Frankfurt/Main vor 35 Minuten

Polizisten in Frankfurt mit Wurfgeschossen attackiert

In Frankfurt sind in der Nacht zu Samstag erneut Polizisten angegriffen worden. Vor der Hauptwache in der Innenstadt hätten sich 500 bis 800 Menschen versammelt und Polizisten mit Flaschen und Eiern beworfen, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei.