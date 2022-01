Der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus (CDU), gibt seinen Posten zugunsten des künftigen CDU-Chefs Friedrich Merz auf. Das geht aus einem Brief von Brinkhaus an die Fraktionsmitglieder hervor, der am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Der Wechsel an der Fraktionsspitze soll demnach Mitte Februar vollzogen werden.

Merz dankt Brinkhaus - „Bündeln Arbeit in Partei und Fraktion“

Der künftige CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat dem scheidenden Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus für dessen Verzicht auf eine erneute Kandidatur gedankt. „Auch wenn wir in der Sache unterschiedlicher Auffassung waren, so danke ich Ralph Brinkhaus für seine Bereitschaft, die beiden Aufgaben des Vorsitzenden in Partei und Fraktion in eine Hand zu legen“, erklärte Merz am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er ergänzte: „Wir bündeln damit die Arbeit in Partei und Fraktion.“

CDU Sieg im dritten Anlauf – Friedrich Merz zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Brinkhaus bleibe „aktives und wichtiges Mitglied unserer Bundestagsfraktion, ich werde seine Fähigkeiten und seine Unterstützung gern in Anspruch nehmen“, erklärte Merz.

Brinkhaus hatte zuvor in einem Schreiben an die Abgeordneten von CDU und CSU mitgeteilt, dass er auf eine erneute Kandidatur verzichten werde. Einer Wahl von Merz am 15. Februar in der nächsten regulären Sitzungswoche des Bundestages steht damit nichts mehr im Weg.

(AFP/dpa)