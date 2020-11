von dpa

Nach dem spektakulären Millionen-Coup in einem Zollamt in Emmerich am Niederrhein sind bei der Polizei bisher rund 30 Hinweise eingegangen.

«Auch vielversprechende sind dabei», sagte eine Sprecherin der Polizei Krefeld am Freitag. In das Zollamt waren am 1. November drei Männer mit schwerem Gerät eingebrochen und hatten rund 6,5 Millionen Euro gestohlen.

Die Ermittler hatten am Mittwoch einen Fahndungsaufruf mit einer Belohnungssumme von 100.000 Euro veröffentlicht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gab es Hinweise aus dem ganzen Bundesgebiet. Teilweise gebe es dadurch neue Ermittlungsansätze.

Die «Bild»-Zeitung berichtete unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Hauptzollamtes, dass die Alarmanlage des Hauses seit Jahren defekt gewesen sei. Die Sicherheitsvorkehrungen standen im Mittelpunkt der Kritik von Fachleuten.

