Tokio vor 30 Minuten

Japan gedenkt Kapitulation: Politiker besuchen Kriegsschrein

Mit vielen Zeremonien erinnert Japan an die bedingungslose Kapitulation des Landes im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Umstritten sein dürfte der Besuch eines Schreines in Tokio in dem auch Kriegsverbrecher geehrt werden.