Mannheim vor 1 Stunde

Tierhalter besorgt wegen verletzter Pferde

In der Rhein-Neckar-Region geht die Angst vor einem Pferderipper um - seit Wochen werden dort verletzte Stuten und Fohle gefunden. Die Polizei sucht mit Hubschraubern und hat eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Was treibt den oder die Täter an?