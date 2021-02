Quito vor 1 Stunde

Wahl in Ecuador: Correa-Zögling Arauz laut Prognosen vorn

Die Wähler in Ecuador durften am Sonntag zur Urne: Der junge Kandidat Arauz soll in einer ersten Prognosen die Nase vorne haben. Doch das Ergebnis ist knapp. Eine Stichwahl scheint notwendig.