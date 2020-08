Hamburg vor 1 Stunde

Hamburger Hafen: 1,8 Tonnen Kokain in Katzenstreu versteckt

Das Kokain war in Katzenstreu versteckt - und zwar massenhaft. Insgesamt 1,8 Tonnen fallen dem Hamburger Zoll in die Hände. Ein «empfindlicher Schlag» gegen Drogenschmuggler, so die Beamten. Allzu euphorisch geben sie sich nicht, denn der Nachschub versiegt nicht.