägypten sind zwei Israelis und ein Ägypter getötet worden. Ein weiterer Israeli sei verletzt worden, teilte das israelische Außenministerium am Sonntag mit. Ein Angreifer in Alexandria habe das Feuer auf eine Reisegruppe eröffnet.

Der regierungsnahe ägyptische Fernsehsender Extra News TV hatte zuvor berichtet, ein ägyptischer Polizist habe wahllos um sich geschossen, während die israelische Gruppe eine Touristenattraktion besucht habe. Als Polizist habe der Schütze eigentlich die Aufgabe gehabt, für Sicherheit in dem Gebiet zu sorgen. „Der Polizist wurde festgenommen und es werden rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet“, berichtete der Sender, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die ägyptischen Behörden äußerten sich zunächst nicht zu dem Fall.

11.37 Uhr: Ampel-Parteien und Union: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson

Nach dem Großangriff der Hamas haben die Vorsitzenden der Ampel- und der Unionsparteien die Verbundenheit Deutschlands mit Israel betont. „Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson“, hieß es am Sonntag in einer Erklärung der Chefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Wir sind unseren Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden.“

„Wir, die wir im demokratischen Wettbewerb miteinander stehen, sind heute geeint in unserer Solidarität mit dem israelischen Volk und dem Staat Israel“, heißt es in der Stellungnahme von Omid Nouripour und Ricarda Lang (Grüne), Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Christian Lindner (FDP), Lars Klingbeil und Saskia Esken (SPD).

11.30 Uhr: Ranghohes Hamas-Mitglied bei Israels Bombardement in Gaza getötet

Israel hat bei seinen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Großattacke vom Samstag ein ranghohes Hamas-Mitglied getötet. Der Zivilschutz bestätigte, die Leiche von Aiman Junis sei am Sonntag aus den Trümmern eines Gebäudes im Flüchtlingslager Nuseirat geborgen worden. Bisher sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 313 Menschen getötet worden. 1990 Palästinenser seien verletzt worden.

10.17 Uhr: Fraktionschefs fordern: Entwicklungshilfe für Palästina überprüfen

Nach dem brutalen Angriff militanter Palästinenser auf Israel fordern auch Baden-Württembergs Politiker Konsequenzen. „Die Entwicklungshilfe für Palästina gehört auf den Prüfstand gestellt“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Sonntag in Stuttgart. Der Terror müsse sofort gestoppt werden. „Wir stehen fest an Israels Seite und verurteilen die Angriffe der Hamas entschieden - in Deutschland und in Baden-Württemberg. Auf diese außenpolitische Zäsur müssen Konsequenzen folgen“, sagte Schwarz.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Manuel Hagel, erklärte: „Unsere volle Solidarität gilt den Menschen in Israel und dem Staat Israel! Als eindeutiges Zeichen sollten bei uns in Baden-Württemberg israelische Flaggen wehen – vor unseren staatlichen Einrichtungen und vor der Herzkammer der Demokratie im Land, unserem Landtag! Zudem ist ganz klar, mit der wie auch immer gearteten Finanzierung der Hamas durch deutsche Steuergelder muss jetzt endlich Schluss sein!“ Der Bundeshaushalt für das nächste Jahr sieht rund 350 Millionen Euro Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde vor.

10 Uhr: Internationale Reaktionen

Seit Samstagmorgen erlebt Israel eine beispiellose Angriffswelle durch die radikalislamische Hamas. International wurden die massiven Angriffe scharf verurteilt. Hier lesen Sie, die internationalen Reaktionen auf den Hamas-Angriff.

9.30 Uhr: Gesundheitsministerium: 313 Tote bei Angriffen Israels in Gaza

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind bisher 313 Menschen getötet worden. 1990 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mit.

9 Uhr: Attacke fünf militanter Palästinenser am Strand verhindert

Die israelische Marine hat am Sonntag nach Militärangaben einen neuen Angriff fünf militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet verhindert. „Die Marinesoldaten identifizierten fünf Terroristen, die sich am Zikim-Strand auf israelischem Gebiet versteckt hatten“. Sie seien „ausgeschaltet“ worden, sagte ein israelischer Armeesprecher. Man habe verhindert, dass sie in zivile Bevölkerungsgebiete vordringen. Der israelische Rundfunk berichtete, die Männer seien getötet worden. Dies bestätigte der Sprecher jedoch nicht.

