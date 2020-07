Düsseldorf vor 31 Minuten

Düsseldorfer Hauptbahnhof evakuiert - keine Verletzten

Aufregung am Düsseldorfer Hauptbahnhof: Ein Mann will am Freitagmorgen offenbar Feuer in dem Gebäude legen, ein Zeuge schreitet ein. Zahlreiche Reisende müssen den Bahnhof verlassen, er wird zeitweise gesperrt.