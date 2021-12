Himmelstadt vor 1 Stunde

Das wünschen sich Kinder vom Weihnachtsmann

«Gibt es im Himmel kein Corona?» und «Steck' Corona in Deinen Sack!»: das Weihnachtspostamt in Himmelstadt hat zwar schon geschlossen, doch so lange Briefe eintreffen, werden diese auch beantwortet.