7.23 Uhr: Armee: Israel reagiert mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus Südlibanon

24 Stunden nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus dem Südlibanon reagiert. Die israelische Artillerie sei dabei, „das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem ein Schuss abgefeuert wurde“, erklärte die israelische Armee am Sonntagmorgen. Weitere Einzelheiten nannte die Armee zunächst nicht.

7.17 Uhr: Militärsprecher: Israel evakuiert Ortschaften am Rande von Gaza

Die israelische Armee evakuiert angesichts des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas-Organisation die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht am Sonntag. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet. Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, sagte Hecht. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.

6.45 Uhr: Israel meldet Beschuss aus dem Libanon - Gegenangriff

Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers aus dem Libanon beschossen worden. Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

Das waren die Entwicklungen vom Samstag, 7. Oktober:

23.40 Uhr: Zahl der Toten in Israel nach Großangriffen der Hamas steigt auf 300

Nach den Großangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist der Zahl der Toten in Israel nach Medienberichten auf mindestens 300 gestiegen. Rund 1590 Menschen wurden verletzt, wie mehrere israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf medizinische Quellen berichteten.

21.52 Uhr: Netanjahu fordert Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in "Trümmer" legen, sagte Netanjahu am Samstagabend in einer Fernsehansprache. Mit Blick auf Gaza, das er als die "Stadt des Bösen" bezeichnete, betonte er: "Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein."

21.38 Uhr: Brandenburger Tor mit israelischer Flagge angestrahlt

Das Brandenburger Tor ist am Samstagabend als Solidaritätsbekundung in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung sei das auf Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) geschehen. „Der Terrorismus wird niemals siegen“, so Wegner. „Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt.“

21.11 Uhr: Macron: Frankreich ist solidarisch mit Israel

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel hat Präsident Emmanuel Macron dem Land Frankreichs Solidarität zugesichert. Er habe mit Israels Präsident Izchak Herzog und Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen, teilte Macron am Samstagabend mit. „Ich verurteile die Angriffe, die von Gaza aus gegen Israel, seine Soldaten und seine Bevölkerung geführt werden“, sagte Macron. „Frankreich ist solidarisch mit Israel und den Israelis, hält an ihrer Sicherheit und ihrem Recht auf Selbstverteidigung fest.“

20.43 Uhr: Armee: Noch "hunderte" palästinensische Eindringlinge in Israel

Die israelische Armee kämpft nach eigenen Angaben in Israel noch gegen "hunderte" bewaffnete Eindringlinge aus dem Gazastreifen. Armeesprecher Richard Hecht antwortete am Samstagabend auf die Frage von Journalisten, wieviele Kämpfer der Hamas-Offensive noch auf israelischem Boden seien: "hunderte". Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, zugleich drangen auch Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein.

20.26 Uhr: Hamas: 232 Tote und 1697 Verletzte durch israelische Angriffe im Gazastreifen

Durch den israelischen Beschuss infolge der massiven Angriffe der radikalislamischen Hamas gegen Israel sind nach neuen palästinensischen Angaben mehr als 230 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Bislang seien "232 Märtyrer" sowie 1697 Verletzte in die Krankenhäuser des Palästinensergebiets gebracht worden, erklärte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza am Samstagabend.

20.20 Uhr: Mindestens 200 Tote in Israel bei Großangriffen aus Gaza

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Quellen in Israel.

19.54 Uhr: Israel erwartet deutsche Rückendeckung für militärische Reaktion

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, setzt bei der militärischen Reaktion auf den Angriff der palästinensischen Hamas auf die politische Rückendeckung der Bundesregierung. „Israels Sicherheit ist Teil der Staatsräson der Bundesrepublik“, sagte Prosor am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „In den nächsten Tagen und Wochen brauchen wir diese Unterstützung, weil, was jetzt in Gaza von unserer Seite gemacht wird, muss auf der internationalen Ebene auch unterstützt werden.“ Es sei „unheimlich wichtig“, dass Deutschland Israel nun auch in internationalen Gremien unterstütze.

