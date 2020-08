von dpa

Das CDU-Präsidium hält trotz der steigenden Zahl von Corona-Infizierten an dem Anfang Dezember geplanten Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden in Stuttgart fest.

Es würden wegen der Pandemie weiterhin verschiedene Szenarien durchdacht und geplant, hieß es am Montag aus Parteikreisen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bezeichnete die Corona-Zahlen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus anderen Parteikreisen als besorgniserregend, aber noch beherrschbar. Es könne deswegen derzeit keine weiteren Lockerungen geben. Dies gelte auch für Fußballspiele.

Die Corona-Infektionszahlen waren zuletzt wieder deutlich gestiegen. Ende vergangener Woche hatte das Robert Koch-Institut an mehreren Tagen mehr als 1400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Montagfrüh meldete das RKI zwar nur eine Zunahme von 561 Fällen. An Sonntagen und Montagen liegen aber die Zahlen erfahrungsgemäß oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.

Nach weiteren Informationen aus Parteikreisen laufen derzeit Gespräche über ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in der kommenden Woche, bei der über die Corona-Lage beraten werden soll. Die Entscheidung solle bei Beratungen von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Chefs der Staatskanzleien fallen. Wann das Treffen sein könnte und ob es erneut mit persönlicher Anwesenheit im Kanzleramt stattfindet, war zunächst nicht bekannt. Bei der Runde der Ministerpräsidenten mit Merkel soll es demnach auch um die uneinheitlichen Corona-Regeln gehen.

Das jüngste Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten war am 17. Juni - damals hatte die Runde erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder persönlich im Kanzleramt getagt.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte nach Informationen aus Parteikreisen in der Präsidiumssitzung im Zusammenhang mit der Diskussion über den Parteitagstermin in Corona-Zeiten, die «CDU war und ist handlungs- und arbeitsfähig». Nach diesen Informationen wird überlegt, wie der Parteitag, zu dem 1001 Delegierte zusammenkommen sollen, «kompakter» ablaufen könne. In der nächsten Sitzung des CDU-Vorstands am 14. September solle über aktualisierte Konzepte unter Berücksichtigung von aufwendigen Hygienekonzepten und der Corona-Auflagen gesprochen und entschieden werden.

Kramp-Karrenbauer wollte diesen Vorschlag demnach dem im Anschluss an das Präsidium ebenfalls virtuell tagenden Bundesvorstand machen. Ein Beschluss kann nur im Vorstand fallen, dem größeren Führungsgremium. Auf dem Parteitag soll der Nachfolger von Kramp-Karrenbauer gewählt werden. Derzeit gibt es drei aussichtsreiche Bewerber: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, den Finanzexperten und ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz und den Außenpolitiker Norbert Röttgen. Nur Laschet gehört den CDU-Führungsgremien an.

Ein ursprünglich für Ende April anvisierter Sonderparteitag zur Wahl eines Nachfolgers von Kramp-Karrenbauer war wegen der Corona-Krise im Einvernehmen mit den Nachfolgekandidaten bereits abgesagt worden. Kramp-Karrenbauer hatte nach anhaltender interner Kritik an ihrer Amtsführung angekündigt, nicht mehr als Parteivorsitzende und mögliche Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warnte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im CDU-Präsidium vor Alarmismus im Zusammenhang mit den Corona-Zahlen. Es gebe nicht mehr eine Situation wie im März. Man müsse nun besonnen mit der Lage umgehen. Bouffier und auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hätten in den Beratungen deutlich gemacht, dass sie erwarteten, dass man noch lange mit der jetzigen Situation leben müsse.

Auch viele andere Teilnehmer der Präsidiumssitzung hätten sich besorgt über die steigenden Infektionszahlen in Deutschland und Europa geäußert, hieß es weiter. Die jetzigen Maßnahmen müssten bestehen bleiben, um einen Lockdown - also das Herunterfahren weiter Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens - zu verhindern. Es sei auch auf die Quarantäne-Pflicht hingewiesen worden, die für Rückkehrer aus Risikogebieten gelte. Es gebe leider immer wieder Rückkehrer, die sich nicht an diese Pflicht hielten.

Kramp-Karrenbauer sagte demnach: «Es muss alles daran gesetzt werden, einen zweiten Lockdown zu verhindern.» Priorität habe jetzt der möglichst sichere Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten. Auch die Wirtschaft müsse in der Corona-Realität unterstützt werden, um höhere Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Hier seien bereits viele gute unterstützende Maßnahmen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergriffen worden. Es gehe jetzt um die richtigen Signale für die kommenden Monate - auch beim Kurzarbeitergeld, das die CDU generell befürworte.

