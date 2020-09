Düsseldorf vor 1 Stunde

Weihnachtsmärkte werden in NRW unter Auflagen erlaubt

Würstchenbuden, Glühweinduft und Krippenspiele - trotz der Corona-Krise sollen Weihnachtsmärkte in NRW in diesem Jahr stattfinden. Wenn auch unter anderen Bedingungen als in den Vorjahren.