19.35 Uhr: Mindestens 150 Tote in Israel bei Großangriffen aus Gaza

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 150 Menschen getötet worden. Mehr als 1000 weitere seien verletzt worden, berichteten am Samstagabend mehrere israelische Medien unter Berufung auf medizinische Kreise.

19.30 Uhr: Raketenalarm im Großraum Tel Aviv - Explosion über der Küstenstadt

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat es im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes erneut Raketenalarm gegeben. Zahlreiche Explosionen waren am Samstagabend über der Küstenmetropole zu hören, die vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst wurden. Zuvor heulten in mehreren Städten des Landes die Warnsirenen.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas teilte am Abend mit, es seien 150 Raketen auf Israel abgeschossen worden. Grund sei, dass Israel ein Wohnhaus im Gazastreifen attackiert habe. Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff der Hamas auf Israel am Samstagmorgen Ziele der Organisation im Gazastreifen. Israels Armee griff die zwei mehrstöckigen Gebäude eigenen Angaben nach an, weil diese von hochrangigen Hamas-Mitgliedern für terroristische Aktivitäten genutzt worden seien. „Die Terrororganisation Hamas platziert ihre militärischen Mittel bewusst im Herzen der Zivilbevölkerung im Gazastreifen.“ Die Armee habe die Anwohner zuvor zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert.

19.26 Uhr: Israel will Stromversorgung im Gazastreifen einstellen

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel will das Land die Stromversorgung im Gazastreifen kappen. „Ich habe die Anordnung unterzeichnet, die das Elektrizitätsunternehmen anweist, die Stromversorgung des Gazastreifens einzustellen“, schrieb Energieminister Israel Katz am Samstagabend auf der Plattform X (vormals Twitter). Die Küstenenklave ist für seine Energieversorgung auf Treibstoffimporte angewiesen.

19.17 Uhr: Israelische Kampfjets zerstören mehrere Hochhäuser in Gaza

Israelische Kampfjets haben am Samstag drei Hochhäuser in Gaza zerstört. Hohe schwarze Rauchwolken stiegen in den Himmel auf, als die Hochhäuser mit mehr als zehn Stockwerken nacheinander einstürzten, wie AFP-Journalisten beobachteten. Die drei Gebäude gehörten zum „Palästina-Turm“ im Viertel Al-Rinal.

„Die Terrororganisation Hamas platziert ihre Militäranlangen absichtlich im Herzen der Bevölkerung“, erklärte die israelische Armee und bestätigte den Angriff auf die Hochhäuser. Zuvor habe die Armee die Bewohner gewarnt und aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

19.10 Uhr: Hamas: Haben „Dutzende“ israelische Soldaten entführt

Bei dem Großangriff auf Israel sollen nach Angaben der islamistischen Hamas „Dutzende Soldaten“ in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Die Soldaten, darunter auch Offiziere, würden im Gazastreifen an „sicheren Orten“ festgehalten, teilte am Samstag ein Sprecher des militärischen Arms der Hamas mit. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen. Ein Sprecher des israelischen Militärs hatte zuvor zwar bestätigt, dass Israelis entführt worden seien. Angaben zur Zahl der Entführten machte er jedoch nicht und warnte vor kursierenden Falschmeldungen. Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

18.44 Uhr: Irans Staatsoberhaupt bekräftigt Drohungen gegen Israel

Irans Religionsführer und Staatsoberhaupt hat alte Drohungen gegen Israel bekräftigt. Die palästinensische Bewegung sei heute „energischer, lebendiger und besser vorbereitet denn je“, sagte Ajatollah Ali Chamenei laut einer am Samstag veröffentlichen Mitteilung. „Dieses Krebsgeschwür wird, so Gott will, durch das palästinensische Volk und die Widerstandskräfte in der gesamten Region endgültig ausgerottet werden“, sagte Chamenei weiter. Die Rede hatte Irans Staatsoberhaupt bereits am Dienstag gehalten.

