Augsburg vor 49 Minuten

Haftbefehl gegen 19-Jährige nach Gewalttat in Augsburg

Nachdem am Freitagabend ein Mann nach einem Streit an einer Haltestelle in Augsburg gestorben ist, sitzt eine 19-Jährige in Untersuchungshaft. Ihr Begleiter ist auf freiem Fuß.