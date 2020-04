Kapstadt/Berlin vor 2 Stunden

Vorerst letzte Maschine der «Corona-Luftbrücke» gestartet

Von Vanuatu in der Südsee über Kamerun in Afrika bis Peru in Südamerika: Aus allen Ecken dieser Welt hat die Bundesregierung in den letzten Wochen deutsche Touristen nach Hause geholt. Jetzt ist der größte Teil geschafft.