18.15 Uhr: Biden warnt „andere israel-feindliche Akteure“ vor „Ausnutzen der Situation“

US-Präsident Joe Biden hat angesichts des großangelegten Überraschungsangriffs der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel „alle anderen israel-feindlichen Akteure“ davor gewarnt, die Situation ausnutzen zu wollen. Er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert, erklärte Biden am Samstag in Washington und bekräftigte, die USA stünden bereit, Israel „alle geeigneten Mittel zur Unterstützung“ anzubieten.

18.05 Uhr: Angriff auf Israel: Baerbock warnt vor "großer regionaler Eskalation"

Angesichts des großangelegten Angriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die Bundesregierung vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Samstagabend in Berlin: "Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation." Sie könne "nur auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen".

17.42 Uhr: Auswärtiges Amt rät dringend von Reisen nach Israel ab

Angesichts des Großangriffs der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel rät das Auswärtige Amt derzeit "dringend" von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete ab. Das Bundesaußenministerium begründete seine Einschätzung am Samstag mit "gravierenden militärischen Auseinandersetzungen im Gebiet um den Gaza-Streifen mit Beschuss durch Raketen bis nach Tel Aviv und Angriffen auf die lokale Bevölkerung". Vor Reisen in den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen wird demnach "gewarnt".

17.30 Uhr: Israels Armee bestätigt Geiselnahmen von Soldaten und Zivilisten durch Hamas

Die israelische Armee hat Geiselnahmen von Israelis durch die radikalislamische Hamas bestätigt. Die militante Palästinenserorganisation habe israelische Soldaten und Zivilisten gefangen genommen und damit "ein Kriegsverbrechen" begangen, sagte Armee-Sprecher Daniel Hagari am Samstag, ohne Zahlen zu nennen. Seit dem Beginn des großangelegten Hamas-Angriffs am Samstagmorgen wurden nach Angaben des Rettungsdienstes bereits mindestens 70 Menschen in Israel getötet und hunderte weitere verletzt.

17.09 Uhr: Militärsprecher: Israelis von Hamas in Gazastreifen entführt

Die Zahl der Opfer der Hamas-Großattacke in Israel schnellt immer weiter in die Höhe. Nun bestätigt das Militär Berichte, dass mehrere Israelis in den Küstenstreifen verschleppt wurden. Die genaue Zahl bleibt ungewiss.

Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Darunter seien auch Soldaten, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Armee, ohne Angaben zur Zahl der Entführten zu machen. Zuvor kursierten in sozialen Medien zahlreiche Videos von israelischen Geiseln.

17.02 Uhr: Rettungsdienst: Mindestens 70 Tote seit Beginn von Hamas-Angriff auf Israel

In Israel sind seit dem Beginn des großangelegten Hamas-Angriffs am Samstagmorgen nach Angaben des Rettungsdienstes mindestens 70 Menschen getötet worden. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt, wie der Rettungsdienst Magen David Adom am Nachmittag mitteilte. Die militante Palästinenserorganisation Hamas hatte am Morgen die „Operation Al-Aksa-Flut“ gestartet und vom Gazastreifen aus tausende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen Kämpfer auf israelisches Gebiet ein.

16.37 Uhr: Strack-Zimmermann fordert Überprüfung von Hilfen für Gazastreifen

Angesichts des massiven Angriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Überprüfung aller Hilfen für den palästinensischen Gazastreifen gefordert. "Die Existenz des jüdischen Staates Israel zählt zu Recht zum untrennbaren Kernbestand deutscher Staatsräson", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Samstag der Funke-Mediengruppe. Deshalb müsse dieser Angriff unbedingt zum Anlass genommen werden, alle für den Gazastreifen bestimmten deutschen, EU- und UN-Hilfsgelder gründlichst auf ihre Verwendung zu überprüfen.

Jegliche Verwendung der Mittel für antiisraelische oder antisemitische Zwecke müsse vollständig ausgeschlossen sein, betonte Strack-Zimmermann.

16.21 Uhr: Mindestens 100 Tote in Israel nach Attacke aus Gaza

Die Zahl der Opfer der Hamas-Großattacke in Israel schnellt immer weiter in die Höhe. Für Entsetzen sorgen auch Videos in sozialen Netzwerken, die israelische Geiseln und in den Gazastreifen entführte Menschen zeigen sollen.

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

15.45 Uhr: Gesundheitsministerium: Mindestens 198 Todesopfer im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 198 Menschen getötet worden. Mindestens 1610 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium in dem von der radikalen Hamas-Organisation regierten Palästinensergebiet am Samstagnachmittag. Die Hamas hatte am Morgen einen beispiellosen Angriff auf Israel mit tausenden Raketen und Kämpfern am Boden gestartet, Israel flog daraufhin Luftangriffe auf den Gazastreifen.

15.30 Uhr: Nato verurteilt Angriff auf Israel scharf

Die Nato hat die Angriffe der Hamas gegen den Nato-Partner Israel scharf verurteilt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und allen Betroffenen“, schrieb ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses am Samstag auf der Plattform X (zuvor Twitter). „Terrorismus ist eine grundlegende Bedrohung für freie Gesellschaften, und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen.“

Die islamistische Hamas, die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft wird, hat Israel am Samstagmorgen massiv attackiert. Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen sind nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungskräfte hätten zudem Hunderte Verletzte behandelt.

15.15 Uhr: Angriff auf Israel: Lufthansa streicht Flüge

Angesichts des Großangriffs der Hamas auf Israel streicht die Lufthansa ihre Flüge von und nach Tel Aviv. Nach einem letzten Flug von Tel Aviv nach Frankfurt am Main am Samstag seien alle weiteren Flüge von und nach Israel für den Tag gestrichen worden, sagte ein Unternehmenssprecher.

14.49 Uhr: Selenskyj: Israel hat Recht auf Selbstverteidigung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Großangriff der militanten Hamas das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont. Terror dürfe keinen Platz in der Welt haben, weil er sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Personen richte, sondern gegen die ganze Menschheit, schrieb Selenskyj am Samstag auf Facebook. „Das Recht Israels auf Selbstverteidigung steht außer Frage.“ Die Ukraine verteidigt sich selbst seit fast 20 Monaten gegen eine großangelegte russische Invasion. Für Bürger der Ukraine in Israel sei in den Konsularvertretungen eine Anlaufstelle eingerichtet worden, schrieb er.

14.30 Uhr: Mindestens 40 Tote nach Attacke aus Gaza auf Israel

Bei den Gefechten mit Hamas-Kämpfern auf israelischem Gebiet sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 40 Menschen getötet worden. Seit dem Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation am Morgen hätten Einsatzteams 40 Todesopfer gezählt und hunderte Verletzte behandelt, erklärte der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstagmittag. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 779 Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

13.48 Uhr: Israelische Luftwaffe beschießt nach Hamas-Angriff Ziele in Gaza

Die israelische Luftwaffe hat nach dem Großangriff aus dem Gazastreifen auf Israel am Samstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer beschossen. Dutzende Kampfjets seien an dem Angriff beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher der israelischen Armee mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei israelischen Luftangriffen seit dem Morgen mindestens 22 Palästinenser getötet und Dutzende verletzt.

Die Armee teilte mit, es seien 17 Militäranlagen und vier Kommandozentren der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas angegriffen worden. Die Hamas wird von Israel, der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

13 Uhr: Israelischer Botschafter kündigt Bestrafung von Hamas an

Der israelische Botschafter in Berlin, Ron Prosor, hat eine Bestrafung der Verantwortlichen für den Großangriff auf Israel angekündigt. Die Hamas-Führung habe ohne Provokation die Entscheidung getroffen, Israel anzugreifen, sagte Prosor am Samstag im Deutschlandfunk. „Wir werden alles tun, uns nicht nur zu verteidigen, sondern all diejenigen, die verantwortlich sind, auch zu bestrafen.“

Verantwortlich ist aus Sicht des Botschafters neben der von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas auch der Iran. „Es ist klar für uns, dass Iran dahintersteckt“, sagte der Botschafter. Iran versuche alles, die Region in einen Kriegszustand zu bringen. Es bleibe nicht ohne Folgen, wenn man Israel angreift.

