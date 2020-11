Meckenheim vor 1 Stunde

Polizei überwältigt mutmaßlichen Schützen in NRW

Am Sonntagabend ist es zu dramatischen Szenen in Meckenheim bei Bonn gekommen. Zeugen meldeten einen Mann, der mit einer Pistole immer wieder schoss. Spezialkräfte überwältigten den Tatverdächtigen, der noch am Ort der Geschehens starb. Sein Motiv: unklar.