12.46 Uhr: Hamas führt drei Gefangene in Video vor

Nach Beginn des Angriffs der palästinensischen Hamas-Organisation auf Israel hat der bewaffnete Arm der Hamas am Samstag ein Video von Kämpfern mit drei Gefangenen in Zivilkleidung veröffentlicht. Laut einem Videokommentar handelt es sich um Mitglieder der Al-Kassam-Brigaden, die "mehrere feindliche Soldaten während des Kampfes der 'Al-Aksa-Flut'" gefangen genommen hätten. Hebräische Schrift im Hintergrund deutet darauf hin, dass die Aufnahmen auf der israelischen Seite des Eretz-Grenzübergangs aufgenommen wurden.

12.35 Uhr: Rettungsdienst: Mindestens 22 Tote nach Attacke aus Gaza auf Israel

Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind Einsatzkräften zufolge mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Sie seien durch Schüsse getötet worden, berichtete der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstag. Unter den Todesopfern sei auch ein Sanitäter. Der Rettungsdienst habe zudem Hunderte Verletzte behandelt. Zuvor hatten israelische Medien die Zahlen unter Berufung auf Magen David Adom veröffentlicht. Demnach gab es auch mindestens 70 Schwerverletzte.

Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armeeangaben auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten, es gibt unbestätigte Berichte von Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten Israels heulten laut Armee Warnsirenen.

11.56 Uhr: Berichte: Mindestens 22 Tote nach Attacke aus Gaza auf Israel

Bei den massiven Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel wurden israelischen Medien zufolge mindestens 22 Menschen getötet und mindestens 70 schwer verletzt. Mehrere Medien beriefen sich dabei auf den Rettungsdienst Magen David Adom. In weiteren Berichten hieß es unter Berufung auf mehrere behandelnde Krankenhäuser, dass rund 200 Menschen verletzt worden seien.

Neben Attacken mit mehreren Tausend Raketen auf israelische Ortschaften drangen nach Armeeangaben auch bewaffnete Palästinenser bei dem Überraschungsangriff über Land, See und Luft nach Israel vor. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten, es gibt unbestätigte Berichte von Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten Israels heulten laut Armee Warnsirenen.

11 Uhr: Israel erklärt nach Angriffen aus Gaza Kriegsbereitschaft

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen hat Israel das Land in Kriegsbereitschaft versetzt. Das teilte die Armee am Samstag mit. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Nach unbestätigten Berichten gab es dabei israelische Opfer. Aus Kreisen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas-Organisation verlautete, es seien auch Israelis in den Küstenstreifen entführt worden. Dafür gab es aber von Seiten der israelischen Armee zunächst keine Bestätigung. Hamas hatte nach den massiven Angriffen den Beginn einer Militäroperation gegen Israel erklärt.

Die Ausrufung des Kriegszustandes ermöglicht es der israelischen Armee, außergewöhnliche Schritte zu ergreifen und Reservisten zu mobilisieren. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant sagte am Samstag: „Die Hamas hat heute Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen.“ Israelische Soldaten kämpften „an allen Stellen, an denen eingedrungen wurde“. Er rief die Bürger dazu auf, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten und sagte: „Israel wird diesen Krieg gewinnen.“

10.50 Uhr: Netanjahu: „Bürger Israels, wir sind im Krieg.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Samstag nach massiven Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel von einem „Krieg“ gesprochen. „Bürger Israels, wir sind im Krieg“, sagte Netanjahu in einer Videobotschaft aus dem Militärhauptquartier in Tel Aviv.

10.43 Uhr: Armee: Gaza-Angreifer kamen über Land, See und Luft nach Israel

Bewaffnete Palästinenser sind nach israelischen Armeeangaben am Samstag über Land, See und Luft nach Israel eingedrungen. Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagte Journalisten, es gebe momentan Kämpfe mit israelischen Soldaten an verschiedenen Orten im Umkreis des Gazastreifens. Darunter seien zwei Militärbasen, der Eres-Übergang zum Gazastreifen sowie mehrere Ortschaften. Es gebe Opfer auf israelischer Seite, man könne aber noch keine Zahlen nennen. Israelische Medien berichteten von Geiselnahmen, dafür gab es aber zunächst keine offizielle Bestätigung.

Außerdem seien mehr als 2200 Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert worden. Hecht sagte, Israel habe als Reaktion auf die massiven Angriffe aus dem Palästinensergebiet die Operation „Eiserne Schwerter“ gestartet.

10.34 Uhr: Regionalrat: Israelischer Lokalpolitiker bei Schusswechsel mit Angreifern aus Gazastreifen getötet

Bei Kämpfen mit bewaffneten Angreifern aus dem Gazastreifen ist der Präsident des Regionalrats der israelischen Grenzorte nordöstlich des Palästinensergebiets getötet worden. Ofir Liebstein sei „bei einem Schusswechsel mit Terroristen“ getötet worden, teilte der Regionalrat von Shaar Negev am Samstagmorgen mit. Zuvor waren hunderte Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden, die israelische Armee meldete auch das Eindringen von „Terroristen“ nach Israel.

10.25 Uhr: Baerbock verurteilt Raketenbeschuss aus Gazastreifen auf Israel „aufs Schärfste“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den massiven Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf Israel „aufs Schärfste“ verurteilt. „Ich verurteile die terroristischen Angriffe aus Gaza gegen Israel aufs Schärfste“, schrieb Baerbock am Samstag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. „Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen“, fuhr sie fort.

9.28 Uhr: Israels Verteidigungsminister: Hamas hat „Krieg gegen den Staat Israel“ begonnen

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant einen „Krieg“ gegen Israel begonnen. „Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen“, erklärte Gallant am Samstag nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Die israelische Armee kämpfe allerorten „gegen den Feind“.

9.10 Uhr: Israels Armee erklärt nach massiven Angriffen aus Gaza Kriegszustand

Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Nach unbestätigten Berichten gab es dabei israelische Opfer. Aus Kreisen der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas-Organisation verlautete, es seien auch Israelis in den Küstenstreifen entführt worden. Dafür gab es aber von Seiten der israelischen Armee zunächst keine Bestätigung.

8.26 Uhr: Hunderte Raketen aus Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Militante Palästinenser haben am Samstagmorgen Hunderte Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP aus dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebiet berichtete, wurden die Raketen von verschiedenen Orten im Gazastreifen aus gestartet. Eine Frau wurde nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes bei den Luftangriffen getötet. Die Hamas bekannte sich zu dem Raketenbeschuss.

Im Süden und in Gegenden im Zentrum Israels ließ die Armee die Alarmsirenen erklingen. Auch in Jerusalem ertönten nach Angaben von AFP-Journalisten zwei Mal Sirenen.

Der bewaffnete Arm der Hamas erklärte, die „Operation Al-Aksa-Flut“ gegen Israel gestartet zu haben. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte Mohammed Deif, der Chef Essedine-al-Kassam-Brigaden, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

8 Uhr: Israels Verteidigungsminister genehmigt Mobilisierung von Reservisten

Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat der israelische Verteidigungsminister Joav Galant die Mobilisierung von Reservisten genehmigt. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte am Samstag mit, dies solle „entsprechend des Bedarfs der israelischen Armee“ geschehen. Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten zuvor überraschend Dutzende Raketen auf israelische Ziele abgefeuert. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen eine Frau getötet und 15 weitere Menschen verletzt. Die Armee teilte auch mit: „Einige Terroristen sind aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorgedrungen.“ Als Reaktion auf die Raketenangriffe beschoss die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen, wie ein israelischer Armeesprecher bestätigte.

7.32 Uhr: Hamas-Militärchef erklärt Beginn von „Militäroperation“ gegen Israel

Nach massiven Raketenangriffen auf Israel aus dem Gazastreifen hat die dort herrschende islamistische Hamas den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel erklärt. Hamas habe beschlossen, israelischen „Verbrechen“ ein Ende zu setzen, sagte der Hamas-Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft am Samstagmorgen.